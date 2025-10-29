Rajzoljuk meg a remény új térképeit! – Közzétették Leó pápa új apostoli levelét

A több millió gyermekre gondolva, akik még mindig nem jutnak hozzá az alapvető oktatáshoz, és azokra a nevelési válságokra, amelyeket a háború, a migráció, az egyenlőtlenség és a szegénység okoz, a pápa felteszi a kérdést: hogyan reagálhat ma a keresztény nevelés ezekre a problémákra?

A Gravissimum educationis zsinati nyilatkozat közreadásának 60. évfordulója alkalmából kiadott Rajzoljuk meg a remény új térképeit kezdetű apostoli levelében megjegyzi, hogy a Gravissimum educationis meglátásai továbbra is időszerűek a mai széttöredezett és digitalizált környezetben, és továbbra is arra inspirálja a nevelés közösségeit, hogy hidakat építsenek és kreatív módon polgári és szakmai képzést nyújtsanak. Ez az irány, amelyet először a II. Vatikáni Zsinat jelölt ki, a tevékenységek és a karizmák gazdag tárházát teremtette meg, amelyek továbbra is lelki és pedagógiai kincset jelentenek az Egyház számára.

Nevelői karizmák mint élő válaszok

A levél hangsúlyozza, hogy

a nevelői karizmák nem rögzített formulák, hanem élő válaszok minden kor szükségleteire.

Felidézve Szent Ágoston tanítását az igazi nevelőről, aki felébreszti az igazság és a szabadság iránti vágyat, a pápa áttekinti azt a hagyományt, amely a szerzetesi közösségektől a koldulórendeken át a Ratio studiorumig (a jezsuita iskolák 1599-ben bevezetett, hosszú időn át érvényes tanulmányi szabályzata – a szerk.) terjed, ahol a skolasztikus gondolkodás találkozott a Szent Ignác-i lelkiséggel. Felidézi olyan nevelők szerepét, mint Kalazanci Szent József, De La Salle Szent János, Szent Marcellin Joseph Benoît Champagnat és Bosco Szent János, akik mindannyian sajátos nevelési módszereket fejlesztettek ki a szegények és a peremre szorultak szolgálatában. Kiemeli a szerzetesnők és világi nők – köztük Vicenta María López y Vicuña, Cabrini Szent Franciska, Bakhita Szent Jozefina, Maria Montessori, Katharine Drexel és Szent Elizabeth Ann Seton – úttörő tanúságtételét is, akik kiterjesztették a lányok, a migránsok és a hátrányos helyzetűek oktatáshoz való hozzáférését.

A nevelés mint közös küldetés

XIV. Leó pápa hangsúlyozza, hogy

a nevelés mindig kollektív erőfeszítés, amelyben a tanárok, a diákok, a családok, az adminisztrátorok, a lelkipásztorok és a civil társadalom együtt vesznek részt.

Emlékeztet Szent John Henry Newmanre – aki Aquinói Szent Tamás mellett a nevelés társvédőszentje lett – mint a mély emberséggel átszőtt intellektuális szigor modelljére.

A pápa ösztönöz a nevelési környezet megújítására az empátia és a nyitottság révén, ragaszkodva ahhoz, hogy a nevelésnek az egész embert kell formálnia, a tudást a szívvel és a megkülönböztető képességgel integrálva. A katolikus iskolák és egyetemek ezért legyenek olyan helyek, ahol a kérdésfeltevést vezetik és támogatják, nem pedig elnyomják.

A tanítást szolgálatként és hivatásként kell értelmezni, amely időt, bizalmat, kompetenciát és együttérzést kínál, összekapcsolva az igazságosságot az irgalmassággal.

– teszi hozzá Leó pápa.

A pápa aláírta új apostoli levelét

Az emberi személy a középpontban

Az apostoli levél megerősíti VI. Pál figyelmeztetését, miszerint a nevelést nem szabad funkcionális képzésre vagy gazdasági termelékenységre redukálni. XIV. Leó pápa szerint a nevelésnek az emberi méltóságot és a közjót kell szolgálnia. Egy személyt nem lehet mérhető készségek halmazához vagy kiszámítható digitális profilhoz kötni, hanem egyedi, arccal, történettel és hivatással rendelkező egyénként kell felismerni.

A bizalom helyreállítása a konfliktusok közepette

Nosztalgiázás nélkül a pápa határozottan a jelenben helyezi el gondolatait. Az állócsillagok képével írja le a nevelést irányító elveket, és hangsúlyozza, hogy az igazság a szeretetközösségben fedezhető fel, a szabadság felelősséget von maga után, a hatalmat pedig szolgálatként kell gyakorolni, valamint megerősíti, hogy nem szabad falakat építeni, az embereket a globalitásra, valamint az egyének és népek közötti harmóniára kell nevelni.

A katolikus nevelés feladata, hogy újjáépítse a bizalmat egy konfliktusokkal és félelemmel teli világban, emlékezve arra, hogy gyermekek vagyunk, nem árvák: ebből a tudatosságból születik a testvériség.

A hit, a kultúra és az élet összefonódása

XIV. Leó pápa a perui chiclayói egyházmegyében töltött éveire emlékezve a nevelésről mint a fokozatos növekedés útjáról elmélkedik, amely odaadáson és kitartáson alapul. A katolikus iskolákat olyan közösségekként mutatja be, ahol a hit, a kultúra és az élet harmonikusan egyesül.

A technikai korszerűsítések önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy lépést tartsunk a kor kihívásaival: a megkülönböztetés képességére mindig szükségünk van:

A katolikus iskolákban a hit, a kultúra és az élet összefonódik, a keresztény látásmód minden tantárgyat és minden interakciót áthat.

A pedagógusoknak olyan felelőssége van, amely túlmutat a munkaszerződésükön: tanúságtételük ugyanolyan értékes, mint a leckéik.

Ezért a tanárképzés tudományos, pedagógiai, kulturális és lelki értelemben is kulcsfontosságú.

A család a nevelés elsődleges helye

A pápa megerősíti, hogy a család továbbra is a nevelés első és alapvető helyszíne. Más intézmények segíthetik, de soha nem helyettesíthetik. A családok, az iskolák és a tágabb közösség közötti együttműködés elengedhetetlen, amely a meghallgatáson, a közös felelősségvállaláson és a kölcsönös bizalmon alapul.

A pápa a plébániai és egyházmegyei iskolák, egyetemek, szakmai intézetek, mozgalmak, valamint a digitális és lelkipásztori kezdeményezések közötti fokozottabb együttműködésre ösztönöz. Megjegyzi, hogy a módszerek vagy struktúrák közötti különbségeket erőforrásoknak, nem pedig akadályoknak kell tekinteni, amelyek hozzájárulnak egy koherens és gyümölcsöző egészhez. A jövő az együttműködés növekedését és a célok egységét igényli – mutat rá apostoli levelében XIV. Leó.

A társadalmi és környezeti igazságosság összekapcsolása

A dokumentumban hangsúlyozza, hogy

az átfogó nevelés egyesíti a személy minden dimenzióját, és a hitet nem egy további tantárgyként, hanem „lélegzetként” kezeli, amely életet ad minden tanulásnak.

Ily módon a katolikus nevelés egy átfogó humanizmust szolgál, amely válaszolni tud korunk sürgető kérdéseire egy konfliktusok és erőszak által megsebzett világban.

A békére nevelés nem passzív, hanem aktív: elutasítja az agressziót, a kiengesztelődésre tanít, valamint az irgalmasság és az igazságosság nyelvét ápolja.

Ezt a küldetést Leó pápa összeköti a társadalmi és a környezeti igazságosság összekapcsolásának szükségességével, emlékeztetve arra, hogy amikor a Föld szenved, a szegények szenvednek a legtöbbet. A neveléssorán tehát olyan lelkiismeretet kell kibontakoztatni, amely képes a helyes, nem pedig csupán az előnyös választására és a fenntartható és egyszerű életmód előmozdítására.

Technológia az emberiség szolgálatában

A II. Vatikáni Zsinat tanítására hivatkozva XIV. Leó pápa óva int attól, hogy a nevelést a piaci logikának vagy a pénzügyi érdekeknek rendeljük alá. Felszólít a technológia felelősségteljes használatára, amelynek gazdagítania kell a tanulást, nem pedig gyengítenie a kapcsolatokat vagy a közösségi életet. Óva int továbbá a pusztán technikai hatékonyság előtérbe helyezésétől, amelyből hiányzik a lélek, valamint a szabványosított tudástól is, amely elszegényíti az emberi szellemet. Megjegyzi, hogy

egyetlen digitális rendszer sem helyettesítheti azokat az emberi képességeket, amelyek a nevelést teljes mértékben élővé teszik – a képzeletet, a művészetet, a kreativitást, az empátiát, sőt a hibákból való tanulás hajlandóságát.

A mesterséges intelligencia és a digitális környezet használatát az etikai reflexió és az emberi méltóság, az igazságosság és a munka értékének figyelembevétele kell, hogy vezérelje.

A találkozás kultúrája felé

Ferenc pápa és a Globális nevelési egyezmény örökségére építve XIV. Leó pápa három prioritást határoz meg.

Az első a belső élettel kapcsolatos: a fiatalok mélységet igényelnek; terekre van szükségük a csendhez, a megkülönböztetéshez, valamint a lelkiismeretükkel és az Istennel való párbeszédhez.

A második egy humánus digitális kultúra kialakítása: a technológia és a mesterséges intelligencia bölcs használatára nevelünk, az embert az algoritmus elé helyezve, és harmonizálva egymással a technikai, érzelmi, társadalmi, spirituális és ökológiai intelligenciát.

A harmadik az új nemzedékek nevelése a béke, a párbeszéd és a megbékélés útján, ahol a „boldogok a béketeremtők” (Mt 5,9) válik a tanulás módszerévé és tartalmává.

Bátran és nagylelkűen kell szembenézni a kihívásokkal

A levél végén Leó pápa arra kéri a pedagógusokat, hogy gyógyító nyelvet használjanak, legyen nyitott és megkülönböztető szívük, bátran és nagylelkűen nézzenek szembe a mai kihívásokkal. A pápa elismeri a jelen valódi nehézségeit: a túlzott digitalizáció okozta széttöredezett figyelmet, a törékeny kapcsolatokat, a társadalmi bizonytalanságot és az egyenlőtlenséget, mely fenyegetésekkel szemben a befogadás és az evangéliumi ingyenesség szellemét sürgeti, amely az igazságosság és a szolidaritás konkrét cselekedeteiben nyilvánul meg.

Amikor a nevelés szem elől téveszti a szegényeket, elveszíti a lelkét

– figyelmeztet végül Leó pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír