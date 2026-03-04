A csendes szolgálat diadala – Átadták az idei Gelsey Vilmos-díjakat

Elismerve a keresztény roma egyetemisták oktatásáért, neveléséért, valamint tehetséggondozásáért végzett évtizedes szolgálatát a Gelsey Vilmos-díj plakettel kitüntetést Mészáros Ferenc, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium igazgatója vehette át. A nevelésben kifejtett évtizedes, áldozatos és hatékony munkáját, a Gelsey Vilmos-díj a szoborral kitüntetéssel Hornyák Tibort, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnökét díjazták.

Gelsey Vilmos-díj A Gelsey Vilmos-díjat a Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézet alapította 2014-ben, tisztelegve a névadó magyar származású brit közgazdász, bankár életműve előtt. A kitüntetést évről évre olyan személyek kapják, akik hosszú idő óta szolgálják a keresztény értékekre épülő magyar társadalom fejlődését és a keresztény nevelés ügyét.

Az életpélda továbbadása

„Ezzel az évenként visszatérő átadó ünnepséggel Gelsey Vilmos emlékét őrizzük, az ő életpéldáját próbáljuk továbbvinni” – mondta Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök az ünnepélyes díjátadón. A főpásztor rámutatott, hogy noha két kitüntetett van, az idei elismerések mégis valójában háromfelé mutatnak, mert volt valaki, aki lehetővé tette intézményesen is a díjazottak szolgálatát: Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, korábbi emberi erőforrások miniszter. „Az ő minisztersége alatt, főleg neki köszönhetően alakult meg az Erzsébet Alapítvány ebben a mai formában, és végzi azóta is az áldásos tevékenységét”, amelyet most is hatékonyan segít. A másik a Keresztény Roma Szakkollégium hálózat, amelyet szintén neki köszönhetően alapítottak meg jó néhány évvel ezelőtt, és amely munkáját a mai napig szintén hatékonyan segíti – emelte ki Kiss-Rigó László.

A díjazottak laudációjára Balog Zoltán református püspököt kérték fel.

Csöndes szolgálat, mely generációkat emel fel

A Gelsey Vilmos-díj plakettel elismeréssel Mészáros Ferencet, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium igazgatóját tüntették ki.

Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke méltatásában rámutatott: az Egyház hármas küldetése – az evangélium, a tanítás és a karitász – a szakkollégiumban és a díjazott munkásságában egyszerre kap teret, mert a szakkollégium nemcsak tanít, hanem esélyt teremt és identitást erősít. Mészáros Ferenc munkáját csöndes szolgálatként méltatta, amelyet noha a háttérben végez, mégis mindig ott, ahol a fiataloknak támaszra van szükségük.

Erzsébet-tábor: az élménytől az evangéliumig

A Gelsey Vilmos-díj szoborral kitüntetést Hornyák Tibor, az Erzsébet-táborokat szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke vehette át.

Minden keresztény pedagógia alapgondolata, hogy a gyermek Isten ajándéka, és az ajándékkal feladat is jár – mondta laudációjában Balog Zoltán. Rámutatott: Hornyák Tibor kulcsfigurája annak az együttműködésnek, amelyben a táborok élményt, kultúrát, sportot és lelkiséget is adnak, ráadásul ökumenikus, katolikus-református összefogásban.

A díjazottak köszönetnyilvánításaival folytatódott az ünnepélyes esemény.

Mészáros Ferenc a szakkollégium mottóját idézte fel: „Mit csinálsz, mit teszel?”, azaz lovári nyelven „Szokeresz?”, ami egyben a szakkollégium nevének rövidítése is. Hangsúlyozta, hogy ez a kérdés nem pusztán szlogen, hanem felszólítás a felelősségvállalásra. A fiatalok a szakkollégiumban erős identitással, stabil értékrenddel készülnek arra, hogy saját közösségeik jövőjét alakítsák – mondta a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium igazgatója. Hálával szólt az egyházmegyéről, munkatársairól és arról a több mint százötven hallgatóról, akik nélkül – miként fogalmazott – ő sem állhatna a pódiumon kitüntetettként.

Hornyák Tibor jubileumi évében, éppen tíz éve az Erzsébet-táborok vezetőjeként különleges súllyal élte meg az elismerést. Beszédében nem eredményeket sorolt, hanem a mögötte álló szellemiségről beszélt – arról a közös felelősségről, amely másfél millió táborozó gyermekhez vitte el az élményt és az evangélium üzenetét. A szolgálat nem szerep, hanem személyes küldetés – hangsúlyozta a kitüntetett.

Forrás és fotó: delmagyar.hu; Szeged-Csanádi Egyházmegye

