A béke követei – Nagy érdeklődés övezte az első hazai Pueri Cantores nemzetközi kórustalálkozót

A nyitó szentmisét július 10-én, pénteken Marton Zsolt váci megyéspüspök mutatta be Balogh Péter Piusz OPraem koncelebrálásával. A főpásztor beszédében kiemelte: a fiatalok közösségben végzett zenei szolgálata a Mennyei Atya dicsőségét hirdeti, megszentelve a hallgatóságot is.

A gálahangverseny 19 órakor kezdődött. A vendégek között foglalt helyet többek közt Marton Zsolt püspök; Elisabeth von Waldstein, a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség elnöke helyettesével és a szövetség menedzserével; László Endre Márton országgyűlési képviselő; Gémesi György, Gödöllő polgármestere; Porga Gyula, Veszprém polgármestere, valamint az Ars Sacra Alapítvány, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA), a Magyar Kodály Társaság és egyéb szövetségek vezetői.

Az egyesített énekkar szinte az egész templomhajót elfoglalva énekelte Horváth Márton Levente, Kodály Zoltán, Henryk Jan Botor, Liszt Ferenc, Felix Mendelssohn, Rostetter Szilveszter és Georg Friedrich Händel műveit más és más karnagyok irányításával. Közreműködött a Gödöllői Szimfonikus Zenekar, melynek művészeti vezetője Rácz Márton.

A műsor gerincét csupa békéért való fohász alkotta, a záróima pedig Händel Messiásának Alleluiája volt Elisabeth von Waldstein vezényletével. Az egyes műsorszámok között Balogh Péter Piusz OPraem gödöllői apát; Gémesi György gödöllői polgármester; Varga László atya, a váci székesegyház karnagya, a Pueri Cantores Magyar Szövetség lelkivezetője; Elisabeth von Waldstein, a nemzetközi szövetség elnöke, valamint Rostetter Szilveszter, a magyar szövetség elnöke mondott köszöntőt.

Rostetter Szilveszter az elnökség nevében ünnepélyesen a szövetség tiszteletbeli tagjává avatta a szlovákiai Ipolyságból érkezett Magnificat Gyermekkórust, s az erről szóló tanúsítványt átadta Wollent Andrea karnagynak.

Másnap, szombat délelőtt 11-kor a békéért fohászkodtak a résztvevők Varga László atya vezetésével, aki a Szent Ágostonnak tulajdonított mondásra emlékeztetett: aki énekel, kétszeresen imádkozik.

A szertartáson a három imádságos részt egy-egy énekes betét követte. Bánó Tamás Barnabás Da pacem Domine kánonjával indult az imádság, a közösen elmondott imák között pedig Mendelssohn Adj nekünk békét (Verleih uns Frieden gnädiglich), Kodály Pange lingua, valamint Horváth Márton Levente Dona nobis pacem című műve hangzott el. Orgonán közreműködött Rostetter Szilveszter.

Délután a kórusok saját zászlóik alatt énekelve vonultak a gödöllői Erzsébet Királyné Szálloda előtti térre, ahol flashmobként Kodály diákdalát, majd Giambattista Pittoni dicsőítő zsoltárát énekelték el, hirdetve Isten dicsőségét az egész világnak.

Azok a kórusok, melyek önálló műsorral is készültek, a Szentháromság-templomban és a Grassalkovich-kastélyban adtak hangversenyt. A kastély kápolnájában 16 órakor a három veszprémi énekkar, a VVV Vokál, a Padányi Kamarakórus és a Padányi Schola koncertjét Erdélyi Ágnes, Hutvágner Erika és Zsilinszky Cecília vezényelte; a díszteremben pedig 18 órától a Magnificat Gyermekkar (karnagy: Wollent Andrea), a grazi főplébániatemplom gyermekkara, a Jugendchor der Stadtpfarrkirche Graz (karnagy: Michael Schadler) és a Szent Angéla Gimnázium Cantores Maiores kántorátusa (karnagy: Sirákné Kemény Kinga) lépett fel nagy sikerrel.

A Szentháromság-templomban fél 5-től a várpalotai Cantate kórus (karnagy: Kutenicsné Izer Viktória), a budapesti Rajeczky Benjámin Ifjúsági Kórus (karnagy: Fábián Attila) és a pécsi Szent Mór Vegyeskar (karnagy: Tumpekné Kuti Ágnes) előadását hallgathatták meg az érdeklődők, 19 órától pedig a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus énekelt Zemlényi Katica, majd a lengyel Pueri Cantores Cracoviensis kórus Wiesław Delimat vezetésével. Valamennyi koncert egy-egy zenés áhítat is volt.

Július 12-én, vasárnap délelőtt a premontrei apátság auditóriumában előadásokkal és kerekasztal-beszélgetéssel várták a karvezetőket, melynek a moderátora Zemlényi Katica volt.

Elisabeth von Waldstein a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetség hálózatát ismertette; Rostetter Szilveszter a magyar szövetség megalakulásáról beszélt; Érszegi Márk, a Római Magyar Intézet igazgatója a magyar egyház szerepéről szólt; Farkas Domonkos a gregoriánt mint liturgikus anyanyelvünket mutatta be; Dobszay Ágnes a magyarországi egyházzenei képzés nehézségeit vette górcső alá; Mindszenty Zsuzsanna, a KÓTA társelnöke és Eckhardt Gábor, a Magyar Kodály Társaság elnöke pedig szervezetük történetéről, jelenéről és jövőjéről tartottak színes előadást. A sort Isola Anna, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda veszprémi képviselet-vezetője zárta, aki az UNESCO Kreatív Városok Hálózatán belüli Zene Városa program működési kereteit vázolta fel.

17 órakor latin nyelvű vesperás, majd szentmise következett, melyet Lukács Gábor Imre OPream celebrált. A gregorián énekek mellett elhangzott Joseph Haydn Kleine Orgelmesse című műve Varga László vezényletével, az összkar és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar közreműködésével (a Benedictus szólóját Zsilinszky Cecília énekelte). Ismét felcsendült Pittoni 150. zsoltára, Horváth Márton Levente darabja, valamint Mozart utolsó szakrális éneke, az Ave verum corpus.

Az esemény zárásaként a résztvevők Máriabesnyőre zarándokoltak, ahol Varga László atya megáldotta az éneklő fiatalokat és a jelenlévőket, akik a Pueri Cantores küldetése szerint a béke követei.

Forrás: Pueri Cantores Magyar Szövetség

Fotó: Oláh Gergely Máté

Magyar Kurír