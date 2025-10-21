A 60 éves Gravissimum educationis dokumentumról tartanak konferenciát Budapesten

Hatvan éve, 1965. október 28-án adták közre a II. Vatikáni Zsinat Gravissimum educationis kezdetű nyilatkozatát a keresztény nevelésről. A Piarista Rend Magyar Tartománya és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az évforduló alkalmából november 6-án konferenciát tart, amelynek a középpontjában a zsinati dokumentum áll.

A Gravissimum educationis – 60 év a keresztény nevelés távlatában címmel szervezett tanácskozáson tárgyalják a nevelésről szóló más szentszéki dokumentumokat is, amelyeket az évfordulóra ad ki közös kötetben a piarista rend a Szent István Társulattal.

Szentszéki dokumentumok a keresztény nevelésről és a katolikus iskoláról (1965–2025) 

A kötet borítóján Vincent van Gogh Csillagos éj a Rhône fölött című festménye látható, utalásként arra, hogy az 2025-ös szentévben „A remény csillagképei” mottóval rendezték meg a tanárok jubileumát Rómában.

A kötetet a fülszövegben  Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke az alábbi szavakkal ajánlja:

„Nagy örömmel ajánlom a kedves Olvasó figyelmébe ezt a kötetet, amely nem csupán dokumentumgyűjtemény, hanem iránytű és térkép is: mutatja a kikötőfelé vezető utat. Ezek a dokumentumok megerősítenek bennünket abban, hogy a katolikus iskola egy élő közösség, amelynek középpontjában Krisztus áll.

A kötetben olvasható dokumentumok azt is hangsúlyozzák, hogy a katolikus nevelés szerves részéne kell lennie a teremtett világ megóvására, a rászorulók, a szegények, a betegek és az idősek melletti szolidaritásra, valamint a békére való nevelésnek is.

Ez a kötet erőt és bátorítást adhat a pedagógusoknak, akiknek munkája nem csupán szakma, hanem valódi apostoli hivatás, az Egyház missziós küldetésének szerves része. Segít, hogy újra felfedezzék hivatásuk mélységét és szépségét. Kívánom, hogy e kötet segítse iskoláinkat abban, hogy valóban a »szeretet civilizációjának« műhelyei legyenek, ahol a hit, a remény és a szeretet értékeit biztonsággal adhatjuk át a jövő nemzedékeknek.”

José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztériumának prefektusa pedig a következőképpen fogalmaz: 

„E dokumentumok nemcsak általános nevelési témákat tárgyaltak részletesen, hanem a legaktuálisabb, bennünket közvetlenül érintő kihívásokat is vizsgálták. Ezek az iránymutatások hasznos eszköznek tekinthetők a folyamatos képzésben, nemcsak a tanárok, hanem mindazok számára, akik szívükön viselik az új nemzedékek nevelését.

Adja Isten, hogy ezek a dokumentumok kiváló kiindulópontot jelentsenek a további elmélyülés számára, és elvezessenek a katolikus nevelés kreatív tavaszához Magyarországon. Befejezésül megvallom: mélyen meg vagyok győződve arról, hogy munkátok – amely éppoly fontos, mint amennyire csendes – nélkülözhetetlen nemcsak nevelési és egyházi közösségeink, hanem az emberiség megújulásához is.”

A konferencia

Időpont:

2025. november 6. 

Helyszín:

délelőtt: PPKE Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
délután: PPKE BTK Sophianum épület (1088 Budapest, Mikszáth K. tér 1.)

Házigazdák:

Piarista Rend Magyar Tartománya
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Program:

9:30 Megnyitó 

Köszöntőt mond:
Kuminetz Géza, a PPKE rektora
Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
Michael Wallace Banach, az Apostoli Szentszék magyarországi nagykövete
Székely János, az MKPK elnöke, a PPKE nagykancellárja

10.00 Könyvbemutató* és pódiumbeszélgetés

A pódiumbeszélgetés résztvevői:
Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
P. Zsódi Viktor SchP, tartományfőnök, Piarista Rend Magyar Tartománya
Kakucs Adél Petra OP, a domonkos nővérekáltalános főnöknője 

Moderátor: Rubovszky Rita, főigazgató, Ciszterci Iskolai Főhatóság 

10.30 Kiemelt plenáris előadás  
P. Carles Gil i Saguer SchP, piarista generális 

11.00–11.30 Kávészünet 

11.30–12.45. Plenáris előadások 
Udvardy György, veszprémi érsek, az MKPK elnökhelyettese
P. Zsódi Viktor SchP, tartományfőnök, Piarista Rend Magyar Tartománya
Birher Nándor, a PPKE BTK dékánja
Szűts Zoltán, az EKKE PK dékánja

12.45–14.00 Ebédszünet

14:00–16:20 Szekcióülések 

Helyszín: PPKE BTK Sophianum épület (1088 Budapest. Mikszáth K. tér 1.) 

1. Szekció: Az AI nevelés kihívásai (angol nyelvű szekció) 
Szekcióelnök: Szűts Zoltán, EKKE PK 

2. Szekció: A hitátadás gyakorlat 
Szekcióelnök: Serfőző Levente, GFE 

3. Szekció: Gyermekvédelem – Mai nevelési paradigmák 
Szekcióelnök: Rubovszky Rita, Ciszterci Iskolai Főhatóság 

4. Szekció: Mi a katolikus oktatás? 
Szekcióelnök: Tóth Tamás, PPKE BTK

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit IDE kattintva lehet megtenni.

Forrás és fotó: PPKE BTK

Magyar Kurír

