„Csodákról híres és koronára érdemes” – A csíksomlyói Mária-kegyszobor díszei

„Csodákról híres és koronára érdemes”

Fény és ragyogás, tanúságtételek és gyógyulások – több mint két évszázada, 1798. szeptember 20-án nyilvánította Batthyány Ignác erdélyi püspök csodákról híresnek és koronára érdemesnek a csíksomlyói Segítő Szűzanya kegyszobrát, amelyhez azóta is nap mint nap zarándokok tucatjai fordulnak bizalommal és hálával.

A püspök két díszes ezüstkoronát és egy ezüstjogart adományozott a kegyszobornak, ezeket az ereklyéket jelenleg is Csíksomlyón őrzik.

Két ajándék, egy üzenet: hála Csíksomlyón

Batthyány Ignác erdélyi püspök 1798. szeptember 20-án kijelentette: a csíksomlyói Szűzanya szobra csodákról híres és koronára érdemes. Ezért a Szűzanyát és a karján tartó kis Jézust ábrázoló kegyszobor részére egy-egy koronát és jogart adományozott – ismerteti Albert Leander ferences szerzetes, csíksomlyói házfőnök, és idézi Batthyány Ignác erdélyi püspök 1798. szeptember 20. dátummal ellátott, Kolozsváron keltezett levelét:

„A ferences kisebb testvérek rendjének Szent István erdélyi tartománya által újból előterjesztett kérés tartalmazta, hogy az Úr a Boldogságos Szűz által a Csíksomlyói Nagy Konvent templomának oltárában elhelyezett fából készült szobrában csodás dolgokat visz végbe. Éppen ezért azt kérik, jelentsük ki, hogy azt a szobrot az Úr csodákkal dicsőítette meg. Hogy ezt meg tudjuk tenni, a mi levéltárunkba elhelyezett iratokat szorgalmasan felkutattuk, hogy azok bizonyságával biztonságosan haladjunk előre az ügyben. És meg is találtuk, hogy 1746-ban beterjesztették elődünknek, Klobusiczky Ferenc püspöknek, hogyan áradt ki Szent István első vértanú ünnepén valamiféle fény és ragyogás az említett szoborból, és sokaknak, akik abba belenéztek, látását elvette (sokakat megvakított), ennek csodálata a szobor iránti mély tiszteletet növelte. Éppen ezért már a következő évben kiküldött inkvizítorok sok tanú vallomását felvették a ragyogással kapcsolatban, és még olyan gyógyulásokkal is kapcsolatban, amelyeket csodáknak tartanak (…) az ügyben 1779-ben 74 tanút hallgattak ki. (…) Kijelentjük, hogy sok tanú egyenként a különböző csodákkal kapcsolatosan azt felelte, hogy a Boldogságos Szűz Mária képe csodatevő, vagy csodáiról híres, azonban az összes csoda teljességgel nincs bizonyítva. Kijelentjük tehát, hogy ez a szobor csodákról is híres, és koronára is érdemes, és így jobb képességeink szerint minden lehetséges módon és formában ki is hirdetjük.”

Korona és jogar az elismerés jegyében

A Szűzanya számára ezüstből készült, aranyozott és drágakövekkel díszített hármas koronát adományozott Batthyány Ignác püspök: a közel negyven centiméter magas, két pártasorból álló fejdísz tetején egy zárt rész található, melynek tetején egy aranykeresztet helyeztek el.

Boros Fortunát ferences rendi tartományfőnök Csíksomlyó, a kegyhely című könyvében írja, hogy ez az aranykereszt a kolostorban lévő legértékesebb „egyházi felszerelések” egyike – feltehetően a 15. században készült, a drágaköveket pedig később illesztették rá.

A kis Jézus számára egy kisebb, mintegy 12 centiméter magas, boltozatos, aranyozott és szintén drágakövekkel díszített ezüstkoronát adományozott a püspök.

A Szűzanya kezébe szánt, részletesen kidolgozott jogar is ezüstből készült, hosszúsága mintegy 80 centiméter.

Az ereklyéket ma is a csíksomlyói ferences kolostorban őrzik.

A díszes, aranyozott koronák és a jogar – fontos jelképek

„A koronák és jogar tulajdonképpen olyan ajándékok, mint az aranyrózsa, amelyet Ferenc pápa hozott magával 2019. június 1-jén, amikor Csíksomlyóra látogatott. Ezek a tárgyi jelek nem csupán díszek, hanem az Egyház elismerését és tiszteletét fejezik ki a kegyhely iránt. Azt üzenik, hogy mindaz a kegyelem és közbenjárás, amelyet a hívek itt évszázadok óta megtapasztalnak, az egyetemes Egyház számára is érték és ajándék” – ismertette Albert Leander.

Nem gyakran, de kiállítják

A koronákat és a jogart időközönként kiállítják a ferences szerzetesek a kegytemplomban. Legutóbb 2023 szeptemberében, a Batthyány püspök által írt levél 225. évfordulóján voltak láthatók. „Akkor a szentmisék alkalmával megköszöntük a fölséges és dicsőséges Istennek az évszázadok folyamán és a jelenben is művelt számtalan jótéteményét, valamint hálát adtunk égi édesanyánknak, a csíksomlyói Segítő Szűzanyának a mindennapokban tanúsított pártfogásáért” – mondta Albert Leander, aki arra biztat mindenkit, aki a csíksomlyói kegytemplomba látogat, hogy bízza Istenre minden gondját, örömét, és kérje a Szűzanya közbenjárását, aki Édesanyaként áll mellettünk.

Szöveg: Bíró István

Fotó: László F. Csaba

Forrás: Hargita Népe

Magyar Kurír