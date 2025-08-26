Jubiláns papokat köszöntöttek a Pécsi Egyházmegye alapításának 1016. évfordulóján

A liturgián koncelebráltak a jubiláns lelkipásztorok, valamint Máger Róbert püspöki irodaigazgató, a székesegyház plébánosa és Molnár Erik püspöki titkár. Az ünnepi szentmise szónoka az ezüstmisés Hegedüs János bírósági helynök, esperes, dombóvári plébános volt.

Felföldi László püspök köszöntőjében úgy fogalmazott: hálaadásra gyűltek ezen a sokszoros ünnepen, melyben a Pécsi Egyházmegyét és annak ügyeit évtizedeken át hordozó papokat ünneplik.

„Hiszem, hogy ők hálát adnak Istennek, mi pedig

hálát adunk értük, hogy elfogadták Isten hívó szavát, és hogy ebben az egyházmegyében szolgálatot teljesítenek”

– hangsúlyozta a főpásztor.

A pécsi megyéspüspök név szerint köszöntötte és méltatta a jubiláns lelkipásztorokat, akik között vannak, akik idős koruk ellenére aktív papi szolgálatot végeznek.

Idén ünnepli Mecséri István nyugalmazott plébános pappá szentelésének 60. évfordulóját; Bagi Sándor tiszteletbeli esperes, plébános pappá szentelésének 55. évfordulóját; Egri József plébános pappá szentelésének 50. évfordulóját; Hegedüs János bírósági helynök, esperes, plébános pappá szentelésének 25. évfordulóját, valamint Nagy Norbert pappá szentelésének 25. évfordulóját.

Hegedüs János a szentmise ezüstmisés szónoka szentbeszédében kiemelte: „Egyházmegyénk Szent István király általi alapításának 1016. évfordulója mélyebbre és korábbra vezet bennünket. Az ünnep valójában az alapítóra, Jézus Krisztusra mutat, hiszen az Üdvözítő rakta le az Egyház, benne a Pécsi Egyházmegye alapjait is.”

Jézus Krisztus megváltó küldetését az Egyházra bízta, mely ennek a küldetésnek a folytatója a földi világban, mely az evangélium hirdetése végett létezik – hangzott el a szentbeszédben. – A világ és benne az ember Isten teremtő alkotásának következménye, melyben az ember különleges helyet foglal el. Az embert Isten szeretetből teremtette és a vele való szeretetkapcsolatra hívta meg. Ez adja meg és hordozza emberi életünk mélyebb értelmét és vágyaink beteljesedését, de egyben a végső célt is jelenti mindannyiunk számára.

Nem az a kérdés, hogy sokan vagy kevesen nyerik el az örök üdvösséget, hanem az, hogy mindenki a saját életében az isteni kegyelemmel együttműködve a saját egyházi közösségében mindent megtegyen azért, hogy eljuthasson a teljességre, az üdvösség örömére

– hangsúlyozta Hegedüs János. – Mindenki lehetőséget kap arra, hogy a krisztusi istenképet felismerje, megismerje és életre váltsa, a hozzá való hasonlóságot pedig megélje keresztény életében. Ez az egyén és az Egyház küldetése és élete is, mely abban mutatkozik meg, mennyire törekszünk a Krisztussal való hasonlatosságra, mely kihívás, adottság, feladat és lehetőség minden ember számára.

Mi megismertük Isten szeretetét, hiszünk benne, és így akarunk haladni személyes életünkben, az egyházmegye, a közösségeink életében

a hit, a remény és a szeretet földi zarándokútján, hogy Isten egyetemes üdvözítő akarata beteljesüljön és tanúságtételünkkel másokat is elvezessünk ide” – zárta szentbeszédét az ezüstmisés lelkipásztor.

A szentmise az idén jubileumi évfordulót ünneplő papok főpásztori köszöntésével zárult, melyben Felföldi László püspök Isten gazdag, éltető és megerősítő áldását kérte lelkipásztori szolgálatukra.

