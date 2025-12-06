A betlehemi csillagtól a mesterséges intelligenciáig – Megjelent A Szív jezsuita magazin duplaszáma

„Mint a napkeleti bölcsek, mi is fürkészhetjük az eget, kereshetjük a csillagot, amely utat mutat. A bölcsek egykor a sivatagon át vándoroltak, mert tudták, hogy a fény nem csal, elvezet Jézushoz. Mi talán nem teszünk hosszú utakat, de a szívünkben úton vagyunk. Vágyunk arra a vezérlő csillagra, amely ma is ragyog. Nem távoli égi jelként, hanem Isten Fiaként, aki emberré lett, hogy közel legyen hozzánk. Ez a csillag már közénk jött. Nem kell mást tennünk, mint felemelni tekintetünket, észrevenni a világosságot a mindennapok egyszerű, apró jóságaiban, a családi asztal melegében, a gyermekek nevetésében, a megbékélés csendjében. Mert ahol szeretet van, ott megszületik a remény, és újra meg újra megszületik Krisztus” – írja beköszöntőjében Tornya Erika RSCJ főszerkesztő.

A Szív jezsuita magazin 2025. december – 2026. januári címlapinterjújában Hetesi Zsolt asztrofizikus-teológus osztja meg gondolatait a természettudományok és a Biblia kapcsolatáról, klímaváltozásról, ChatGPT-ről. Nagyinterjút közöl a lap Lucsok P. Miklós OP munkácsi püspökkel. A lapszámban olvashatunk továbbá csodagyerekekről, sztárolt csemetékről és a koraszülöttek intenzív ellátásáról, Teilhard de Chardin SJ és Aquinói Szent Tamás örökségéről. Képes riportból ismerhetjük meg a miskolci jezsuita óvoda mindennapjait és a három évvel ezelőtt átadott zalaegerszegi Mindszentyneumot. Ami pedig a könnyedebb tartalmakat illeti, Eisler Zsolt gasztronauta a főzés és a mosolygás világába, Tempfli Erik zongorista pedig a könnyűzene kulisszái mögé kalauzol.

Forrás és fotó: Jezsuita Kiadó

