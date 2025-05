„Egy szív, egy lélek legyetek Istent keresve!” – Pap- és diakónusszentelést ünnepeltek Csornán

A jeles alkalomra hazagyűltek az apátság más településeken szolgáló szerzetesei, ott voltak a környék papjai, a szenteltek családtagjai, rokonai, az egyházközség hívei.

Várszegi Asztrik homíliájában elmondta: Az Egyház küldetése ma sem kisebb, mint Jézus idejében: Isten jelenlétének tanúságtétele egy szekularizált világban.

„A kereszténység nem egyszerűen rítusvallásosság” – fogalmazott az emeritus pannonhalmi főapát. –

Ünnepi szentbeszédében az emeritus pannonhalmi főapát kiemelte, hogy a változó magyar társadalomban, a szekularizálódó, elvilágiasodó társadalomban minden keresztény, köztük a szolgálatra készülő fiatalok ugyanarra vannak meghíva. Hogy bensőségessé, megtapasztalhatóvá tegyék Isten jelenlétét, szeretetét, belső szabadságát a szívünkben.

Akkor leszünk hitelesek és akkor tudjuk továbbadni azt, amiért tulajdonképpen élünk. Tehát a mi közösségeink nem csak rituális, imádságok felé mutató közösségek, hanem szívből fakadó, testvéri közösségek. Ágoston reguláját követő szerzetesközösség a premontrei. Ágoston regulája így kezdődik:

Először is azért gyűltetek össze a monostorban, hogy egy szív, egy lélek legyetek Istent keresve!"

testvéri közösség a konventben, testvéri közösség az Egyházban. Nincs kétféle közösség, egyféle felebaráti szeretet, egyféle isteni szeretet van, amit gyakorolnunk kell és éppen ezért ne nézze senki fiataljainkat, ne nézze senki azt, hogy még előttetek áll az élet! – mutatott rá Várszegi Asztrik.

Határozzátok el magatokat, hogy diakónusként, felszentelt papként, hogy a közösség épülésére, Isten szent lelkének megtapasztalására és továbbadására vállalkoztok és ehhez kéritek az Anyaszentegyház szentségi áldását. Csornán, a közösségetekben és az egyházközösségetekben

Hogy az emberek élő hittel tudják továbbadni a mindennapi életükben azt, hogy Isten szeret bennünket – hangsúlyozta a püspök.

Imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért, és kérjük a Szentlelket, hogy közösségeinket töltse el az élő hit, a testvéri szeretet és az öröm ajándékával!

A premontrei rendet Szent Norbert alapította 1121. karácsonyán azzal a céllal, hogy egy olyan szerzetes közösséget hozzon létre, amelynek tagjai nemcsak szerzetesek, hanem lelkipásztorok is. Szent Norbert szeme előtt megtérése után a vándorprédikátor eszménye lebegett, ezért a pápától engedélyt kért a szabad prédikálásra, hiszen ez addig a püspöknek fenntartott privilégium volt.

Norbert mindenképpen olyan tevékeny szerzetesi életet szeretett volna élni, amely nem zárkózik be a monostor falai közé, hanem a nép közé menve hirdeti a bűnbocsánatot és a megtérést. Abban az időben ennek az elvárásnak a kanonoki életforma felelt meg, így a Premontrei Rend is kanonokrend lett. A XII. században ez a megközelítése a szerzetesi életmódnak teljesen új volt, ezért Szent Norbert rendje robbanásszerű gyorsasággal terjedt el az egész világon. Ez a gyors létszámnövekedés annak tudható be, hogy rendünk szerzetesei a nép közelében éltek, érzékenyek voltak azok problémáira, és ugyanolyan szegények voltak, akár az egyszerű emberek. Ma a világ mind az öt kontinensén képviselteti magát a rend, összesen 1330 premontrei szerzetessel.

A Csornai Premontrei Apátságot 1180-ban alapította a környék egyik kegyura. 830 éves történelme során többször elpusztították és feloszlatták, de mindig sikerült új életre támadnia. Az 1989-es újraindulás után is újult erővel kapcsolódott be közösségünk a lelkipásztori munkába Csornán és a környező falvak plébániáin. Rendünk különös sajátossága ugyanis, hogy az apátság környezetében lévő templomok plébánosai premontrei szerzetesek, akik együtt, közösségben élnek és imádkoznak, és ennek biztos hátterével végzik lelkipásztori munkájukat a paphiány sújtotta községek javára. Úgy érezzük, manapság erre a munkára egyre nagyobb szükség van. Ma Apátságunkból négy templomot látnak el a rend szerzetesei: az Apátsági Templomot, Acsalag, Dör és Maglóca községeket; valamint a környékbeli falvakban is rendszeresen vállalnak helyettesítést.