2027 a hivatás éve lesz – Ministránsélet hazánkban és a nagyvilágban

A Nemzetközi Ministránsszövetség közgyűlésének célja – túl azon, hogy szükségszerű elsősorban megerősíteni egymást ebben a szolgálatban – új ismeretekkel gazdagodni, összefogni a világ minden táján az oltárszolgálatban élő keresztény fiatalokat, ministránsokat.

A következő nemzetközi ministránszarándoklatot 2028. július 31. és augusztus 4. között rendezik meg Rómában. A Szentszék felkérte a Coetus Internationalis Ministrantiumot a zarándoklat megszervezésére, és a CIM örömmel tesz eleget a felkérésnek.

Ministránsok tízezrei érkeznek majd Európából és a világ számos más részéből Rómába. A zarándoklat lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy együtt ünnepeljék hitüket, különböző országokból érkező ministránsokkal találkozzanak, és megtapasztalják az Egyház egyetemességét.

Az előző nemzetközi ministránszarándoklat 2024-ben volt, amikor mintegy 50 ezer ministráns érkezett Rómába.

Magyar ministránsok római zarándoklata 2018-ban

Klaus Krämer püspök, a Coetus Internationalis Ministrantium elnöke így nyilatkozott: „Már most nagy örömmel és várakozással tekintek a következő római ministránszarándoklat elé. Amikor ennyi fiatal érkezik Európából és a világ számos más részéből Rómába, egészen különleges légkör alakul ki. Nyelveken és országhatárokon át találkoznak egymással, együtt ünneplik a liturgiát, és nagyon konkrét módon tapasztalják meg, hogy az Egyház világszintű közösség. Sok ministráns számára ezek a napok az egyházi, hitbeli elköteleződésük legmeghatározóbb élményei közé tartoznak.”

A nemzetközi ministránszarándoklatot a CIM a részt vevő országok ministránspasztorációjáért felelős nemzeti koordinátorokkal együttműködve szervezi. A programmal és a szervezéssel kapcsolatos további részleteket a következő években dolgozzák ki.

A magyar nyelvcsoport magában foglalja a Kárpát-medence területén (Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában) élő, magyar nyelvet beszélő egyházmegyék ministránsokkal foglalkozó referenseit.

A magyar nyelvcsoportot római katolikus és görögkatolikus referensek alkotják. Többnyire papok, akik nemcsak a ministránsokért, hanem a papi hivatásokért is felelősek. Ezt a közösséget a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hivatásgondozó Bizottsága fogja össze, Martos Levente Balázs püspök elnökletével.

Ministránstalálkozó Esztergomban 2025-ben

Minden egyházmegye saját maga szervezi a programjait – ministránstalálkozók, ministránsolimpia, ministránstáborok, hivatástisztázó hétvégék, „Embert a fedélzetre” hivatás felismerését segítő program, nyílt napok a szemináriumokban, plébániákon, gyalogos zarándoklatok –, aktualizálva, sajátos, adott helyzetükből kiindulva, lehetőségeikhez mérten.

A 2027-re a püspökök testülete a bizottság kérését meghallgatva meghirdette a hivatás évét, melynek keretében országos ministránstalálkozót, illetve országos papi és szerzetesi találkozót is szerveznek, sok más helyi programmal kiegészítve. Az eseménysorozat, a hivatás éve célja a papi és szerzetesi hivatások értékének felmutatása mellett az, hogy minden keresztény életet Istennek adott válaszként értelmezzen, illetve rámutasson arra, hogy minden ember élete az odaadásban válik teljessé.

Az egyházmegyék referensei ezt a szolgálatot önkéntesen és ingyenesen végzik, szabadidejüket áldozva a ministránsok ilyen formában való segítésére, képzésére.

Forrás: Nemzetközi Ministránsszövetség

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír