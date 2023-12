„Budapest gyóntatószéke” – Decemberben kibővül a gyóntatási és liturgikus rend a pesti ferenceseknél

Ez a karizma különösképpen is meghatározza Budapesten a belvárosi ferencesek, népszerű nevükön a pesti ferencesek lelkipásztori szolgálatát.

A ferencesek e templom kapuit december 3-val, advent első vasárnapjával szeretnék még tágasabbra tárni, hogy „Üdvözítőnk, aki által és akiben van az összes bűnbánóknak minden kegyelem, minden dicsőség” (Assisi Szent Ferenc) a kiengesztelődés szentségében és az Eucharisztiában minél közelebb kerüljön népéhez.

Ennek érdekében kibővül a gyóntatási és liturgikus rend a pesti ferenceseknél.

A legfontosabb újdonság a gyóntatói szolgálat szinte egész napos biztosítása:

• hétfőtől péntekig: 6.00–12.00; 16.00–22.00 óráig

• szombaton: 6.00–12.00; 16.00–19.00 óráig

• vasárnap 6.00– 12.30; 16.00–20.30 között;

• december 21–23. (csütörtöktől szombatig) 6.00–22.00-ig, amikor a karácsonyi előkészület részeként megszakítás nélkül várják a gyónókat;

• a szolgálat idegennyelvi gyóntatással is bővül (angol, német, francia, olasz, horvát, koreai; a jövőben – a remények szerint – lengyel, szlovák, spanyol), aminek rendje a pesti ferencesek honlapján található.

Szeretnék azokat is segíteni, akik munkába menet, turistaként vagy a Belvárosban járva térnek be a templomba, ezért a délelőtti órák miserendje ugyancsak kibővül:

• hétfőtől szombatig: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 (latin), 10.00, 11.00 és 18.30

• vasárnap: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 17.00, 18.30 és 20.00

Az esti csendes vagy közösségi szentségimádásban megújulást keresők pedig

• hétfőtől péntekig 20.00–22.00 között az Eucharisztia előtt hódolhatnak;

• szerdán és pénteken, illetve a honlapon jelzett időpontokban ezeket az imádságokat egy-egy szerzetesközösség, lelkiségi mozgalom, egyházi csoport vezeti.

Részletek, gyóntató- és gyóntatásirend-beosztás a https://pestiferences.ferences.eu, illetve a Pesti ferences templom Facebook-oldalon található.

A pesti ferencesek közössége így fogalmaz közleményében: „Assisi Szent Ferenc követői karácsony éjszakáján a grecciói betlehem jászlánál a Gyermek és Ferenc találkozásának voltak tanúi, a jelenést pedig így értelmezték: a kisded Jézus sokak szívében egészen feledésbe merült; most ellenben megint életre támadt, és kitörölhetetlenül mélyen belevésődött az emberek emlékezetébe. Ferences testvérekként szeretnénk mi is e csoda szolgálatába állni, remélve, hogy ezzel az új vállalásunkkal a magyar egyház egészében is megújítjuk azt a tapasztalatot, amit a közösségünket Szent István ünnepén meglátogató Bernard Bober kassai érsek mondott a templomba lépve: »Budapest gyóntatószéke«.”

Forrás és fotó: Belvárosi Ferences Templomigazgatóság

