A 60 éves Gravissimum educationis dokumentumról tartanak konferenciát Budapesten

A Gravissimum educationis – 60 év a keresztény nevelés távlatában címmel szervezett tanácskozáson tárgyalják a nevelésről szóló más szentszéki dokumentumokat is, amelyeket az évfordulóra ad ki közös kötetben a piarista rend a Szent István Társulattal.
A Szentszéki dokumentumok a keresztény nevelésről és a katolikus iskoláról (1965–2025)
A kötet borítóján Vincent van Gogh Csillagos éj a Rhône fölött című festménye látható, utalásként arra, hogy az 2025-ös szentévben „A remény csillagképei” mottóval rendezték meg a tanárok jubileumát Rómában.
A kötetet a fülszövegben Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke az alábbi szavakkal ajánlja:
„Nagy örömmel ajánlom a kedves Olvasó figyelmébe ezt a kötetet, amely nem csupán dokumentumgyűjtemény, hanem iránytű és térkép is: mutatja a kikötőfelé vezető utat. Ezek a dokumentumok megerősítenek bennünket abban, hogy a katolikus iskola egy élő közösség, amelynek középpontjában Krisztus áll.
A kötetben olvasható dokumentumok azt is hangsúlyozzák, hogy a katolikus nevelés szerves részéne kell lennie a teremtett világ megóvására, a rászorulók, a szegények, a betegek és az idősek melletti szolidaritásra, valamint a békére való nevelésnek is.
Ez a kötet erőt és bátorítást adhat a pedagógusoknak, akiknek munkája nem csupán szakma, hanem valódi apostoli hivatás, az Egyház missziós küldetésének szerves része. Segít, hogy újra felfedezzék hivatásuk mélységét és szépségét. Kívánom, hogy e kötet segítse iskoláinkat abban, hogy valóban a »szeretet civilizációjának« műhelyei legyenek, ahol a hit, a remény és a szeretet értékeit biztonsággal adhatjuk át a jövő nemzedékeknek.”
José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztériumának prefektusa pedig a következőképpen fogalmaz:
„E dokumentumok nemcsak általános nevelési témákat tárgyaltak részletesen, hanem a legaktuálisabb, bennünket közvetlenül érintő kihívásokat is vizsgálták. Ezek az iránymutatások hasznos eszköznek tekinthetők a folyamatos képzésben, nemcsak a tanárok, hanem mindazok számára, akik szívükön viselik az új nemzedékek nevelését.
Adja Isten, hogy ezek a dokumentumok kiváló kiindulópontot jelentsenek a további elmélyülés számára, és elvezessenek a katolikus nevelés kreatív tavaszához Magyarországon. Befejezésül megvallom: mélyen meg vagyok győződve arról, hogy munkátok – amely éppoly fontos, mint amennyire csendes – nélkülözhetetlen nemcsak nevelési és egyházi közösségeink, hanem az emberiség megújulásához is.”
A konferencia
Időpont:
2025. november 6.
Helyszín:
délelőtt: PPKE Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
délután: PPKE BTK Sophianum épület (1088 Budapest, Mikszáth K. tér 1.)
Házigazdák:
Piarista Rend Magyar Tartománya
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Program:
9:30 Megnyitó
Köszöntőt mond:
Kuminetz Géza, a PPKE rektora
Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
Michael Wallace Banach, az Apostoli Szentszék magyarországi nagykövete
Székely János, az MKPK elnöke, a PPKE nagykancellárja
10.00 Könyvbemutató* és pódiumbeszélgetés
A pódiumbeszélgetés résztvevői:
Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
P. Zsódi Viktor SchP, tartományfőnök, Piarista Rend Magyar Tartománya
Kakucs Adél Petra OP, a domonkos nővérekáltalános főnöknője
Moderátor: Rubovszky Rita, főigazgató, Ciszterci Iskolai Főhatóság
10.30 Kiemelt plenáris előadás
P. Carles Gil i Saguer SchP, piarista generális
11.00–11.30 Kávészünet
11.30–12.45. Plenáris előadások
Udvardy György, veszprémi érsek, az MKPK elnökhelyettese
P. Zsódi Viktor SchP, tartományfőnök, Piarista Rend Magyar Tartománya
Birher Nándor, a PPKE BTK dékánja
Szűts Zoltán, az EKKE PK dékánja
12.45–14.00 Ebédszünet
14:00–16:20 Szekcióülések
Helyszín: PPKE BTK Sophianum épület (1088 Budapest. Mikszáth K. tér 1.)
1. Szekció: Az AI nevelés kihívásai (angol nyelvű szekció)
Szekcióelnök: Szűts Zoltán, EKKE PK
2. Szekció: A hitátadás gyakorlat
Szekcióelnök: Serfőző Levente, GFE
3. Szekció: Gyermekvédelem – Mai nevelési paradigmák
Szekcióelnök: Rubovszky Rita, Ciszterci Iskolai Főhatóság
4. Szekció: Mi a katolikus oktatás?
Szekcióelnök: Tóth Tamás, PPKE BTK
A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit IDE kattintva lehet megtenni.
