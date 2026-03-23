A barokk zene kincsei csendülnek fel virágvasárnap a győri székesegyház jótékonysági hangversenyén

Az argentin–magyar származású Sylvia Leidemann csembalóművész, karnagy és zenekutató évtizedek óta elkötelezett előadója a barokk kori zenei repertoárnak. Előszeretettel kutatja a győri székesegyház, a győri jezsuita kollégium és a soproni Városplébánia kottatárát.

A hangversenyen közreműködnek az Encuentros (Találkozások) vokális együttes és barokk kamarazenekar tagjai. Az együttes elhivatott énekesekből álló formáció, amely különböző kultúrák és zenei korszakok találkozását állítja középpontba. Régizenei alkotások mellett az élő dél-amerikai népzene rendkívül gazdag dallamkincsét énekkari feldolgozásokon keresztül mutatják be az európai közönségnek. Repertoárjukban jelentősek a spanyol reneszánsz és barokk a cappella darabok, valamint dél-amerikai és magyar barokk egyházi művek a gregoriántól a kortárs művekig. Előadásaikban számos stílus megjelenik, különös hangsúlyt fektetnek a spirituális és liturgikus zene igényes megszólaltatására.

A jótékonysági zenei est koncertmestere Gastón Gerónimo (Uruguay), vezényel Sylvia Leidemann csembalóművész, karnagy és zenekutató.

A rendezvény mindenki előtt nyitott, adományokat elfogadnak. A jótékonysági est támogatásával a Győri Egyházmegyei Karitász a szükséget szenvedő családok megsegítéséhez járul hozzá.

A templom különleges akusztikája és a barokk zene atmoszférája méltó lelki ráhangolódást kínál a nagyhétre.

Időpont: virágvasárnap, március 29., 16 óra

Helyszín: Győri Nagyboldogasszony-székesegyház

