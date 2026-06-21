Zsódi Viktor SchP: Táruljatok fel örök kapuk – Keresztény nevelés és lelkiség a 21. században

A több évtizedes iskolaigazgatói, tanári tapasztalattal rendelkező tartományfőnök szerint a katolikus nevelés elsősorban nem intézményi rendszer, hanem élő kapcsolat, „Isten és ember, személy és személy, nemzedék és nemzedék között”. A katolikus pedagógia alapvetése, hogy az ember több annál, mint amit teljesítménye vagy eredményei mutatnak. Ezért a nevelés elválaszthatatlan a bizalomtól, az odafordulástól. A közösség akkor válik valódivá, ha tagjai számíthatnak egymásra – „tanárok, diákok, szülők és mindazok”, akik az iskola életében részt vesznek. A nevelés ebben az értelemben közös vállalkozás, amelyben mindenkinek van helye és szerepe.

Nem vagyunk magányos hősök. A nevelés egy kórusmű. Melletted áll a kollégád, aki talán Rubenként próbál menteni; melletted állnak a szülők, és mindenekelőtt ott van a Szegletkő, Krisztus. Építsünk rá!”

A nevelés mindig felelősséggel jár, de ez a felelősség nem azonos az irányítás kizárólagosságával. A katolikus személet szerint a vezetés szolgálat: annak felismerése, hogy a döntéseket ott kell meghozni, ahol a legtöbb tapasztalat és belátás rendelkezésre áll. Ez a bizalomra épülő gondolkodás nemcsak hatékonyabb, hanem nevelő erejű is – írja a piaristák tartományfőnöke. Ugyanakkor nem ringat senkit hamis illúziókban. Tényként szögezi le: a katolikus nevelés nem óv meg minden kudarctól, de segít abban, hogy a kudarc ne végállomás, hanem tanulási lehetőség legyen. A bátorság, az önállóság és az együttműködés olyan értékek, amelyek csak akkor alakulnak ki, ha teret kapnak a gyakorlatban. Ez a szemlélet a nevelői közösség egészére is érvényes. Az iskola akkor működik jól, ha nem társ nélküli vezetők, hanem együtt gondolkodó csapatok irányítják.

Zsódi Viktor kiemeli: a katolikus iskola akkor marad élő, ha figyel az idők jeleire, és képes párbeszédbe lépni a változó világgal anélkül, hogy elveszítené identitását. A teremtésvédelem, a társadalmi felelősségvállalás és a közösségi részvétel mind olyan területek, ahol a nevelés konkrét válaszokat adhat a mai kérdésekre. A katolikus nevelés célja, hogy „olyan embereket formáljon, akik képesek kovászként jelen lenni a társadalomban. Olyan közösségeket kell éltetnie, amelyek nem önmagukért léteznek, hanem Krisztus üzenetét hordozzák a világ felé. Az iskola – és minden nevelő közösség – így válik nem pusztán intézménnyé, hanem a jövőt formáló élettérré”.

A könyv szerzője tényként állapítja meg: korunk tapasztalata egyre kevésbé írható le a fejlődés és a kiszámíthatóság nyelvén. A nevelés, különösképpen a katolikus nevelés, olyan világban keresi a helyét és küldetését, amelynek alapélménye a bizonytalanság. A BANI mozaikszóval jelölt elmélet olyan diagnosztikai eszköz, amely segít tisztábban látni a valóság természetét. „Nem térkép, hanem lencse, amely élesebbé teszi a látást.” Brittle (törékeny), Anxious (szorongó), Nonlinear (nemlineáris) Incomprehensible (érthetetlen).

A katolikus nevelés hagyománya gyakran él az iránytű képével. Nem azt ígéri, hogy minden út bejárható, hanem azt, hogy van biztos tájékozódási pont. Egy törékeny világban ez az ígéret nem kevesebb, hanem több felelősséget jelent. A piarista tartományfőnök kifejti: a stabilitás iránti vágy nem téves igény, hanem mélyen emberi tapasztalat.

Az ember akkor képes megmaradni és növekedni, ha van olyan alap, amely nem a körülményekkel együtt változik. A katolikus örökség ezt az alapot nem az egyéni teljesítményben vagy társadalmi szerepekben keresi, hanem egy olyan kapcsolódásban, amely túlmutat az emberin.

Ebben az értelemben a „meggyökerezés” nem menekülés a valóságtól, hanem annak legmélyebb rétegével való találkozás. A piarista mottó – „Meggyökerezve benne” – ebbe a tapasztalatba illeszkedik. Nem új elvárást fogalmaz meg, hanem kijelöli az irányt: arra hív, hogy az ember ne csupán reagáljon a körülményekre, hanem tudatosan keresse azt a talajt, amely megtartja akkor is, amikor a felszínen minden mozgásban van.

A „Benne” kifejezés teológiai súlya a Kolosszei levélben bontakozik ki teljes mélységében. Szent Pál apostol Krisztusról szóló himnusza nem pusztán hitvallás, hanem világértelmezés. Krisztus nem egy vallási vezető a sok közül, hanem „a láthatatlan Isten képmása”, vagyis Isten valóságának teljes és hatékony megjelenése. „Benne nem csupán valamit látunk Istenből, hanem azt, aki által Isten belép a történelembe és a világ rendjébe.” A himnusz tovább mélyíti ezt az állítást: Krisztus, „minden teremtmény elsőszülötte”, vagyis nem része a teremtett világnak, hanem annak Ura és értelmezési kulcsa. „Benne teremtetett minden, minden általa és érte teremtetett”. Zsódi Viktor hozzáteszi: ez a kijelentés túllép a hit és a világ mesterséges szétválasztásán.

A teremtett valóság törvényszerűségei nem állnak szemben Krisztussal, hanem belőle fakadnak. „Ő az a Logosz, aki összetartja a világot és megakadályozza, hogy az értelem nélküli töredezettségbe hulljon.”

Ebben a perspektívában Krisztusban gyökerezni nem vallásos érzelmességet vagy alternatív világértelmezést jelent. „A gyökér nem elfordít a valóságtól, hanem belevezet annak legmélyebb rétegébe. Aki ebbe a talajba kapaszkodik, nem elveszíti a világot, hanem megtalálja annak belső rendjét és értelmét.”

A pedagógus író állítja: a digitális világ és az internet óriási lehetőség a keresztény társadalom számára. Szükséges lehet megfelelő egyházi intézményekre a digitális kultúra és evangelizáció szolgálatára. Jó gyakorlatok megosztására, digitális nevelési eszközök létrehozására, katolikus weboldalak védelmére, az Egyházat érintő álhírekkel szembeni fellépésekre. Érdemes figyelni a fiatalok alkotóerejére, a tudományok, művészetek, költészet, sport és média területein, és lehetőséget adni, hogy képességeiket a társadalom javára fordítsák. Ugyanakkor számolni kell a valódi kockázatokkal: nem folyamatos ítélkezésre, hanem mérlegelésre, dialógusra és megkülönböztetésre van szükség.

A könyvhöz Carles Gil i Saguer SchP piarista rendfőnök írt előszót, kiemelve: „…olyan művet tartunk a kezünkben, amely nem kész megoldásokat kínál, hanem utakat nyit. Arra hívja a pedagógusokat, továbbá mindazokat, akik az intézmények irányításának szolgálatát látják el, hogy tevékenységüket a megkülönböztetés, a jelenlét és a kísérés attitűdje jellemezze (…) olyan javaslat ez, amely a nevelést a szeretet cselekvéseként és a remény valódi »kétkezi munkájaként« fogja fel.”

Az utószót Bagyinszki Ágoston OFM, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora jegyzi, aki szerint Zsódi Viktor piarista tartományfőnök „motiváló stílusú írása rendkívül értékes szakmai és lelkiségi víziót kínál mind a terepmunkában megfáradt pedagógusoknak, mind a pályakezdőknek”.

Zsódi Viktor SchP: Táruljatok fel örök kapuk

Magyar Kurír Kiadó, 2026

Zsódi Viktor SchP Táruljatok fel örök kapuk című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Fotó: Lambert Attila