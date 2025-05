Zöldellő kertek – Rászoruló családokat segít a MATE a Katolikus Karitásszal együtt

A palántákat a terménymegáldást követően Nyitrainé Sárdy Diána, a MATE Budai Campus főigazgatója adta át május 15-én Zagyva Richárdnak, a Katolikus Karitász országos igazgatójának a Budatétényi Rózsakertben. A rendezvény kiemelt vendége Herczegh Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete volt.

„A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem nemcsak a minőségi oktatás, a versenyképes kutatás területén vállal szerepet, hanem nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra is. Tudjuk jól, hogy a kertészet külön szakma, így ezen palánták gondozásához is elhivatottságra, szakértelemre volt szükség. A palántaadományozással nemcsak az önellátásra tudjuk felhívni a rászoruló családok figyelmét, hanem egyfajta szakmát is adhatunk a rászoruló családok kezébe, hiszen megkapják azokat az útmutatásokat, amelyek segítenek felnevelni, gondozni ezeket a palántákat” – hangsúlyozta a rendezvény megnyitóján Nyitrainé Sárdy Diána, a MATE Budai Campus főigazgatója.

Herczegh Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete beszédében elmondta, hogy „a segítségnyújtás leghasznosabb formája, ha nemcsak halat adunk az embereknek, hanem megtanítjuk őket halászni. A palántaadományozás során nemcsak palántákat kapnak a rászoruló családok, hanem belekóstolhatnak abba is, hogy hogyan kell önellátó gazdálkodónak lenni, amire a mai világban egyre nagyobb szükség van.”

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója az esemény kapcsán hangsúlyozta: „Köszönet illeti a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet, amiért az idei évben is elkötelezetten segítette a Katolikus Karitász munkáját. Az együttműködésnek köszönhetően országosan újabb 600 rászoruló család részesülhet palántaadományban, amely a saját termesztés révén hosszú távon is hozzájárul a mindennapi megélhetésükhöz. Külön elismeréssel tartozunk azért, hogy az egyetem idén még több palántát bocsátott rendelkezésünkre, így a korábbiakhoz képest további 16 hátrányos helyzetű településen tudunk bevonni rászoruló családokat, akik becsatlakoznak a »Zöldellő kertek« programba és elindulnak az öngondoskodás útján. A palántatámogatás egyszerre ad reményt és lehetőséget a fejlődésre a hátrányos helyzetű közösségeknek.”

A palántaadományozást megelőzően Écsy Gábor atya megáldotta a terményeket.

A vetőmagot márciusban vetették el, és egészen az átadásig gondosan nevelték növényházban és fóliasátorban a MATE Dísznövénytermesztési és Zöldfelület-gazdálkodási Kutatócsoportjának budapesti telephelyén, a Budatétényi Rózsakertben. A szakértők a nevelési idő alatt folyamatos öntözést, megfelelő tápoldatot és a hideg éjjeleken fűtést is biztosítottak a cseperedő palánták számára.

A Katolikus Karitásznak a MATE a 2021-es megalakulása óta adományoz palántákat, a MATE égisze alatt immár 6. alkalommal. 2020-ban a jogelőd NAIK támogatta a szervezetet a covidjárvány okozta válságos helyzetre való tekintettel, felhívva a figyelmet az önellátás, öngondoskodás fontosságára.

Forrás és fotó: MATE; Katolikus Karitász



Magyar Kurír