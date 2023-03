A boldog házasságokért – Szakmai napot tartott az Országos Lelkipásztori Intézet jegyesoktatóknak

Fábry Kornél köszöntötte az ország minden tájáról, sőt a határon túlról, a Felvidékről, Pozsonyból és Romániából érkezett résztvevőket. Miután ismertette a nap programját, melyet a jegyesoktatással foglalkozók számára ötletbörzének is szántak, megosztotta 23 éves jegyesoktatói tapasztalatait a hallgatósággal.

Mint mondta, a mostani jegyesek sokfélék, a legtöbben már együtt élnek, inkább a harmincas, negyvenes korosztályba tartoznak. Sokan nem hitetlenek, hanem inkább vallástalanok. Fábry Kornél azt ajánlotta, ha rövid az idő a házasságkötésig, koncentráljunk a házasságra, és vonjuk be a párt a közösségbe. A jegyesoktatást ki lehet egészíteni Alpha-kurzussal vagy katekumenátussal.

Ezután ismertette a hatalkalmas jegyeskurzus tematikáját és egy alkalom felépítését, amelyben helyet kap a szentmise, egy állófogadás, a házi feladatok átbeszélése és egy – általában házaspár által tartott – előadás.

Példákkal gazdagította a jegyesoktatás és más szentségekbe való beavatás problematikáját, ugyanis, mint mondta, a gyakorlati életben a szentségekben részesülés rengeteg kérdést felvet.

Ezek átlátására Fábry Kornél egy metaforát ajánlott, a hullámlovas esetét. Eszerint ha a szörföző eleve lendületben van, megmarad a hullámokon, ha nem, akkor csak felkapja őt a víz, és ledobja – így lesz ez a szentségek felvételével is.

Kiscsoportos beszélgetés követte Fábry Kornél beszámolóját, melyben a résztvevők megosztották tapasztalataikat. A több évtizede, mára profivá fejlődött jegyesfelkészítés és a vidéki egyszemélyes jegyesoktatás nehézségei együtt kerültek terítékre.

Kaposváron két hétvégés tömbösített képzést tart pénteken este és szombaton egész nap a püspökség nagytermében Balázs László és Bea, amire általában márciusban kéthetente kerül sor. A házaspár elvégezte a Családakadémiát, a Családi életre nevelés kurzust (CSÉN-t) és a Sapientia jegyesfelkészítői tanfolyamát is. Náluk évente általában húsz jegyespárt, idén harmincat készítenek fel más házaspárokkal együttműködve.

A jegyesoktatás megszervezésének feladatai után beszéltek a két hétvége időbeosztásáról és tíz témájáról. Házaspárok és papok tartják az előadásokat témától függően, melyek feldolgozásának módszereiből és kellékeiből is kaptak képet a résztvevők. A püspökségen kis asztalokhoz ültetik a házasságra készülő párokat; mécseseket gyújtanak, hogy meghitten tudják megbeszélni az előadáson hallottakat. A közös játékok a párokat egymással könnyen közösséggé formálják.

„Az após, anyós és más kedves rokonok” témáját bővebben is kibontotta Balázs házaspár a hallgatóság számára. A jegyesek a felkészítés során rengeteg kézzelfogható, valós problémát tudnak előre egymással megbeszélni. A végén útravalót kapnak: fényképeket, magazint, könyveket, hasznos linkeket, melyek segítik őket a boldog házasság útján.

Gorove László és Kriszta, a Családok Jézusban Közösség magyarországi vezetői beszéltek arról, hogyan indult harminc éve a jegyesekkel való foglalkozás, mely szándékuk szerint megszólítja a vallásukat nem gyakorlókat is. Kezdetektől a céljaik között volt a házastársi kommunikáció elmélyítése, hiszen úgy tartják, hogy ez az egyik alappillére a boldog házasságnak. Fontosnak tartják, hogy a heti egy estés meghitt találkozás végigkísérje a házasságot, azaz a párok randevúzzanak egy életen át.

Kiemelték, hogy a jegyesfelkészítés hozadékaként megváltozik a résztvevők Egyházról alkotott képe is, mert biztatást, megértést tapasztalnak. „A házastársad az egyetlen, akivel szentségi kapcsolatban vagy. Mindenki más csak rokon, a szüleid, a gyerekeid is” – hangsúlyozták.

Az ő felkészítő anyaguknak 38 fejezete van. Kriszta és Laci 1998-tól lelkigyakorlatot is tartanak a jegyespároknak. 2000-ben alakult meg a Családok Jézusban Közösség körülöttük, amely ma 80 házaspárt számlál. Ma a jegyesfelkészítés már az ő segítségükkel történik. Nekik is jó lehetőség a jegyesfelkészítés kapcsolatuk tovább mélyítésére, de a jegyespárokkal is személyes kapcsolatuk alakul ki, akik mernek hozzájuk fordulni a későbbiekben is. A személyes felkészítés során 3–4 hetente találkoznak a jegyespárokkal, így a jegyesoktatás 6–8 hónapot is igénybe vehet. Fontos, hogy a házasság során se engedjék el a felkészítettek kezét, rengeteg programot szerveznek a számukra. Kiemelték a házassági évfordulós köszöntőlap jelentőségét, melyeket Krisztáék és a jegyesoktatók maguk készítenek, miközben imádkoznak azokért, akiknek küldik. A válási ráta az általuk már körülbelül 2500 felkészített pár esetében 5 százalék alatt van.

Tízestés csoportos jegyesoktatást is tart a Gorove házaspár 15 éve Budapesten, az országúti ferenceseknél, amelynek vezetését idővel átadták a közösségi tagoknak és a plébánia házaspárjainak.

Nemrég apósok-anyósok számára indítottak programot, mely egyre népszerűbb. Ajánlják nekik a maguk példája által is, hogy a gyermek házasságkötése előtt érdemes különböző rituálékat végezni, amelyek segítenek az elengedésben: ilyen a búcsúvacsora, a közös ima vagy a szentmise.

A fiatal házasok szüleinek szóló előadás keretében beszélnek az üres fészek szindrómáról, és arra biztatják a magukra maradt házaspárokat, hogy építsék újra a kapcsolatukat, kezdjenek el élni.

Az előadó házaspároknak ezután kérdéseket lehetett feltenni, melyek között szerepelt a jegyesoktatók képzése, az anyagi fedezet és az állapotbeli kötelesség tematikája is. Ugyan a jegyesoktatók az Egyház tanítóhivatali feladatából vállalnak részt, de nem akar senki „mozgalmi árvákat nevelni” a saját gyerekeiből.

Bodor György plébános 25 éve egyéni felkészítést is tart – azoknak is, akik „lecsúsztak” valamilyen más jegyesoktatásról. Kiemelte, a személyes felkészülés intim dolog; jó, ha baráti hangulatú az esküvő is, a pár kötődik az eskető paphoz. „A házasságkötés ugyanakkor nem magánügy, hanem közügy, ahogy egymásra néznek, egymással élnek, azzal gyógyíthatják a világ sebeit.”

Ismertette a saját módszereit, így a kérdéseket és a játékokat is, amelyek jó beszélgetéseket indítanak el. Ezeket a segédanyagokat a résztvevők megismerhették a szünetek folyamán is: egy kis asztalra ki voltak téve.

A zugligeti plébános szerint fontos mindent előre megbeszélni, és még az sem baj, ha ilyenkor ismeri fel a jegyespár, hogy nem egymásnak valók. Az ő végső tanácsai a házassághoz: ne legyen a férjben és a feleségben megfelelési kényszer; a nap ne nyugodják le a haragjuk fölött; a házasságkötés még csak az elindulás.

Marton Zsolt családreferens püspök is eljött az alkalom végére. Mint mondta, Katekumenális felkészítés a házasságra címmel jelent meg az a dokumentum, melyben Ferenc pápa kifejti a szándékát, mely összevág II. János Pálnak a Familiaris consortióban megfogalmazott elképzelésével. 1999. adventtől az Egyház bevezette a katekumenátust, azaz a felnőttek keresztségre felkészítését. Ferenc pápa ezzel szeretné összefüggésbe hozni a házasságra felkészítést is, annak szakaszait külön részletezve.

A nap végén a hallgatóság által feltett kérdések között az elvált újraházasodottak jegyesoktatásának szükségessége is felmerült, majd Fábry Kornél beszélt a lelkipásztor felelősségéről. Marton Zsolt püspök kiemelte, hogy aki pap akar lenni, több évet jár a szemináriumba, és úgy köteleződik el egy életre – a házasság esetében is jó lenne ezt a szemléletet elsajátítani. A családreferens püspök szerint nagyobb figyelmet kell fordítani a megküzdésre nevelés fontosságának, hiszen tapasztalata szerint a jó házasságok a megküzdött kapcsolatok.

Fábry Kornél zárásként bemutatta az OLI honlapját, ahol a jó gyakorlatokat – melyek elérhetők a jegyesoktatók számára – folyamatosan bővítik.

A szakmai nap szervezésében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottsága is közreműködött.

Szerző: Vámossy Erzsébet

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír