A család és a teremtésvédelem a középpontban – Beszélgetés a váci KATTÁRS szervezőivel

Bánlaki Zsanett: A programok kiválasztását a 2013-ban elindult KATTÁRS eredeti szellemisége alapozza meg, amelynek sarokköve az Egyház társadalmi tanítása, ezt pedig a küldetéséből eredően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate Bizottsága képviseli. A bizottság a rendezvényt szervező egyházmegyét többek közt a kommunikációs stratégiában segíti; mi kezeljük a KATTÁRS honlapját is.

– Hogyan fogalmazná meg a KATTÁRS identitását, miként összegezné az Egyház társadalmi tanítását?

B. Zs.: Induljunk ki a mindennapi tapasztalatból! Úton-útfélen megéljük a társadalmunk megosztottságát, nehéz eligazodni a sokféle információ, üzenet között; az internet – ha nem használjuk okosan – sok veszélyt rejt magában. Mindezek a tényezők bizonytalanságot keltenek az emberekben. Az instant kapcsolatok, a koronavírus-járvány jelentős mértékben hozzájárultak az elmagányosodáshoz, különösen a fiatalok körében. A társadalmi igazságtalanság, az önzés, a hatalommal való visszaélés szintén a reménytelenséget növeli, a klímaváltozás pedig szorongást okozhat, főként szintén a fiatalokban. Meggyőződésem, hogy ha az Egyház szociális tanítása szerint élnénk, akkor mindez nem következett volna be.

Az Egyház küldetése azonban, hogy ezen körülmények között is a remény jele legyen.

Most, a szentévben végig kell gondolnunk, hogy a remény zarándokaiként miként tudjuk a leghatékonyabban kommunikálni és megélni az Egyház társadalmi tanítását, amely a szeretet kultúrájának építésére irányul. Céljai közé tartozik az élet és a család védelme, a házasság szentségének megóvása, az igazságos gazdaság megteremtése, a közjó előmozdítása, a teremtésvédelem. Ha Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ma íródott volna, bizonyára a fejezetei közé került volna a digitális kultúra és mesterséges intelligencia kérdésköre is. A KATTÁRS-on mindezek a témák megjelennek, elsősorban a teremtés- és az életvédelem kerül a fókuszba. Vácon a sátras kitelepülés révén az érdeklődők találkozhatnak azokkal a szervezetekkel is, amelyek elhivatottan közvetítik ezt a társadalmi tanítást.

– Térjünk is rá a konkrét rendezvényekre! Összeállt a teljes program?

Bozóky Anita: Igen, minden programunkat rögzítettük, a honlapokon (kattars.hu; vacikattars.hu) már minden részletről lehet tájékozódni. Miután összeálltak a programelemek, elkezdődött a kommunikáció.

– Mekkora szervezőcsapattal dolgoznak?

B. A.: Nyolc-kilenc fős a központi szervezőteam, amely alapvetően egyházmegyei kollégákból áll, akik a szervezés egy-egy önálló területéért felelnek, azonban van önkéntes munkatárs is, aki kívülről csatlakozott a csapathoz.

B. Zs.: Mi pedig az MKPK Caritas in Veritate Bizottsága részéről büszkék vagyunk arra, hogy egy barátunk, aki elvégezte a Laudato si’ animátorképzést, külsősként részt vesz a váci rendezvény szervezésében.

– Kikhez szólnak a váci KATTÁRS rendezvényei?

B. A.: Kezdettől kézenfekvő volt, hogy

elsősorban a családokat szólítjuk meg, hiszen Marton Zsolt püspök atya az MKPK családreferense is.

De szeretnénk megszólítani a váci lakosokat is, hogy a KATTÁRS integrálódhasson a város életébe. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk a Váci Egyházmegye közösségeinek megszólítását, és mivel Vác nagyon közel fekszik Budapesthez, ezért arra gondoltunk, hogy a fővárosiakat is „megcélozzuk”, remek kirándulásra hívva őket városunkba. Mindezeket a szegmenseket programelemenként is átgondoltuk.

– Vác városa és egyházi helyszínei számos lehetőséget rejtenek magukban…

B. A.: Ez így igaz, Vác barokk gyöngyszem, különleges és szép egyházi helyszínekkel, amiket mind bevontunk a programokba. Kezdeném a felújított Nagyboldogasszony-székesegyházzal, amely három év után tavaly ősszel újra megnyitotta kapuit. A napokban adtuk át a templom toronykilátóját, ahonnan rendkívüli panoráma tárul elénk. A templom előtti Konstantin tér adja magát, hogy az egyházmegye központjaként élettel töltsük meg a fesztivál idején. A téren felállított sátrakban többek közt bemutatkoznak majd az egyházmegye közösségei, s itt kap helyet a fesztivál nagyszínpada is.

Kinyitjuk a püspöki palota kertjének nagy kapuját, amely összeköttetésben áll a Konstantin térrel. A kert védett zöldterület, mely a Dunáig fut le. Számos kézműves és gyerekprogramot álmodtunk ide.

A PüspökVác Rendezvényközpontot két éve adtuk át, Beer Miklós terme a KATTÁRS előadásait fogadja. A már említett egészségprogramok a Migazzi Vendégház udvarára települnek; workshopok, előadások lesznek a Váci Egyházmegyei Könyvtárban, valamint a Váci Piarista Gimnáziumban is.

– Melyek a váci KATTÁRS fő témái?

B. A.:

Három hívószót határoztunk meg: inspiráció, innováció és remény.

Más csoportosításban beszélhetünk művészeti eseményekről, gyerekprogramokról, kézművesek bemutatkozásáról, előadásokról, kiegészítő és egészségprogramokról. Mindegyik program valamilyen formában kapcsolódik a hívószavakhoz.

Hangsúlyosan foglalkozunk a fesztiválon társadalmi kérdésekkel, alapul véve Ferenc pápa Laudato si’ enciklikáját.

A társadalmi változások mentén újszerű módon kell hozzáállnunk a megjelenő folyamatokhoz, többek közt a mesterséges intelligencia térhódításának jelenségéhez. Az innováció témájában teremtésvédelmi, életvédelmi jó gyakorlatokat is megismerhetnek az érdeklődők. Az egyik nagy programelem az első napon a teremtésvédelmi szakmai konferencia lesz.

Az innováció hívószó mentén kiemelném még Sipka Bence szakpszichológus LifeTech coach előadását és workshopját, amely fiataloknak szól a lelki egyensúly megtalálásáról a digitális világban. Az inspiráció témakörében a szépségre és az ihletre fókuszálunk. A váci KATTÁRS-on számos keresztény szellemiségű együttes lép fel, akik az inspiráció útját járva alkotnak, többek közt említeném a versekből építkező Misztrál zenekar, a Komp kollektíva vagy a Katáng zenekar előadásait.

A remény hívószavát két produkció reprezentálja a legjobban: Visky András Kitelepítés című életregényének felolvasószínházi változata, illetve a Szent Efrém férfikar előadása – mindkettő a szakralitás erejéről is szól. Előadásukban a férfikart vezető Bubnó Tamás szerzeménye, A remény oratóriuma is felcsendül. Gájer László a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora a szemlélődő imáról beszél majd; a Pueri Cantores kóruskoncert keretében pedig az ország hat iskolájából verbuválódott kétszáz gyerek énekli majd a reményteli békeimát.

A sok értékes program közül még felhívnám a figyelmet a PüspökVác Rendezvényközpontban Pál Ferenc atya előadására; de érdekes lesz a bibliai növényekről szóló előadás, valamint a találkozás Kovács Afréddal, a 2024-es ország tortája készítőjével is. A turisztikai programok közül kiemelném a székesegyház mennyezeti Maulbertsch-freskójának padlótükör segítségével történő bemutatását.

– Mi az üzenete a KATTÁRS újszövetségi mottójának: „Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg!”?

B. Zs.: Etikai szempontból nézünk rá napjaink folyamataira. Az internetet nem lehet negligálni, ahogy a mesterséges intelligenciát sem. A jövőt ugyan nem látjuk előre, de mindenre vonatkozik a bibliai tanítás. Nem mindegy, hogyan használjuk az eszközöket, amelyek jóra és rosszra is alkalmasak lehetnek.

B. A.: A kérdésre válaszolva visszatérek a programok összeállításának gondolatiságához: a jó választásához tartozik a természetesség és a közelség lehetősége is, ami a keresztény reménységben is megfogalmazódik. Itt emelném ki azt a programelemet, amelyben Zsolt püspök atyával közvetlen beszélgethetnek majd a gyerekek. Sok hozzánk érkező fiatalt érdekel, hogyan telnek egy főpásztor hétköznapjai, ezért terveztünk a palotakertbe egy „püspökatya-faggató” beszélgetést is. Több rendezvényünk kapcsolódik Vác 950. évfordulójához. Interaktív eseményekkel készül a Váci Múzeum, és az Egyházmegyei Gyűjteményünk is, utóbbi például a „Focizz a szentekkel!” című múzeumpedagógiai foglalkozással, a fiatalabb korosztályt megcélozva. A test és lélek egységét szeretnénk hangsúlyozni a jótékonysági futással, amelyet a Mária-út szervezőivel közösen rendezzük meg, összekötve a Duna-partot a váci Hétkápolna-kegyhellyel.

B. Zs.: Visszatérve a főpásztorral való közvetlen beszélgetésre, a helyszínbejáráson azt láttuk, hogy a tervezett esemény igazán idilli körülmények közt lesz megtartva: a gyönyörűen felújított püspökkertben felállított kis színpad egy domb aljában helyezkedik el, a fűben ülnek majd a gyerekek, kérdezik a püspököt, s körülöttük pedig zajlik a családfesztivál a népi játékokkal, állatsimogatással.

B. A.: A gyerekprogramok részeként a legkisebbek számára szerveződik ringató foglalkozás, mesemondás, arcfestés, ugrálóvár, zsonglőrködés, állatsimogató is. Miközben a résztvevőket a ’Meghallgatlak-sátor’ is várja. S aki közben csendre, hitbéli elmélyülésre vágyik, azok számára a PüspökVácban Rendezvényközpontban megnyitott Jó Pásztor-kápolnában lehetőség nyílik éjszakai szentségimádásra is.

B. Zs.: A teremtésvédelmi tematikát erősíti, hogy Áder János elfogadta a rendezvény fővédnökségét, és személyesen is ott lesz a KATTÁRS-on. Közismert a volt köztársasági elnök elkötelezettsége a teremtésvédelem ügye iránt. Idén tízéves a Laudato si’ enciklika, amelyben Ferenc pápa felhívta a figyelmet a klímaváltozás krízisére, okaira, következményeire, és napjaink társadalma számára is fontos üzenetet hordoz, visszavezet az Egyház társadalmi tanításának gyökereihez. Idézem a dokumentumot: „A teremtésvédelem arra tanít minket, hogy mindig lehetséges azon képességünk fejlesztése, hogy kilépjünk önmagunkból a másik felé.” A túlfogyasztással szemben az egyszerűség, a mértékletesség, az önzetlenség a keresztény válasz. Elmondhatom, hogy a KATTÁRS programjai – most Vácon különösképpen is – mindezek gyakorlati megjelenítései. Azt látom, hogy a fiatalokat nagyon fontos támogatnunk ezen értékek szellemében, ugyanis él bennük a jó célok iránti elköteleződés, tettrekészek, tudnak lelkesedni, ugyanakkor a közösségi nyomás és a divat nagy kihívás elé állítja őket.

Meggyőződésem, hogy a világ jövője a kis közösségek újraélesztésén múlik, erre oda kell figyelnünk, s minden igyekezetünkkel azon kell lennünk, hogy keresztény közösségeinket is az őszinte és cselekvő szeretet, valamint a közös tehervállalás jellemezze.

Ez utóbbi fényében örömmel vehetünk majd részt Vácon a keresztény kézműves vásáron, hiszen fontos, hogy támogassuk a helyi alkotókat.

– Mindez szintén a KATTÁRS része…

B. Zs.: Igen, úgy látom, hogy a KATTÁRS egy nagy lehetőség. Vácon a családfesztivál-jelleg dominál majd, amely hagyományteremtő lehet az egyházmegye életében. A KATTÁRS nem egy felülről diktált „feladat”. Akkor lesz gyümölcsöző, ha az egyházmegye a külső és belső evangelizáció eszközeként tekint rá, és saját lehetőségeik és céljaik erősítése alapján alakítják, ahogy ez Vácon is történik

B. A.:

Szeretnénk szélesre tárni jelképesen és fizikailag is az Egyház kapuit.

Assisi Szent Ferenc nyomán elmondhatjuk, ha ámulat és csodálkozás nélkül közelítünk a természethez és a környezetünkhöz, ha a világgal kapcsolatban nem beszélünk a testvériség és a szépség nyelvén, akkor csupán az erőforrások fogyasztóiként és puszta kizsákmányolóként fogunk viselkedni. Mi Vácott ősszel az ámulat, a csodálat és a testvéri együttlét lehetőségét szeretnénk megteremteni egy vidám és tartalmas fesztivál keretein belül.

