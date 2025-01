A 90 éves Brenner Józsefet köszöntötték a szombathelyi ferences templomban

Brenner Józsefet a szombathelyi ferences templomban keresztelték. Nagyszüleinek a szentélyben volt padja; édesanyjával, édesapjával és testvéreivel a folyosón álltak – ezt örökíti meg az az emléktábla, amelyre a jubiláns adta az áldást a szentmisében.

Tokár János plébános köszöntötte József atyát, és felolvasta Székely János szombathelyi megyéspüspök ünnepeltnek címzett levelét, amelyben a főpásztor megfogalmazta háláját a szülők szeretetéért, Brenner József mély hitéért, a papi hivatás kegyelméért és azért, hogy testvére, Brenner János vértanúságának keresztjét hittel és erős lélekkel hordozta és hordozza ma is.

Levelében a főpásztor megköszönte József atyának a kommunista egyházüldözés idején tanúsított hűségét, az üldöztetések és háttérbe szorítottság bátor és derűs vállalását.

Az ünnepi eseményen Perger Gyula olvasta fel és adta át a Ferenc pápa által küldött áldást és a vatikáni oklevelet a 90 éves Brenner Józsefnek.

A nagy művészek is megjelölik kézjegyükkel műveiket, így megismerhető, hogy kinek az alkotása egy szobor vagy kép. Isten is megjelöl minket: az Ő művei vagyunk, és Ő a keresztség által megjelöli lelkünket – fogalmazott szentbeszédében Brenner József atya. – Az övéi vagyunk.

Aki hisz és megkeresztelkedik, az az Istené.

Az Egyház kezdeti időszakában csak felnőtteket kereszteltek, mert ők tudtak tanúságot tenni hitükről. Később a családokra hárult a feladat, hogy a gyermekek vallásos nevelését biztosítsák.

Jézus ma is megkérdezhetné:

a lelkünkön kinek a képe és felirata szerepel? Jézusé vagy másé? Mi azokhoz tartozunk, akiknek a lelkén Jézus képe van.

Miért keresztelkedett meg Jézus? A keresztség mindig tanúságtétel. Jézus mellett tanúskodott a Szentlélek és az Atya. Tegyünk mi is tanúságot az Isten mellett – buzdított Brenner József.

Elmondta: hitét a szülők tanúságtételének köszönheti. A ferences templomban keresztelték, ide járt édesapja mindennap misére, még a legnehezebb kommunista időkben is. Latin–magyar nyelvű misekönyvével követte a szentmisét, amelyet vitt magával a hivatalába is. Mindig ott volt mellette az íróasztalán. Ott azt kérték tőle, hogy ne vigye be a hivatalba a könyvet. „Miért?” – tette fel a kérdést – „Ez a könyv nem bántott senkit.”

Édesapja tanúságot tett arról is, hogy fiai papok. Amikor Brenner József atya Lentiben volt káplán, édesapja, aki ellenőrzéseken járt a környéken, gyakran meglátogatta. A plébánia a pártház mellett volt. A munkások azt suttogták, hogy édesapja gyakran jár a pártházba. De ő kijavított mindenkit: nem a pártházba jár, hanem a fiához, aki káplán.

Keresztelése után meghívták magukhoz szülei a ferences plébánost és a szalézi igazgatót. Kérdezték, hogy melyik gyerekét melyik szerzetesrendbe szánja. Édesapja, értve a tréfát, azt mondta: egyből nem engedek, mondta, hogy a legidősebb fiamat püspöknek szántam. A Jóisten ezt meghallotta, ahogy azt is, hogy édesapja képes volt mindegyiküket odaadni Istennek – mondta Brenner József. – Tanúságot tett. Ahogy édesanyja is, aki otthon volt, és gondoskodott a családról – tette hozzá.

Brenner József szentbeszéde ITT meghallgatható.

A szentmise zenei szolgálatában közreműködött Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes.

Perger Gyula atya is köszöntötte a születésnapost. Szent II. János Pál pápa fiataloknak mondott gondolatait idézve kiemelte: Brenner József tevékenysége kapcsán mindig azt érezte: lehet bármilyen címe – helynök, nagyprépost, apát, kanonok, spirituális –, mindig annak örült, hogy pap lehet, és egész életét ez határozta meg.

A hálaadásban megemlékezett József atya családjáról, valamint Boldog Brenner Jánosról, kiemelve azt a hatalmas szeretetet, amelyet József atya oly sokszor megtapasztalhatott: hogy Isten a görbe vonalakon is tud egyenesen írni, és mindig mellette állt ez idő alatt.

A szentmise végén József atya különleges születésnapi ajándékot kapott: egy ereklyetartót, mely testvére, Brenner János ereklyéjét tartalmazza.

Ezt követte a család emléktáblájának megáldása és leleplezése.

A záróéneket követően Brenner József fogadta a hívek köszöntéseit, majd minden jelenlévő ajándékot kapott: többek között egy-egy szív alakú mézeskalácsot az emléktábla fotójával.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye



Fotó: Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala



Magyar Kurír