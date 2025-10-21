A 60 éves Gravissimum educationis dokumentumról tartanak konferenciát Budapesten

A Gravissimum educationis – 60 év a keresztény nevelés távlatában címmel szervezett tanácskozáson tárgyalják a nevelésről szóló más szentszéki dokumentumokat is, amelyeket az évfordulóra ad ki közös kötetben a piarista rend a Szent István Társulattal.

A Szentszéki dokumentumok a keresztény nevelésről és a katolikus iskoláról (1965–2025)

A kötet borítóján Vincent van Gogh Csillagos éj a Rhône fölött című festménye látható, utalásként arra, hogy az 2025-ös szentévben „A remény csillagképei” mottóval rendezték meg a tanárok jubileumát Rómában.

A kötetet a fülszövegben Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke az alábbi szavakkal ajánlja:

„Nagy örömmel ajánlom a kedves Olvasó figyelmébe ezt a kötetet, amely nem csupán dokumentumgyűjtemény, hanem iránytű és térkép is: mutatja a kikötőfelé vezető utat. Ezek a dokumentumok megerősítenek bennünket abban, hogy a katolikus iskola egy élő közösség, amelynek középpontjában Krisztus áll.

A kötetben olvasható dokumentumok azt is hangsúlyozzák, hogy a katolikus nevelés szerves részéne kell lennie a teremtett világ megóvására, a rászorulók, a szegények, a betegek és az idősek melletti szolidaritásra, valamint a békére való nevelésnek is.

Ez a kötet erőt és bátorítást adhat a pedagógusoknak, akiknek munkája nem csupán szakma, hanem valódi apostoli hivatás, az Egyház missziós küldetésének szerves része. Segít, hogy újra felfedezzék hivatásuk mélységét és szépségét. Kívánom, hogy e kötet segítse iskoláinkat abban, hogy valóban a »szeretet civilizációjának« műhelyei legyenek, ahol a hit, a remény és a szeretet értékeit biztonsággal adhatjuk át a jövő nemzedékeknek.”

José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztériumának prefektusa pedig a következőképpen fogalmaz:

„E dokumentumok nemcsak általános nevelési témákat tárgyaltak részletesen, hanem a legaktuálisabb, bennünket közvetlenül érintő kihívásokat is vizsgálták. Ezek az iránymutatások hasznos eszköznek tekinthetők a folyamatos képzésben, nemcsak a tanárok, hanem mindazok számára, akik szívükön viselik az új nemzedékek nevelését.

Adja Isten, hogy ezek a dokumentumok kiváló kiindulópontot jelentsenek a további elmélyülés számára, és elvezessenek a katolikus nevelés kreatív tavaszához Magyarországon. Befejezésül megvallom: mélyen meg vagyok győződve arról, hogy munkátok – amely éppoly fontos, mint amennyire csendes – nélkülözhetetlen nemcsak nevelési és egyházi közösségeink, hanem az emberiség megújulásához is.”

A konferencia

Időpont:



2025. november 6.

Helyszín:



délelőtt: PPKE Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)

délután: PPKE BTK Sophianum épület (1088 Budapest, Mikszáth K. tér 1.)

Házigazdák:



Piarista Rend Magyar Tartománya

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Program:

9:30 Megnyitó

Köszöntőt mond:

Kuminetz Géza, a PPKE rektora

Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

Michael Wallace Banach, az Apostoli Szentszék magyarországi nagykövete

Székely János, az MKPK elnöke, a PPKE nagykancellárja

10.00 Könyvbemutató* és pódiumbeszélgetés

A pódiumbeszélgetés résztvevői:

Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

P. Zsódi Viktor SchP, tartományfőnök, Piarista Rend Magyar Tartománya

Kakucs Adél Petra OP, a domonkos nővérekáltalános főnöknője

Moderátor: Rubovszky Rita, főigazgató, Ciszterci Iskolai Főhatóság

10.30 Kiemelt plenáris előadás

P. Carles Gil i Saguer SchP, piarista generális

11.00–11.30 Kávészünet

11.30–12.45. Plenáris előadások

Udvardy György, veszprémi érsek, az MKPK elnökhelyettese

P. Zsódi Viktor SchP, tartományfőnök, Piarista Rend Magyar Tartománya

Birher Nándor, a PPKE BTK dékánja

Szűts Zoltán, az EKKE PK dékánja

12.45–14.00 Ebédszünet

14:00–16:20 Szekcióülések

Helyszín: PPKE BTK Sophianum épület (1088 Budapest. Mikszáth K. tér 1.)

1. Szekció: Az AI nevelés kihívásai (angol nyelvű szekció)

Szekcióelnök: Szűts Zoltán, EKKE PK

2. Szekció: A hitátadás gyakorlat

Szekcióelnök: Serfőző Levente, GFE

3. Szekció: Gyermekvédelem – Mai nevelési paradigmák

Szekcióelnök: Rubovszky Rita, Ciszterci Iskolai Főhatóság

4. Szekció: Mi a katolikus oktatás?

Szekcióelnök: Tóth Tamás, PPKE BTK

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit IDE kattintva lehet megtenni.

