A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fiataljainak zarándoklata Máriapócsra

A tábor programjai az idén jubileumát ünneplő Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyére fókuszáltak. Törő András egyházmegyei ifjúsági referens vezetésével a szervezők – Gaga Zsuzsa, Lajmán Gréta, Papp-Doktor Andzselika és az egész héten jelen lévő Csapó Márton és Mike Ervin atyák – a 30 éves egyházmegyére tekintve 30 olyan vendéget hívtak meg a táborba, akik munkájuk, szolgálatuk révén szerzett emlékeiket, élményeiket osztották meg a fiatalokkal, bemutatták az egyházmegye intézményeit, pasztorációs területeit, színes képet adva a nagy egyházi közösségről.

A tábor különlegessége volt, hogy a fiatalok a hét során három püspökkel is találkozhattak, beszélgethettek. Bosák Nándor, az egyházmegye első megyéspüspöke a hét elején érkezett a fiatalokhoz, Palánki Ferenc jelenlegi megyéspüspök a gyalogos zarándoklat napját töltötte velük, végül az egyházmegyéből elszármazott Felföldi László pécsi megyéspüspöknek, a közösség első ifjúsági referensének – aki a máriapócsi búcsú főcelebránsa és szónoka is volt – tehettek fel kérdéseket a fiatalok szombaton este.

A tábor korábbi napjairól szóló részletes beszámoló

Az ifjúsági tábor mindig szorosan kötődik a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsújához, amit minden évben július utolsó vasárnapján tartanak; a búcsú a tábor záró napját is jelenti, amelyre Palánki Ferenc püspök gyalogos zarándoklaton kíséri a fiatalokat égi édesanyjukhoz, a Szűzanyához.

A zarándoklat napja reggel püspöki szentmisével kezdődött a nyírbátori minorita templomban, amelyen Palánki Ferenc útravalóval látta el a fiatalokat, a csatlakozó szülőket, családtagokat. „Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges.” (Lk 10,41-42). A főpásztor elmélkedésében az elhangzott evangélium alapján erre az egy szükségesre fordította a fiatalok tekintetét.

A mai világban elfeledkezünk arról, hogy az egyetlen, ami szükséges, az az örök életet táplálja bennünk. Dolgozunk, küszködünk, és az egész életünk úgy telik el, hogy tulajdonképpen soha nem voltunk boldogok, pedig, „milyen jól összejött minden”. Várjuk, hogy majd egyszer eljöjjön a boldogság is, és közben elszalad mellettünk az élet, vagy nem úgy jön, ahogyan elképzeltük. Mi az az egy, ami szükséges? Fogadjuk be Jézust, az Ő tanítását, jóságát, szeretetét a szívünkbe, és alakítsuk ki magunkban a hálás lelkületet! – mutatott rá a püspök.

A főpásztor elmélkedésében egy egybeesésre is felhívta a figyelmet: a tábor vezérgondolata különös módon éppen a tábor utolsó napján hangzott el a szentleckében: „Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él” (1Jn 4,12), és ez egyben Palánki Ferenc papi jelmondata is, s amely felkerült a 30 éves egyházmegye emléklapjára is.

Ne feledkezzünk el tehát arról, ami igazán szükséges, mindig figyeljünk oda Isten üzenetére. És ha szeretjük egymást, akkor Isten bennünk marad, s akkor ez a szeretet tesz majd igazán boldoggá bennünket – emlékeztetett Palánki Ferenc.

A gyalogos zarándoklaton a püspök kíséretében a fiatalok rózsafüzért imádkoztak, csöndes és énekes percek váltották egymást, amit az útszéli kereszteknél Csapó Márton atya néhány mondata egészített ki.

Máriapócsra érkezve a 92 éves Pásztor Károly atya fogadta a zarándokokat, délután pedig Lengyel József érkezett a fiatalokhoz.

Késő délután a cserkészek is megérkeztek, majd a COR-hétvége mozgalommal is megismerkedtek a zarándokok, végül Felföldi László pécsi megyéspüspökkel töltöttek el egy interaktív órát, aki a fiatalok kérdéseire válaszolva többek között azt hangsúlyozta, hogy speciális helyzetben vannak, hiszen talán nem voltak soha ekkora krízisben a családok, mint most, ezekben az évtizedekben. Ez igazi háború – mondta –, mert a világ a gyermekek biztonságát, békéjét veszélyezteti és veszi el, miközben mindent megad, ami az embereket eltávolítja egymástól.

A pécsi megyéspüspök arról is beszélt, hogy a világ folyamatosan változik, s nekünk ebben a változásban kell megtalálni az utunkat, de ragaszkodnunk kell az alapértékekhez, alapigazságokhoz, még akkor is, ha kevesen állnak ki ezek mellett.

Változik a világ, de jó, vagy rossz irányba? – tette fel a kérdést az egyik résztvevő. A válasz így hangzott: „Válságban van az Egyház, a család intézménye, a válság azonban mindig a megújulás lehetőségét is elénk tárja, és ezt fel kell ismernünk.”

A nap zenés szentségimádással zárult a kegytemplomban, amelyen közreműködött Csapó Márton atya és Nagy Éva tanárnő vezetésével a Szent Imre-egyházközség kórusa.

A 30 éves Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsúját július 30-án, vasárnap tartották, ami egyben az egyházmegyei ifjúsági tábor utolsó napja is volt. A fiatalok az ünnepi szentmisén való szolgálatukkal és a pólójukon álló felirattal az egyházmegye egész népének hirdették: „Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él” (1Jn 4,12).

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye / Kovács Ágnes

Fotó: Csapó Márton, Kovács Ágnes

Magyar Kurír