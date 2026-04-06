A békességteremtés emberei – Varga László megyéspüspök jegyzetei (36/36)

„Ne féljetek!” (Mt 14,27)

Békesség veletek!

A Feltámadott köszöntése minden szentmisében elhangzik. „Az Úr békéje legyen veletek… Békesség nektek!”

A Feltámadott át tud hatolni a falakon és a zárt ajtókon, ő az, akiben minden korlát megszűnik. „Létezik valami, ami nem szereti a falat” (Robert Frost). A szeretet az, ami nem szereti a falakat. Aki szeret, az lebontja a falakat, és építi a hidakat.

Küldetésünk a békességteremtés!

Amikor Krisztus békéjét adjuk egymásnak, ez többet jelent, mint hogy jóvá tesszük egy ingerült szavunkat.

Azt az alapigazságot fogadjuk el, amelyre egységünk épül. Egyek vagyunk Krisztus békéjében.

Elismerjük, hogy nem azért járunk templomba, mert jóban vagyunk egymással, élvezzük a baráti légkört, vagy azonos teológiai nézeteket vallunk, hanem azért, mert csak őbenne van békességünk.

Arról a békességről kell tanúságot tennünk, amit Jézus hozott el.

Mivel ő a „vére ontásával” szerzett nekünk békét, nekünk is igent kell mondanunk a szenvedésre (passióra) és az együtt szenvedésre (kompassióra). Mindezt azzal a bizonyossággal, hogy „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek…”, és hogy „nem lehet nagyobb a tanítvány a mesterénél”. Ha őt üldözték, akkor minket is üldözni fognak.

Abban a tudatban kell a békességteremtés embereivé válnunk, hogy Jézus, az Isten Báránya bárányokként küld minket a farkasok közé. Egy farkastörvényű világba kell az ő békéjét vinnünk, szeretve még az ellenséget is, bármibe kerül is.

Azzal a bizonyossággal, hogy ő naponta feláldozza magát értünk a szentmiseáldozatban és kiszolgáltatja magát nekünk az Eucharisztiában és az élet Igéjében.

Legyünk tanúi Krisztus békéjének, annak az ígéretnek a birtokában, hogy ha hisztek a Feltámadásban és az Életben, meglátjátok Isten dicsőségét!

A jegyzetek befejeződtek, járjatok a Feltámadott békéjében!

