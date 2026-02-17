A gyógyítás közös, keresztény küldetés – Az egészségügyben dolgozókért imádkoztak Csíksomlyón

Guia Hugó OFM a szentmise homíliájában kiemelte: Mária édesanyaként gyűjt össze bennünket Fia asztalánál, és mindig Jézushoz vezet, aki nem korlátokat állít, hanem a szeretet tágas útját mutatja meg, amely az örökkévalóságba vezet.

A szolgálat – különösen az egészségügyben – akkor válik teljessé, ha nem csupán mulandó értékekért, hanem Istennek ajánlva, az örök élet távlatában történik. A szónok példaként állította Assisi Szent Ferenc életét, akinek tranzitusának 800. évfordulóját ünnepeljük: a szeretetből odaadott, alázatos élet ma is az evangéliumi teljességre hív. A nagyböjt küszöbén a búzaszem példája emlékeztetett: az odaadott élet sok gyümölcsöt terem.

A szentmise végén Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház igazgatója hangsúlyozta: a gyógyítás nem csupán szakmai feladat, hanem közös, keresztény küldetés. Az irgalmas szamaritánus példáján keresztül kiemelte az együttérző, cselekvő szeretet fontosságát, valamint a közösség erejét az orvosok és ápolók szolgálatában. Munkájukat Krisztus irgalmához kapcsolva a Szűzanya oltalmát kérte minden betegre és munkatársra.

Kovács Antal OFM csíkszeredai kórházlelkész hálát adott Istennek, hogy sokan meghallották a hívást, így együtt imádkozhattak az egészségügyben dolgozókért – orvosokért, ápolókért és minden háttérmunkatársért. Kiemelte: megható megtapasztalni a kórház közösségének szeretetét és összetartását, hiszen – ahogy fogalmazott – úgy érzi, a ferences közösség mellett a kórház közösségének is tagja.

Forrás és fotó: Csíksomlyó kegyhely Facebook-oldala/Romkat.ro

