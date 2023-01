A csöndes folyó legyen a béke hordozója – Vízkereszt a vízpartokon

Balaton

Barkó Ágoston plébános vízkereszt alkalmából megszentelte a Balatont, majd a tóból merített vízzel megáldotta a parton megjelent hívőket is a balatonudvari strandon január 8-án.

Most tervezzük újra az életünket, és kérjük a Jóisten megszentelő kegyelmét önmagunkra, családunkra, rokonainkra, szeretteinkre – fogalmazott a plébános a szertartáson. – Az Isten az, aki visszaadja mindnyájunk életébe az örömet, a lelki békességet, a nyugalmat és megmutatja életünk célját. Ezt a kegyelmet kérjük, amikor megszenteljük a Balatont, és a szentelt vízzel meghintünk mindenkit; s az áldás eléri a családokat, az egész települést.

Az eseményről bővebben ITT olvashatnak.

Forrás: Veol.hu

Fotós: Nagy Lajos/ Veszprém Megyei Napló

*

Duna

Vízkereszthez kapcsolódva január 5-én Jézus megjelenésére és megkeresztelkedésére emlékezve tartottak Szent Liturgiát Budapesten, a Fő utcai Szent Flórián-templomban, majd szentelték meg a Duna vizét a Batthyány térnél.

Az ünnepi liturgiát Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érseki hivatalának irodaigazgatója vezette.

A vízszentelés szertartása a nem szűnő esőben zajlott a Batthyány térnél található stégen. A templom papsága és a hívek imádkozva, énekelve végigvonultak a rakparton. „Szentelj meg engem és a vizeket, Üdvözítő” – hangzott fel újra és újra az emberek ajkán.

Jaczkó Sándor budapesti helynök szólt az időjárás ellenére is kitartó hívőkhöz. Arról beszélt, hogy bennünk van az Isten utáni vágy, nyitottak szeretnénk lenni, miközben azt várjuk, Isten azonnal alakítsa át a világot, mégpedig a mi elképzelésünk szerint. Isten azonban más utat választ: a szívek átalakításának útját. Jézust követni kell, nem pedig előtte járni, mert ő mutatja az utat.

„Néhány csepp víz is meg tudja tisztítani a bepiszkolódott arcunkat. Most itt folyóvizet szenteltünk, a Duna vizét – a folyóét, mely egy azon folyók közül, amelyek nagy jelentőséggel bírnak népek számára. Egy megszentelt folyó, a föld megszentelt vízháztartása az Isten kezében csodára alkalmas.

„A Jordán folyóban megjelent teljes Szentháromság szentelje meg életünket, családjainkat és otthonainkat” – áldotta meg a jelenlévőket Jaczkó Sándor.

Bővebb beszámolónk ITT olvasható.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotó: Lambert Attila

*

Hortobágy folyó

Vízkereszt alkalmából idén is megszentelték a Hortobágy folyó vizét a Kilenclyukú híd lábánál január 8-án.

A „Világörökségünk a puszta” elnevezésű projekt keretében Hortobágy Község Önkormányzatának vállalása volt a folyó medrének tisztítása. Jakab Ádám polgármester elmondta, a folyó medertisztása a tavalyi év végén megtörtént, így ez az alkalom ennek a beruházásnak ünnepi átadója is.

Az eseményen Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője is beszédet mondott, majd Varga-Kovács Mária református lelkész hirdetett igét és Bodogán László görögkatolikus parókus megszentelte a folyót.

Az ünnepség zárásaként Déri János, a hortobágyi Madárkórház és Madárpark igazgatója a madárkórházban gyógyult hattyút és egerészölyvet engedett szabadon.

Az eseményről bővebben ITT olvashatnak.

Forrás: Haon.hu / Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Molnár Péter

*

Tisza

Vízkereszt ünnepén, január 6-án Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök Tokajban szentelte meg a Tisza vizét. A főpásztor a tokaji görögkatolikus templomban végzett Szent Liturgiát, majd a Széchenyi sétányon szentelte meg a folyót.

A nagy vízszentelési imádság a zsoltárvers alapján négyszer is említi, hogy „a Jordán visszafordult, látván a láthatatlant, a megtestesült Teremtőt, a mindenség Urát szolgai alázatban”. Isten csodálatos tetteiről szólt az ószövetségi mondat, de mi napjainkra is vonatkoztatjuk ezt – fogalmazott Orosz Atanáz püspök.

A vízszentelés önmagában is egy csoda. A folyó partján azt kérjük, hogy a víz szentelődjön meg mindenütt, ahová csak eljut. Itt, a Tisza-parton azonban most önkéntelenül is eszünkbe jut, hogy ez a folyó Ukrajna területéről, a Kárpátokból jön – tette hozzá Orosz Atanáz. – Ezen a napon nem csak lefelé, amerre a víz folyik kérjük az áldást és a békességet, hanem kérjük Istentől a béke ajándékát az északi szomszédos országba is. Hogy amit emberek tíz hónap alatt diplomáciai előfeszítésekkel nem tudtak elérni, a csodát, a békét, Isten kegyelme hozza el ott ebben az esztendőben. A csöndes és békés folyó legyen ennek a békének a hordozója, nemcsak lefelé, hanem kivételesen visszafelé, fölfelé is!

És kérjük, hogy akik a megszentelt vízből merítenek, akiket meghintünk, vagy akik házaik megszentelésére elviszik, azok maguk is megszentelődjenek, hiszen úrjelenés napján maga a Teremtő szállt le, és megszentelte a teremtményt. Kérjük, hogy ez a megszentelődés folytatódjék, Tokajban is; nemcsak a mi szívünkben, hanem társadalmunkban és környezetünkben is – fogalmazott a püspök.

Az eseményről bővebben ITT olvashatnak.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

*

Tisza-tó

Január 7-én, a tiszafüredi szabadstrandnál Czókoly Sándor plébános megszentelte a Tisza-tó vizét. A szertartást 2021 óta egy különleges hagyománnyal is összekötik: a helyiek „újévi jeges csobbanásával”.

Egy Ljasuk Dimitry nevű férfi 2021-ben a covidjárvány miatti lezárások következtében nem tudott eljutni a világ más tájain megszokott újévi jeges csobbanására, a Tisza-tó azonban kéznél volt... A helyi plébános partnere volt abban, hogy az egyéni szokást – összekötve a vízkereszti hagyománnyal – helyi tradícióvá tegyék, így az eseményt meg is hirdették. Az első alkalommal 9 kalandvágyó környékbeli vállalta a kihívást egy Vízkereszt ünnepéhez közeli időpontban, ám a következő esztendőben már 94 bátor ember merítkezett meg a tó megszentelt vizében, ami 2022-ben valóban jeges volt.

„Fürödjetek a Tiszában, amelyen immár Isten áldása nyugszik. Testi-lelki feltöltődést nektek” – fogalmazott a plébános, aki a 447 idei csobbanásra jelentkezőt is megáldotta.

A tiszafüredi eseményről IDE kattintva olvashatnak bővebben.

Szerző: Vágott Katalin

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye



Kiemelt fotó: Nagy Lajos/ Veszprém Megyei Napló

Magyar Kurír