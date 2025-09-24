Mesterséges intelligencia a középiskolában – Konferencia a Sapientia Főiskolán

Az esemény célja, hogy segítséget és iránymutatást nyújtson a középiskolai pedagógusoknak a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepének megértéséhez és alkalmazásához.
A program nyitó előadását Bagyinszki Péter Ágoston OFM, a főiskola rektora tartja, ezt követően Szűts Zoltán dékán Mester és intelligencia című előadása hangzik el a technológia és pedagógia kapcsolatáról.
A rendezvényen többek között Prószéky Gábor, Rubovszky Rita és Zsódi Viktor SchP is megszólalnak, olyan témákban, mint a nagy nyelvi modellek működése vagy a katolikus nevelés válaszai a digitális kihívásokra.
A részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők szeretettel várják az érdeklődő tanárokat, oktatókat és mindenkit, aki felelősen szeretne gondolkodni a mesterséges intelligencia iskolai jelenlétéről.
Részletes program és link a regisztrációhoz ITT található.
Forrás és fotó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
