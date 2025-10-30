„Elég egy jelenlét…” – A Szeged-Csanádi Egyházmegye kórházlelkészi szolgálatának éves találkozója

A nap folyamán ezúttal is részt vehettek vezetett és kötetlen programokon, amelyek a Krisztusban testvéri, ugyanakkor kollegiális kapcsolatok mélyítését célozták. Kondé Lajos pasztorális helynök nyitó imája, majd személyesebb hangvételű ráhangolódás után a jelenlévők Máramarosi Mária koordinátor összefoglalóját hallgatták meg a Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálatról a számok tükrében.

Öt év távlatában egyre több beteget tudnak megszólítani: a kórházban levők egyre nagyobb számban fogadják el az érdemi, mélyebb beszélgetést is, de a szentségekben részesülők száma is növekszik a kórházlelkészek áldásos közreműködésével. A hozzátartozók is igénybe veszik olykor a segítségüket, továbbá örvendetes módon és mértékben erősödött a kórházak munkatársi körével való kapcsolat is.

A nap meghívott vendége Schindler Mátyás bajai plébános, mentálhigiénés szakember volt, aki hitelesen beszélt a kiégés és a regenerálódás különböző aspektusairól. Személyes tanúságtételével is gazdagította tudományosan megalapozott gondolatmenetét.

Kiindulópontja volt, hogy a segítő személyének is egyensúlyban, harmóniában kell lennie ahhoz, hogy lelkigondozottjának át tudjon adni abból a szeretetből és békéből, amelyet hordoz. Maga is örömet kell hogy találjon a betegágy melletti munkában és a feltöltődés különböző terein egyaránt. Ehhez szükséges a helyes időbeosztás, a regenerálódás módjainak egyéni megtalálása, de a továbbképzések ugyanúgy, mint az, hogy segítőként is rendszeresen igénybe vegyen támogatást a terhek elhordozásához.

A kórházlelkészi szolgálatban részt vevőknek lehetőségük nyílt megosztani egymással az egyéni tapasztalatokat arról, ki miben talál erőforrást, töltekezési lehetőséget. Természet, zene, tánc, olvasás, baráti találkozások – hosszan lehetne sorolni a felmerült példákat.

A tartalmas találkozó az együtt elfogyasztott ebéddel, a terített asztal mellett folytatott személyesebb beszélgetésekkel zárult.

A nap központi gondolatát talán az előadó által idézett vers ragadta meg a legjobban:



Pilinszky János: Elég

A teremtés bármilyen széles,

ólnál is szűkösebb.

Innét odáig. Kő, fa, ház.

Teszek, veszek. Korán jövök, megkésem.

És mégis olykor belép valaki

és ami van, hirtelenűl kitárúl.

Elég egy arc látványa, egy jelenlét,

s a tapéták vérezni kezdenek.

Elég, igen, egy kéz elég amint

megkeveri a kávét, vagy ahogy

„visszavonúl a bemutatkozásból”,

elég, hogy elfeledjük a helyet,

a levegőtlen ablaksort, igen,

hogy visszatérve éjszaka szobánkba

elfogadjuk az elfogadhatatlant.

Szöveg: Bartucz Katalin

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír