„Szeretteimért, nehéz sorsúakért...” – Rózsafüzért imádkozott a váci székesegyházi kórusiskola

Hagyomány a váci Karolinában, hogy az iskola csatlakozik a 2005-ben indult, mára világszerte elterjedt imafelhíváshoz. Általában a székesegyházban együtt imádkozza az intézmény több mint négyszáz tanulója és a tanári közösség a rózsafüzért, idén mindezt osztálykeretben oldották meg, de az ima nem maradt el. A zenei tagozat, a 6. z vendégei voltunk. A tizenkilenc lány és hét fiú nem jött zavarba, amikor osztályfőnökük, egyben hittantanáruk, Kvojka Annamária behívott minket a tanterembe. Kísérőnk Varga László atya és a kórusiskola művészeti igazgatóhelyettese, Vargáné Fitos Mónika.

„Mária szeretetébe és gondviselő támogatásába ajánllak mindannyiótokat” – köszöntötte a székesegyház karnagya az osztályt. Kilenc órakor elkezdődött az ima. Sorra szólaltak meg az előimádkozók, az osztály pedig folytatta az imát. Végül latinul is elimádkozták a Miatyánkot és az Üdvözlégyet; elénekelték az egykori Mária Kongregáció indulóját, mely egyúttal a kórusiskola indulója is.

„Imádkoztam a családomért, a távol élő szeretteimért, akikkel a karantén miatt nem találkozhattam. És elképzelem azokat, akiknek nehéz az életük, akik éheznek, rászorulók, értük is imádkozom” – mondja Gyombolai Emma. „Én a nővéremért imádkoztam most, aki ma érettségizik földrajzból. De szoktam a nagymamámért és mindenkiért, aki a világon él” – kapcsolódik Gyombolai Szonja. Kontreczki-Catalan Glória Blanka a nagyszüleiért imádkozik, akiket az egész család félt a járványhelyzetben, s bár egy utcában élnek, az óvatosságot szem előtt tartva a korlátok betartásával látogatják őket. Szegner Fatima elmondja: a nagymamája már három hete kórházban van, ő a gyógyulását kérte az imában. „Most én vigyázok a papámra. A vérnyomása sokszor fel szokott szökni, akár kétszázra is. Ilyenkor kell neki gyógyszer; én tudom, hol van. A papám nem szeret egyedül lenni, sokat vagyok vele.”

Az osztályfőnöktől megtudjuk: a közös ima része életüknek, reggel és az étkezések előtt is imádkoznak. A gyerekek hozzáteszik, szeretik a csütörtök reggeli miselehetőséget, amit semmiképpen sem hagynak ki, ha az ő osztályuk a felelős.

A gyerekek Laci atyával az iskola kápolnájába hívtak minket; megmutatják a kórusruháikat. Fehér kukulla, piros zsinóros kereszt. Az iskolaalapító karnagy elmondja: az öltözék és a kereszt nem csak esztétikai funkcióval bír. Az iskolában négy szakmai fokozat van, mindegyikért kisebb-nagyobb vizsgát kell tenni. A legkisebbek – Kicsinyek kórusa – az első-második osztályosok fehér perelint kapnak. A Gaudia kórus, a harmadik-ötödik osztályosok kapják meg a kukullát, a fehér liturgikus ruhát. A következő fokozat a piros zsinóros kereszt, az utolsó az aranyzsinóros kereszt, mely mögött nemcsak komoly zeneelméleti és szolfézstudás van, de jó magatartás, és szorgalom is. „Hihetetlen, mennyire ösztönzi a gyerekeket, hogy megkapják a soron következő szintet” – meséli Varga László.

A Karolina Katolikus Általános Iskola és Székesegyházi Kórusiskola elődjét Csáky Károly Emmánuel püspök alapította, és a Vincés nővérek vezették. Ahogy egykor, ma is keresztény és nemzeti identitástudatra igyekszik nevelni diákjait a kóruséneklés és hangszertanítás eszközével. A Mária-tisztelet ápolása tudatos törekvés, ennek része, hogy kapcsolódnak a világméretű rózsafüzér-imádsághoz is.

A nyolcévfolyamos iskolában két tagozat működik – nyolc éve jött létre a kórusiskola –. két éve pedig nyelvi tagozatot vezettek be a párhuzamos osztályban. Négy kórusuk van: a Kicsinyek, a Gaudia és a Laetitia mellett tavaly óta működik a végzetteknek alapított ifjúsági kórus. „6 éves kortól 100 éves korig énekelhetnek a váciak” – tudjuk meg Varga Lászlótól, aki a székesegyházi Szent Cecília kórus vezetője is.

Az ének és a zene missziós eszköz. „Sokan nem ismerték belülről a templomot, amikor kezdték nálunk az első osztályt” – meséli Fitos Mónika, akinek legkisebb gyermeke ebben az osztályban tanul. „Most nyolcadikosok, és a többség rendszeres templombajáró lett.” László atya hozzáteszi: „Akik kórusiskolába járnak, biztosan kapcsolatban vannak a templommal, a szentmisével, hiszen ott énekelnek rendszeresen, ezáltal a Jóistennel való kapcsolat is kialakul és megerősödik bennük. A szülők örömmel veszik, hogy segítjük nekik a gyerekeket vallásosan nevelni.”

Mónika ötgyerekes édesanyaként megtapasztalta: „Egészen más, ha a gyerek énekelhet, szolgálhat a templomban. A szentélyben kapnak helyet, körülveszik az oltárt. Mint egy család a családi asztalt. Testközelből látják a történéseket, és annak aktív részesei is. Nem rosszalkodnak, van feladatuk. Így lehet őket odakötni, magukénak érzik, nem nézők, hanem résztvevők.”

Varga László, aki Vácott 35 éve, de valójában 16 éves kora óta vezet kórust és vonz gyerekeket ezáltal a templomba, így fogalmaz: „Az ember személyiségének érzelmi részét nagyban befolyásolja a zene. Aki ésszel gondolkodik, magyarázatot vár. Az értelemnek az elég, hogy van Isten. De az embernek kellenek az érzelmek. A kicsi gyerek még meg sem született, és már hall. Az ének és zene által az érzelmeket is felfogja, ez közvetíti számára, hogy mit érez édesanyja iránta, és mit érez Isten iránt, amikor a kisgyerek jelenlétében imádkozik.”

László atya gyerekként jezsuita, szalézi paptársaktól leste el a pedagógiát, tanult a cserkészetből és a Regnumból. Összegyűjtötte a leghatékonyabb elveket. „Igyekeztem ellesni, ami a gyerekeket aktivizálja, ami egymáshoz és Istenhez is közelebb visz, közösséget teremt.” Don Bosco alapján vallja és gyakorolja: Ne csak szeressétek a gyereket, éreztessétek is vele, hogy szeretitek.”

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír