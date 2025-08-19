„A cél, hogy minél többen legyünk a palást alatt” – Nagyboldogasszony-búcsú a zalai Remetekertben

A szentmise szónoka a befejezetlen szimfóniák képével indította beszédét:

„Minden egyes emberélet, amely a halállal fejeződik be itt a földön, befejezetlen.”

Egyetlen kivétel van – tette hozzá –, „a mi drága Szűzanyánk, akinek nemcsak a lelke, hanem a teste is megváltatott. Testestül-lelkestül ott van a dicsőségben”.

A prédikáció középpontjában Mária alázatossága állt. „A Szűzanya nagyságának a titka a kicsinységében rejlik. Ő tudott, akart és mert kicsiny lenni.” Ez az út – hangsúlyozta Fekete Szabolcs Benedek – minden keresztény számára meghívás: „Nézzük meg, hogy a mi életünkben, munkahelyen, plébánián, családban mennyire járunk az alázatosság útján.”

A Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke homíliájában rámutatott a hatalmaskodás bűnére, amely megjelenhet munkahelyen, iskolában, közösségekben vagy családban is.

Ez egy betegség, egy ragály, sajnos kiirthatatlan. De Jézus kérése világos: köztetek ez ne így legyen.”

A keresztény embernek a szolgálat útját kell választania: „Ha valaki első akar lenni, menjen a sor végére, és végezzen szolgai munkát.”

A szentbeszéd zárásában a Szűzanya palástja alatti oltalomról szólt a segédpüspök:

Ez olyan, mint egy lelki ózonpajzs, amely megvéd minket a káros sugárzásoktól. A cél, hogy minél többen legyünk a palást alatt.”

Ehhez azonban alázatra és befogadó lelkületre van szükség: „Nem olyan időket élünk, amikor lökdösődni kellene a köpeny alatt. Örüljünk annak, ha minél többen vannak ott.”

Végül a zarándokokhoz fordult: „Kedves testvérek, kívánom nektek ezt az utat. Ne féljetek kicsinynek lenni, alázatosnak maradni – csodaszép keresztény hivatás ez.”

A szentmise végén Tódor Szabolcs helyettes esperes-plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették az ünnep megszervezését, a közreműködő önkormányzatoknak, önkénteseknek a fáradhatatlan, kitartó, együttműködő munkát.

A liturgia méltóságát a nagykapornaki és a búcsúszentlászlói kórusok, valamint a ZalaBrass fúvósegyüttes szolgálata tette még emelkedettebbé.

*

Remetekert története egészen a török időkig nyúlik vissza. Amikor Nagykapornak kiürült, az emberek az erdőbe menekültek, és ott kezdtek el gazdálkodni. Később szép lassan visszaszivárogtak a faluba. Az 1600-as évek közepén jezsuiták telepedtek le, és mintaértékű gazdálkodást folytattak. Ebbe beletartozott a mezőgazdaság, az állattenyésztés és az erdőgazdálkodás is.

A harangláb története Makovecz Imre nevéhez fűződik. A Kossuth-díjas építész apai nagyszülei Nagykapornakon éltek, gyermekkorának nyarait ő is ott töltötte, így szívén viselte a környék sorsát. Az eredeti harangot nyolcvan év szolgálat után lopták el 2004-ben. Makovecz Imre megtervezte az új haranglábat, lerajzolta, és arra kérte a helyieket, hogy csináltassák meg, ő majd intézi a harangot. Így is lett. Az új harangot 2005-ben szentelte fel Márfi Gyula veszprémi érsek. A kertben néhány tiszteletreméltó személy fából készült szobra is helyet kapott, többek között Szent II. János Pál pápáé, Szent Józsefé és Szent Pálé. A kápolnát és környékét egy erdész és egy remete őrzik. Vértanúk emlékkeresztje, pihenőhely, szalonnasütő és a Mária-forrás található még itt – mutatja be a helyet a Zalaerdő oldala.

Szöveg és fotó: Halász Gábor

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír