Zöldellő kertek – Vetőmagokat adományozott a Katolikus Karitász a Váci Egyházmegyében

Az esemény házigazdája Kovács Gábor, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatója volt. Nagy örömmel köszöntötte az egybegyűlteket az újhartyáni Szent Borbála-templom kertjében: a vendéglátót, Hefler Gábor újhartyáni plébánost; Écsy Gábort, a Katolikus Karitász országos igazgatóját; McMenemy Márkot, a KertTv hobbikertészeti magazin szerkesztőjét, kertészt, vloggert; valamint a karitásztagokat és azokat a jelen lévő családokat, nyugdíjasokat, akik a program jóvoltából kertjük megművelésére vállalkoztak.

Elsőként Écsy Gábor mondott beszédet. Ismertette: a Katolikus Karitász több mint tíz éve indította a „Zöldellő kertek” programot, és ez idő alatt mintegy 25 ezer családot ajándékoztak meg vetőmagcsomagokkal. Az idei csomagokban húszféle vetőmag van, 5500 forint értékben – ezzel a családok megtermelhetik maguknak a számukra hasznos konyhakerti növényeket.

Az elmúlt években örömmel tapasztalták, hogy az emberek szívesen foglalkoznak a saját lakókörnyezetükben lévő földterületekkel, kertekkel.

A Katolikus Karitász szeretné, hogy továbbra is eredményes legyen ez a munka, ezért a csomagokhoz vetési segédlet is jár, valamint segítséget, szakmai tanácsadást is nyújtanak, és amennyiben szükséges, kerti szerszámokat adományoznak. Emellett önkéntesek kísérik végig tevékenységüket – mondta el a Katolikus Karitász országos igazgatója.

Écsy Gábor beszéde után McMenemy Márk vette át a szót, aki kifejtette a Karitász e téren végzett tevékenységét. Egy közkedvelt mondást idézett: „Ne halat adj az éhezőnek, mert azzal csak egyszer lakik jól. Tanítsd meg halászni, és akkor egész életében meglesz a betevője.” (Anne Isabella Thackeray Ritchie) Ez a kertészkedéssel kapcsolatban is helytálló – mondta a KertTv hobbikertészeti magazin szerkesztője. – A mai ember számára a legnagyobb kihívást, problémát az jelenti, hogy elszakadt a természettől, a vele való együttműködéstől, miközben pedig ugyanúgy része annak; sőt az emberiség jövője is attól függ, hogy mennyire tud összhangban élni vele. A konyhakert, a kertészkedés, az önellátás ennek az összhangnak, együttműködésnek a megtapasztalása kicsiben.

A jövőben, az élet szépségében, a csodában való hit nagyon hiányzik ma az emberekből – folytatta McMenemy Márk. – Amikor valaki elültet egy fát, egy növényt, elvet egy magot, akkor hisz abban, hogy az a mag ki fog kelni.

A kertészkedésben megtapasztaljuk, hogy mindennap egy kisebb csoda: egy mag kicsírázik, kihajt a növény, termést hoz, és abból étel lesz. A kertek, földek gondozásával tehát az ember újra létre tudja hozni a kapcsolatot önmaga és a természet között.

Nem véletlen, hogy a covidjárvány alatt nagyon megnőtt az érdeklődés a kertészkedés iránt, ugyanis az emberek valami mást akartak keresni, tapasztalni, nem azt, amit a mindennapokban, a hírekben láttak-hallottak, hogy szétesik körülöttük a világ.

A magokat nem érdekli, hogy mi van a tőzsdén, mi történik a nagyvilágban. Ha elültetjük és gondozzuk őket, megadjuk azt a törődést, szeretetet, amely szükséges számukra, akkor ugyanúgy zöldség, gyümölcs lesz belőlük. Magyarországnak nagyon jó adottságai vannak e téren, mégis azt látni, hogy bizonyos tájakon az emberek szegénységben tengődnek, kertjük pedig parlagon hever. Ha újra meg lehetne őket tanítani a kertészkedésre, akkor nagyon nagy lépést lehetne előre tenni a szegénység felszámolása érdekében.

Világviszonylatban ha csak az emberek tíz százaléka bevetné a saját kertjét, akkor elég élelmet tudna termelni a maradék kilencven százalék számára – mondta a hobbikertészeti magazin szerkesztője. – Ez nem elhanyagolható erőforrás, főleg amikor az ipari mezőgazdaság komoly kihívásokkal küzd, sőt nagyon komoly károkat is tud okozni. Létfontosságú tehát, hogy minél több kis családi gazdaság legyen az országban. A Karitász tevékenysége ebben is segít. Nem lehet tudni, hogy az a kisgyermek, aki ma életében először elveti ezeket a magokat, felnőve nem a jövő nemzedékének mezőgazdasági szakembere lesz-e, aki pozitív változást hozhat.

Hefler Gábor újhartyáni plébánost is kérdezték a Karitászban végzett munkájáról, tapasztalatairól, akinek XVI. Benedek pápa szeretetről szóló írása jutott eszébe. Ugyanakkor nemcsak beszélni kell a szeretetről, hanem cselekedni is. Elmondta: több helyen volt plébános, egy kivételével mindenhol működött karitászcsoport. Felidézett egy régi emléket, amikor télen, a hóban bement hozzá egy roma származású fiatal nő, átázott tornacipőben. Arra kérte, hogy szerezzen neki kályhát, mert nincs fűtés a lakásában, a kisgyermekei nagyon fáznak. Kiderült, hogy kályha híján az udvaron főzött, két forró téglán. A plébánosnak sikerült kályhát szereznie, és meglátogatta őt a lakásán, amely rettenetesen lerobbant állapotban volt. Végtelenül sajnálta a fiatal nőt, akit régóta ismert, hiszen gyermekkorában hittanra tanította; korán házasodott, férje azonban otthagyta őt és gyerekeiket. Ahol ez történt, ott sok roma származású család élt – mondta Gábor atya. Hozzátette: ő sem tudott soha nagyobb pénzösszeget adni nekik, de sokszor keveset mindig: élelmiszert, ruhát, kisebb adományokat. Ezért a település lakói szívükbe zárták, bizalmukkal és szeretetükkel tisztelték meg őt.

Az ünnepi eseményen Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese elmondta, hogy ehhez a programhoz olyan családokat választottak, akiknek van saját, mintegy 200-300 négyzetméteres kertjük, megvan a szándékuk, eltökéltségük a megművelésére, és mindez valódi segítséget is jelent számukra.

Mudra Magdolna, az újhartyáni karitász vezetője elmondta, hogy a helyi csoport 2020-ban alakult, bár már azelőtt is folytattak ilyen jellegű tevékenységet. Számukra a legfontosabb a támogatottak önállóságra való terelése.

A helyi karitászvezető elmondta: nagyon büszke arra, hogy sokan – köztük nyugdíjasok és egyedülállók is – vállalták a programban való részvételt. Idén Újhartyánban nyolc család csatlakozott a projekthez, többen sajnos betegség miatt nem tudtak bekapcsolódni. A helyi karitász legfőbb tevékenysége a ruhagyűjtés és -osztás; a ruhákból mindenki válogathat, amiért adományokat kérnek, az abból befolyt pénzösszegből pedig élelmiszereket vásárolnak a helyi rászorulóknak.

A beszédek után átadták a családoknak a vetőmagcsomagokat, amelyek ezúttal nemcsak zöldségmagokat, hanem virágmagokat is tartalmaztak.

Egy csomagban húszféle konyhakerti vetőmag és virágmag van (fejes saláta, karalábé, kukorica, répa, bab stb.), amelyek nagy segítséget nyújtanak a családoknak, hogy saját munkával megtermeljék meg a konyhakerti növényeket.

Országosan az egyházmegyei karitászszervezeteken keresztül jutnak el ezek a csomagok a programhoz csatlakozó családokhoz, és rajtuk keresztül segítik őket helyben is tanácsadással, hogy a mag valóban jó földbe kerüljön és bőséges termést hozzon.

Az ünnepség után Ilonka kertjét látogatták meg a résztvevők, aki megközelítőleg 400 négyzetméteres földjén egyedül gazdálkodik. A szépen felásott kertjében Ilonka hamar el is vetett többsornyi zöldborsót az újonnan kapott csomagból. Tízéves kora óta dolgozik a kertben, szüleitől leste el a kertészkedés csínját-bínját. Nagyon szeret a kertben tevékenykedni, ásni, kapálni; gyermekeinek is nagy örömmel ad a friss zöldségekből. Még a tavalyi szárazság sem szegte kedvét, már vetett el borsót, dughagymát, fokhagymát, krumplit, zöldbabot és sok mást.

Szerző: Hollósi Judit

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír