„A természetben a Természetfelettivel” – A pálosok nyomába szegődhetünk a Pilisben

Gyönyörű környezetben, a Pilisben, Budától a Dunakanyarig szegődhetünk az egykor volt szerzetesek nyomába és vehetünk részt a természetjárás közben egy lelki utazáson, melynek során néhány órás kirándulások vagy hosszabb-rövidebb zarándoklatok által betekintést nyerhetünk abba a lelki utazásba, amely egy szerzetest egész életén át kísér, és elmélkedhetünk Isten, az ember és az élet misztériumáról, szerzetesek virtuális tolmácsolásában.

A „Pálos út” „A természetben a Természetfelettivel” mottót kapta, és egyaránt kínál testi és lelki töltekezést. A 13. század közepén a Pilisben megszervezett és a mai napig is működő egyetlen magyar alapítású férfiszerzetesrendet tematikus utak mutatják be a hagyományőrzés, a szakrális jelenlét és az aktivitás összekapcsolásával.

Az országosra tervezett hálózat első három útvonalát Budapesten és környékén alakították ki; három különböző nehézségi fokozattal várja a zarándokolni, kirándulni, a renddel ismerkedni vágyókat: a „Források útja”, „Remeték útja” és a „Szeretet útja.

A 2019 őszén megálmodott, majd az Agrárminisztérium 14 millió forintos támogatásával megvalósult fejlesztés egyesíti magában a természeti, a kulturális és a vallási értékek bemutatásának szempontjait. Az útvonal egyszerre kínál lehetőséget a sportos kikapcsolódásra, a lelki elmélyülésre és a kulturális ismeretszerzésre. (Sokan látogatják napjainkban is a főváros környéki erdőket, a Pilisi Parkerdő évente több mint 30 millió látogatói alkalmat regisztrál.)

A „Pálos út” több útvonalból álló hálózatot képez: járhatunk egy-egy utat önmagában, a szakaszokat összekötve, vagy egy-egy rövidebb szakaszon, tetszőlegesen. A nagyobb csomópontokban, illetve a pálos örökséget reprezentáló helyszíneken a kihelyezett oszlopok és a rajtuk található QR-kódok és információs táblák minden lényeges tudnivalóval ellátják az úton lévőket. Akár „virtuális lelkivezetőket” is kaphatunk a www.palosut.hu weboldalon keresztül, vagy offline mobilalkalmazással állomásról állomásra járhatjuk az egyedi jelzésekkel ellátott kijelölt útvonalakat. Az elmélkedések, térképek olvasható formában is letölthetők, az útvonalakhoz kapcsolódó vezetőfüzet is beszerezhető.

A Magyar Pálos Rend által megvalósított út- és jelzéshálózat kialakításában részt vett a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Pilisi Parkerdő Zrt., a Viator Természetjáró és Kulturális Egyesület, valamint az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ.

Az útvonalhálózat tervezésekor szempont volt a nem vallásos kirándulók megszólítása is, illetve a látványos tájakon futó gyalogos ösvényeken, változatos szakaszhosszok mentén alternatív be- és kilépési pontok biztosítása, figyelembe véve a megközelíthetőséget és a parkolási lehetőségeket.

Az útvonalak az év bármely időszakában járhatóak, miközben újszerű ismeretszerzési és elmélyülési lehetőségeket kínálnak természeti, történelmi és hitéleti tartalommal.

„A pálos remeték olyan kapoccsá váltak, akik életükkel, példamutatásukkal évszázadokon át, egészen napjainkig felhívják a figyelmünket arra, hogy nem feledkezhetünk meg a mindannyiunk életét meghatározó rendező elvről, a teremtett világ és a teremtő közötti kapcsolatról” – mondta az átadáskor Zambó Péter.

Forrás: Pálos út; Magyar Pálos Rend/Agrárminisztérium

Fotó: Török Máté

Magyar Kurír