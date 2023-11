„Válasz az emberi nyomorúságra” – Szent Márton-díjas a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Programja

Ahogy az a méltatásban elhangzott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat évtizedes munkájával és a Jelenlét programmal észreveszi és igyekszik egyre inkább elérni azt a – becslések szerint – közel egymillió mélyszegénységben élő embert, akik dideregnek a fizikai és emberi hidegben. Bátran oda mer lépni hozzájuk, megosztani velük mindazt, amije éppen van. Ennek a szent mártoni érzékenységnek és tanúságtevő odafordulásnak elismerése a Szent Márton-díj.

Ahogy immár több mint húsz éve, idén is átadtuk a Szent Márton-díjat. A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok attól a céltól vezérelve alapította a kitüntetést, hogy hozzájáruljon nemzeti örökségünk, kulturális értékeink, továbbá a megvalósított szociális elkötelezettség minél jobb megismertetéséhez, kihasználja és egyben megőrizze a Pannon-térség egyedülálló adottságait, és elismerje a fenti célokat szolgáló kimagasló emberi teljesítményt.

Az ünnepség elején Hortobágyi T. Cirill főapát megemlékezett azokról a Szent Márton-díjasokról, akik a földi életből már eltávoztak. Különösen is a nemrégiben – 2023. október 8-án – elhunyt Sólyom László köztársasági elnökről majd mindannyiukért gyertyát gyújtott.

Ünnepi köszöntőjében Cirill atya kiemelte, hogy a monostor védőszentje, Pannónia szülötte, Szent Márton az az ember volt, aki tudta, hogy „a Gazda sokat bízott rá.” Ahogy ránk is – tette hozzá. „Felelősnek lenni, nyitott szemmel járni a világban annyit jelent, mint érzékenynek lenni jelekre, finom érintésekre, figyelmeztetésekre. Márton tudta, hogy dolga van a földön!”

Bár nyomaszthatták őt is a kérdések – miért van betegség, szegénység és kitaszítottság – de felismerte, hogy „jobb tenni amit lehet, amire képes, mint a gyötrődő kérdéseknél megmaradni.”

Márton pontosan tudta ki ő, kihez tartozik és mi a feladata – jelentette ki Cirill atya. „Márton tudta, hogy amikor nem magának él, hanem a jobbért él, az Isten mellé áll! Márton életének titka, hogy az élő Istennel volt szeretet kapcsolata!” Végül arra hívta az ünneplőket a főapát, hogy tegyék fel maguknak is a kérdést: Tudom, hogy kihez tartozom? A jobbért élek én is? A jó úton, a felfelé vezető úton járok én is? Vagy letapadok a miérteknél és eltékozlom az időt?”

A beszédet követően Palojtay János zongora-, Langer Ágnes hegedű- és Devich Gergely csellóművész koncertjét hallgatták meg az egybegyűltek. Ezután Deli Gergely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora szólt az ünneplő közösséghez. Beszédében a legnehezebb időszakokban való jelenlétet hangsúlyozta. „Nekünk keresztényeknek az a feladatunk, hogy jelen legyünk, amikor valaki szenved, hogy jelen legyünk, amikor valaki kínlódik, hogy jelen legyünk, amikor valaki nyomorog. A legnagyobb és egyben legegyszerűbb ajándék, amit ember a másik embernek adhat, az, ha jelen van, és ha mást nem is tesz, de puszta jelenlétével osztozik szenvedésében, együtt szenved vele.” Majd hozzátette: együtt szenvedni a másikkal a legalapvetőbb keresztény kötelezettség.

Mint mondta ahhoz, hogy jelen legyünk, Isten jelenlétében legyünk a megbocsátás révén el kell törölnünk a múltat, az önös és önző vágyainkról való lemondással pedig felszámolnunk a jövőt. „A nyomorban nincs múlt, a nyomorban nincs jövő, a nyomorban csak jelen van. Az egyetlen valódi jelenlét a nyomorban való jelenlét.”

Az ünnepség végén a Szent Márton-díj alapítói közül Hortobágyi T. Cirill főapát és Simon Attila a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója adták át az elismerést, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Programja nevében Vecsei Miklós az MMSz alelnöke vett át. A méltatásban elhangzott, hogy a „Jelenlét-módszertan bátran teszi meg az első lépést a legnehezebb településeken és feltételek közepette is, hogy aztán a kölcsönös bizalom építése, az osztozás megélése, a tisztelet és az emberközpontúság attitűdje mentén dolgozzon a periférián élők közösségfejlesztésén és felzárkóztatásán.”

A Jelenlét program a Felzárkózó Települések Program része, amelyet 2019-ben indított a kormány a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával.

Ebben partnerszervezetekkel együttműködve igyekeznek – egy jelenléten alapuló módszertan és átgondolt, településre szabott cselekvési terv mentén – segíteni a leghátrányosabb helyzetben lévő 300 településnek a felzárkózásban. Az érintett helységeket egyebek mellett a lélekszámot, a születések számát, a komfort nélküli lakások arányát, a nyilvántartott álláskeresőket és a nyolc általánost el nem végzettek arányát figyelembe véve választották ki.

A Jelenlét Program a helyi igényekre, szükségletekre, problémákra keresi a célzott választ. „A lakhatási problémák megoldása, a munka világába való bekapcsolás, az egészségügyi szolgáltatások elérhetőbbé tétele, a közösségi szolgáltatások, a sport és a zene kiemelt szerepe mind azt szolgálja, hogy lehetőséget és esélyt adjon egy emberibb életre mindazoknak, akik társadalmi kirekesztettségben élnek” – hangzott el a laudációban.

„A Jelenlét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat válasza az emberi nyomorúságra” – mondta Vecsei Miklós az MMSz alelnöke köszönő beszédében. Majd hozzátette, hogy a módszertana nem bonyolult, csak nagyon nehéz, mert

„jelen lenni azt jelenti, hogy nyomot hagyunk a világban és ami még ennél is nehezebb, hogy akikkel találkozunk hagyjuk, hogy nyomot hagyjanak bennünk.”

Végül meghatódva köszönte meg, hogy a díj alapítóiban ők is nyomot hagytak és nekik ítélték a kitüntetést.

