„Ti vagytok erre a tanúk” – Elindult a regisztráció az idei „72 óra kompromisszum nélkül” akcióra

Az akcióban részt vevő fiatalok olyan közhasznú feladatokat vállalnak, mint például játszóterek, intézmények felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek, például fogyatékkal élőknek, időseknek.

A „72 óra kompromisszum nélkül” célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a fiatalok segítőkészségére, elkötelezettségére, erejére és lelkesedésére, valamint hogy ezeket az értékeket magukban a résztvevőkben is tudatosítsa. A szervezők évről évre 7–9 ezer fiatalt mozgatnak meg, akik országszerte több mint 400 önkéntes projektet valósítanak meg.

Az akció honlapján már el is indult a regisztráció, a jelentkezési határidő: szeptember 30.

A szervezők várják a koordinátorok jelentkezését is. Olyan lelkes, 18 év feletti keresztény fiatalokat keresnek, akik otthonosan mozognak az ifjúsági programok világában, nyitottak a más felekezetekkel való együttműködésre és kapcsolatteremtésre, és szívesen áldoznak idejükből egy jó ügy előmozdítására.

Segédszervezőként is bárki csatlakozhat, aki elmúlt 16 éves és lelkesedik a „72 óra kompromisszum nélkül” céljaiért. A koordinátori jelentkezés határideje: szeptember 14.

Az akció minden évben egy bibliai mottó köré épül. 2022-ben a kiválasztott mottó: „Ti vagytok erre a tanúk”, Lukács evangéliumának 24. fejezetéből.

Az Isten munkája által megszülető új örömbe vetett hit itt marad velünk. „Ti vagytok erre a tanúk” – mondja Jézus. Isten úgy döntött, hogy Jézus szeretetét általunk is hirdeti ebben a világban. Ezáltal tanúságtevői, tanúi, munkatársai lehetünk Isten kegyelmének. Ez a mottó ugyanakkor üzenet minden ember felé. Testvéri szeretettel segíteni egymásnak alapvető emberi érték, ami örömet ad annak is, aki segít, és annak is, akin segítenek. Erről az örömről is tanúságot tehetünk, és bízhatunk abban, ha így cselekszünk, nem leszünk egyedül. Erre hív idén is a „72 óra kompromisszum nélkül”.

Bővebb információ a szervezői feladatokról ITT található, valamint az akció hivatalos Facebook-, illetve Instagram-oldalán.

Regisztrálni IDE kattintva lehet.

