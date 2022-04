A béke keresztútja – Sajtótájékoztatót tartottak a debreceni virágvasárnapi ökumenikus keresztútról

A menet a Nagytemplom elől indul, és hat állomást érint: Kossuth tér, Virágpiac, Dósa nádor tér, Csonka templom, Kormányhivatal, Szent Anna-székesegyház. A városi keresztút 16.30-kor koncerttel fejeződik be. Ezt követően 18 órától a Nagytemplomban a Debreceni Helyőrségi Zenekar ad műsort.

A városi keresztút a történelmi egyházak debreceni püspökeinek vezetésével indul. Idén a keresztúthoz a határon túli püspökök: a nagyváradi római katolikus, görögkatolikus és református püspök is csatlakozik.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye székházában tartott sajtótájékoztatón Papp László, Debrecen polgármestere elmondta, mind Magyarország, mind a világ válságból válságba sodródik, nehéz időszakot élünk meg. Amikor az ember nehéz helyzetbe kerül, a Jóistennél menedéket talál. Ennek a városnak a múltja, jelene, és reméljük, hogy a jövője is erősen kötődik a hithez, és Debrecen ezt a karakterét felekezetektől függetlenül is őrizni fogja – fogalmazott a polgármester. Visszatekintett a városi keresztút megszületésére, amelynek az volt a motiválója, hogy a templom falai közül kilépve, a város utcáin is meg tudjuk élni a vallás, a hit, a közösség erejét, felekezetektől függetlenül.

A keresztúton résztvevők füzetben olvashatják majd az állomások elmélkedéseit, amelyeket Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita fogalmazott meg. Az érsek a sajtótájékoztatón utalt a székházban már korábban megnyitott, a közel-keleti háborúról szóló, Kereszt-tűzben című vándorkiállításra. Amikor idehozták a kiállítást, még nem gondoltak arra, hogy az orosz–ukrán konfliktus miatt a háború borzalmait közelről is megtapasztaljuk. Erre egy válasz lehetséges, mégpedig a keresztút, amelyben ezúttal az összefogást, az Istenhez való fordulásunkat is megmutatják közösen a várossal, kilépve a templom falai közül. Ha elkezdünk együtt imádkozni, akkor olyanokat is hozzásegíthetünk a válaszokhoz, akik nem Istenhez fordulnak segítségért, vagy éppen őt okolják a háború miatt is. A béke keresztútja lesz ez – mutatott rá Kocsis Fülöp.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a keresztút üzenetéről beszélt. Jézus szenvedésének az útja a megváltásunk útja, hiszen a feltámadásba torkollott, és megmutatta, hogy nem a halálé az utolsó szó. Mivel az hozta el nekünk a megváltást, ezért előbb-utóbb mindannyiunknak végig kell járnunk a keresztutat, sőt, az egész életünk is keresztúthoz hasonlít annak sok-sok állomásával. Amikor nagyböjtben átimádkozzuk a keresztutat, azzal a meggyőződéssel tesszük, hogy nem hiábavaló az imádságunk, nem a semmibe beszélünk, hanem ahhoz a valakihez, aki ezt már végigjárta előttünk, feltámadt, és vele együtt mi is – mindazok, akik hozzá kötjük az életünket – fel fogunk támadni. Ez a hitünk központi üzenete, az örömhíre.

A Szent Anna-székesegyházban a keresztút a 16.30-kor kezdődő hangversennyel folytatódik. Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater című művét a debreceni Csokonai Színház Kórusa adja elő, vezényel Ács János karmester. A sajtótájékoztatón Ács János kifejtette, a zene az első olyan művészi forma, amely a transzcendensről szól. Talán nem is létezik muzsikus Isten nélkül – fogalmazott.

A keresztút után, este 6 órakor a Debreceni Helyőrségi Zenekar koncertezik a Református Nagytemplomban. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a sajtótájékoztatón az első virágvasárnap kontextusáról beszélt, amely Jeruzsálemben a próféták által megjövendölt módon történt, háborús helyzetben. A próféta nem egy véres, hadakozó istenképet láttat, hanem megjövendöli a Békesség Fejedelmének érkezését. Nem a harci kocsik, a fegyverek uralma kell hogy az emberi rendet meghatározzák, és a nemzetek közötti biztonságot nem álbékességgel kell kialakítani, hanem a Békesség Fejedelmének kell bevonulnia a szívekbe. Ez a nagy húsvéti feladat – fogalmazott Fekete Károly püspök.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

