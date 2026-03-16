„Tudósok a békéért” elnevezéssel indított kampányt a Pápai Életvédő Akadémia

Kitekintő – 2026. március 16., hétfő | 13:52
A Pápai Életvédő Akadémia az év elején nemzetközi felhívást intézett minden tudóshoz, kutatóhoz és akadémikushoz, hogy tegyenek konkrét lépéseket a béke előmozdítása érdekében szerte a világon. A projekt nyilvános bemutatása és a médiakampány elindítása a Vatikánban március 11-én történt meg az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának Dikasztériuma koordinálásával.

„A történelem ezen különleges időszakában, amikor a fegyverek és a háború nyelve, valamint az erőszak elszabadulása tragikus globális jelentőséggel bír, ami a tudományos kutatást is korlátozza, a tudósokat és akadémikusokat világszerte arra kérjük, hogy álljanak ki a béke mellett, keressék a megbékélés és a konfliktusmegoldás módjait, kutatásaik napi gyakorlatából kiindulva” – ismétli meg az eredeti felhívásban is szereplő mondatokat március 11-én, szerdán a dikasztérium közleménye. A béke világnapjához kapcsolódóan indított program nyitott, bármely  tudományterületről várják a tudósok, kutatók és akadémikusok csatlakozását, nemzetiségtől, kulturális hagyományoktól, politikai irányultságtól vagy vallási hovatartozástól függetlenül.

Az emberi élet előmozdítása és védelme

A felhívás konkrét témákat kínál a kutatóknak, tudósoknak és akadémikusoknak, a különböző kultúrák képviselőit érintő kutatási projektek előmozdításától kezdve annak a kockázatnak a megfigyeléséig, hogy a tudományos kutatásokat nem megfelelő vagy nem az eredeti szándék szerinti célokra használják fel – például a hadi szektorban –, egészen addig, hogy ismerjék el a kutatást mint a béke építésének értékes eszközét.

Az Akadémia rávilágít, hogy ez a cselekvésre való felhívás illeszkedik egyik célkitűzéséhez, amely az „emberi élet előmozdításával és védelmével kapcsolatos kérdések” interdiszciplináris tanulmányozása. „Az igazság keresése által vezérelve a tudományos kutatás szigorú módszertanokon alapul, és a tudás megosztása, valamint az önmaga folyamatos megkérdőjelezésére való hajlandóság révén fejlődik” – áll a közleményben.

A Pápai Életvédő Akadémia arra buzdít, hogy a tudományos közösségen belüli verseny és vita „átlátható kommunikáción” alapuljon, és hogy „győzze le a személyes érdekeket, azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a tudás közös örökségéhez, akár a nemzeti határokon túl is”.

A felhívás aláírható a Pápai Életvédő Akadémia weboldalán.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának Dikasztériuma

Magyar Kurír

