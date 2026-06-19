„Utat csinálok a pusztában” – Már lehet jelentkezni az idei 22+ görögkatolikus zarándoklatra

Hazai – 2026. június 19., péntek | 13:50
5

„Utat csinálok a pusztában” (Iz 43,19) mottóval a Görögkatolikus Metropólia idén is megszervezi a 22+ zarándoklatot a fiatal felnőttek (22–35 éves korosztály) számára július 16. és 19. között. Az út során Tokajtól egészen a máriapócsi Illés-napi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat.

Mit kínál a zarándoklat a résztvevőknek?

Az utat görögkatolikus szertartások – vecsernyék, utrenye és Szent Liturgia –, valamint közös imádságok és énekek kísérik, a mindennapi rohanásból való kiszakadást a délutáni csendes szakaszok, az útközbeni elmélkedések és az egyéni imaórák segítik. A tokaji ismerkedési esttől kezdve a közös étkezéseken át a fáradságos zarándokútig egy egymást támogató, testvéri közösség formálódik a napok során.

A tervezett program:

Július 16.: Érkezés 17.30-tól a tokaji görögkatolikus templomhoz. A vecsernye és a vacsora után a szállás elfoglalása, majd egy kötetlen ismerkedő est nyitja meg a programot.

Július 17.: Az utrenye és a templomkertben elfogyasztott reggeli után indulás Nyíregyházára. Az imádsággal, énekszóval és délután csendben végigjárt út a Szent Miklós Görögkatolikus Székesegyházba vezet,  a napot vacsora és esti program zárja.

Július 18.: A reggeli Szent Liturgia után indulás Máriapócsra, útközben orosi és napkori megállókkal, elmélkedésekkel és imaórával.

Július 19.: Részvétel egyénileg az Illés-napi búcsú ünnepi szertartásain.

A szervezők minden zarándokot szeretettel várnak, akik szeretnének elmélyülni a hitben, közelebb kerülni Istenhez, és részeseivé válni egy közös, felemelő élménynek.

Jelentkezni IDE kattintva lehet, a határidő Július 11.

Részvételi díj: 6000 Ft, + 2500 Ft azok számára, akik szombat estére is Máriapócson szeretnének maradni.

A program folyamatosan bővül, ezért a részvételi szándékot érdemes jelezni a zarándoklat Facebook-eseményénél is, ahol a szervezők minden fontos információt megosztanak majd.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye/Miskolci Egyházmegye Görögkatolikus Ifjúsági Fóruma

Magyar Kurír

#egyházmegyék #görögkatolikus #ifjúság #kegyhelyek #pasztoráció #programok #zarándoklat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató