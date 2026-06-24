A cselekvő szeretet új formája – Megkezdi működését a Karitász Mentőszolgálat

A bajba jutott, segítségre szoruló ember áll az idén 95 éve létrehozott, a szocializmusban megszüntetett, majd 35 éve újjáalakult Katolikus Karitász tevékenységének középpontjában. Ez a szolgálat egy újabb fontos segítségnyújtási formával gazdagodott: két év munkájának, széles körű összefogásnak köszönhetően elindult a Karitász Mentőszolgálat, amely az önkéntespalettán ritka mentőegységgel működik: egy kombinált mentőorvosi, illetve mentőtiszti gépkocsival.

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász igazgatója elmondta: az új szolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek és egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, működését pedig támogatók segítsége tette lehetővé. A kezdeményezés előkészítését két évvel ezelőtt indította el Écsy Gábor atya a Katolikus Karitász országos igazgatójaként, és alapos tervezési és szervezési munka eredményeként valósult meg. A Karitász célja, hogy gyors, szakszerű segítséget nyújtson a bajbajutottaknak, ezzel is erősítve az élet védelmét szolgáló küldetését.

A szervezet nevében Zagyva Richárd kiemelten köszönetet mondott az Országos Mentőszolgálatnak és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak a szakmai támogatásért, valamint mindazoknak az önkénteseknek és támogatóknak, akik hozzájárultak a szolgálat elindításához. Az országos igazgató hangsúlyozta:

a mentőszolgálat nem csupán egy új mentőorvosi autót jelent, hanem annak kifejezése, hogy minden emberi élet érték, és a Karitász a cselekvő szeretet új formájával kíván jelen lenni a segítségre szorulók mellett.

Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója hangsúlyozta: a Katolikus Karitász és az Országos Mentőszolgálat közös küldetése találkozik a bajba jutott emberek segítése és az emberi élet védelme területén. Elmondta, hogy a Karitász új mentőszolgálata az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben, annak szakmai irányítása mellett kapcsolódik be a sürgősségi betegellátásba. Kiemelte, hogy a szervezet önkéntesekre épülő működése, korábbi orvosmissziói és válsághelyzetekben végzett munkája jó alapot teremtett az új szolgálat elindításához. Az orvosigazgató szerint a Karitász mentőszolgálatának létrejötte, illetve Magyarországon a 800 plébániai közösség megléte és a több mint 10 ezer önkéntes azt mutatja, hogy

erős a segítségnyújtás kultúrája, és az új szervezet értékes szakmai partnerként járul majd hozzá a mentési feladatok ellátásához.

Horváth Tamás, a Karitász Mentőszolgálat vezetője elmondta: a kétéves előkészítő folyamat mérföldköve volt, amikor megkapták a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtól a működéshez szükséges engedélyeket, majd biztosították a technikai feltételeket. A most szolgálatba álló, mentőorvosi és mentőtiszti feladatok ellátását is biztosító járművel egy olyan önkéntes mentési kapacitást hoztak létre, amely kiegészíti a meglévő ellátórendszert.

A következő időszak kiemelt célja az önkéntesek toborzása, különösen a Karitász országos hálózatából, valamint a szervezet egészségügyi tevékenységének további bővítése, hogy még szélesebb körben tudjanak segítséget nyújtani a rászorulóknak.

A sajtótájékoztatón Lőrincz Pál, a segélyszervezet országos központjának lelkiigaztatója áldotta meg a jáművet, és kérte Isten áldását az új szolgálat működésére.

Kérdésünkre Horváth Tamás elmondta: a Karitász Mentőszolgálat az Országos Mentőszolgálattal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mentőszolgálatával szoros szakmai együttműködésben kezdi meg működését. Tevékenységük a „prehospitális”, a kórház előtti sürgősségi ellátás része. Életmentő beavatkozásokat (újraélesztés, vérzéscsillapítás), valamint a beteg állapotának stabilizálását (oxigénadás, infúzió), ezenkívül a fájdalomcsillapítást, a beteg biztonságos szállításra való előkészítését végzik. A prehospitális ellátás magában foglal mindent, ami a kórház kapuján kívül történik sürgősségi ellátásként.

Egyelőre a jelenlegi tizenkét önkéntes heti egy napban tudja ellátni a szolgálatot, az önkéntesek jelentkezésével tudják majd bővíteni a feladatvállalást. A csapatban orvos, mentőtiszt, ápoló, gépkocsivezető van. Területük Tahitótfalu, Szigetmonostor és több kisebb település lesz – határozták meg előzetes felmérésük alapján. Számítanak az úgynevezett „szekundánsokra”, akik már elindultak a képesítés megszerzése felé. „Jöhetnek velünk, és tanulhatnak, nagyon várjuk őket” – hangsúlyozta Horváth Tamás.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír