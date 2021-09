A házasság nem emberi intézmény – Jubiláns házaspárok ünnepe Győrben

Szikrázó napsütés, melynek visszafogott melegében már ott a közelgő ősz ígérete. A levegő is mozgásban, üde, friss üzenete a délelőttnek. Ilyen idő fogadta az ünnepi ruhában, megilletődötten érkező házaspárokat a győri Püspökvár gyönyörű kertjében, ahol a felállított sátrak alatt névre szóló székek várták a házaspárokat. Az üléseken igényes, szép kivitelű miserend az énekekkel, miserészekkel, könyörgésekkel. 320 házaspár regisztrált az ünnepi alkalomra, hogy főpásztorukkal közösen adjanak hálát azért, hogy egykor tett esküjükhöz mindmáig hűek maradtak a szeretetben.

A jelenlévők között akad 5 éves jubileumot ünneplő pár, és bizony olyan is, melynek tagjai már 60 éve járnak kéz a kézben az élet útján. Meghittség, mosoly, bizakodó, nyílt tekintetek – kortalan tekintetek. Idén egyetlen pár ünnepelt 65. jubileumot, s bár szándékukkal ellentétben ők személyesen mégsem tudtak megjelenni, közel 1000 ember imádkozott értük is.

Veres András szentbeszéde elején emlékeztetett, nem sokkal a Szent József-év kihirdetése után Ferenc pápa, az Amoris laetitia (A szeretet öröme) kezdetű apostoli buzdítása megjelenésének ötödik évfordulóján (2021 márciusában), meghirdette a családnak szentelt évet is. Két külön szentév, mégis, e két tematika nem kizárja, hanem éppenhogy átöleli egymást – mutatott rá a főpásztor. Szent József életének egyetlen igazi célja volt: teljesen Istennek szolgálni, Mária és Jézus személyében. Ferenc pápa a Patris corde (Apai szívvel) kezdetű levelében arról ír, hogy Szent József az apai és a házastársi szolgálatot nem önfeláldozásként, hanem önajándékozásként élte meg. Tapasztalatból tudjuk, hogy erre,

az ilyen fajta önajándékozásra az ember saját erejéből nem képes, Isten segítségére van hozzá szüksége

– emlékeztetett Veres András.

Mint mondta, az emberi szeretetben mindig megbújik az önzés mételye, hiszen az ember valamiképpen – még a házastársi szeretetben is – mindig az önmaga érdekeit próbálja meg érvényesíteni. Nem fér hozzá kétség:

A tiszta, harmonikus házasság veti meg az alapját a boldog családi életnek. A házastársak egymás iránti kölcsönös szeretete a gyermekekben bont virágot.

Azok a gyermekek, akiknek a szülei szolgáló szeretettel tudják egymást szeretni, gond nélkül napfürdőzhetnek a feltétel nélküli szeretet sugaraiban.

Ahogyan egyáltalán a szeretetben, úgy a házastársi szeretetben is fokozatosan növekednünk kell. Nem vagyunk befejezettek, semmilyen formában – húzta alá Veres András, majd felidézte, hogy Ferenc pápa Patris corde levelében utal Jan Dobraczyński lengyel író Az Apa árnyéka (Cień Ojca) című könyvére, melyben a szerző úgy írja le József alakját, mint a Mennyei Atya földi árnyékát. József Isten gondviselő szeretetét sugározza családtagjai, Mária és a gyermek Jézus számára.

Kedves édesapák, gondoltatok már úgy önmagatokra, hogy ti is a Gondviselő Atya földi árnyékai vagytok házastársatok, gyermekeitek számára? – tette fel a kérdést a főpásztor, hozzátéve, hogy senki nem születik apának, hanem azzá válik. Nemcsak az élet fakasztása által, hanem amikor vállalja, hogy gyermekeit testben és lélekben is áldozatos szeretettel szolgálja – mutatott rá. Szavai szerint napjainkban sok gyermek tűnik apátlannak, amolyan anyámasszony katonájának, pedig mind a fiú-, mind a leánygyermeknek pótolhatatlan szüksége van édesapára. Óriási feladat ez: bevezetni a gyermeket az életbe, ahogyan a Szentatya is fogalmaz, megtanítva őt dönteni, képessé téve a szeretetre. Isten is így szeret bennünket. Szabadok vagyunk, ellene is dönthetünk. Ezt az édesapák is megtapasztalják.

A korszellem sem segíti az atyai szeretet gyakorlását. Nem az a jó apa, aki éjt nappallá téve minden anyagi feltételt megteremt gyermekei számára. Játszani is kell az apának. A nagyobb gyermekkel pedig őszinte beszélgetésekre is szükség van.

A házasság isteni, Istentől rendelt közösség. Nem puszta emberi intézmény, ahogyan ma egyesek próbálják hangoztatni. A házasság alapja a szeretet. Isten a szeretet.

Még nem templomi házasságkötés esetén is sokszor olyan ígéretek hangzanak el, amelyeket a szentségi házasságkötéskor is megfogadnak a felek, hiszen az embernek a hűség, az áldozatosság, a felbonthatatlanság olyan értékek, amelyre a nem hívő is vágyakozik. Mert noha a világ mást duruzsol a fülünkbe, Isten az ember szívébe az övéhez hasonló szeretet vágyát ültette el – magyarázta a főpásztor.

A házasság nem tökéletes valóság. Nincs készen. Ki kell bontakoztatni. A megélt tökéletlenség pedig éppen abban segít bennünket, hogy a Szent Család példáját szemünk előtt tartva, a tökéletességre törekedjünk.

Ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy ne törjünk pálcát azok fölött, akik nehézségekkel küzdenek a házasságukban, életük válságba sodródott, vagy egyenesen zátonyra futott az életük.

Tartsuk mindig elérendő célnak azt az isteni eszményt, amelyet meg kell közelíteni, még akkor is, amikor a magunk vagy a másik korlátaival szembesülünk.

A házasságban hálát kell adni Istennek egymásért; a kapcsolatot megerősítő örömökért éppúgy, mint a házasságot megpróbáló nehézségekért, hiszen a közösen hordozott kereszt csak megerősíti a szeretetkapcsolatot – mutatott rá a főpásztor.

Veres András megyéspüspök beszéde végén azt kívánta a jubiláns házaspároknak, hogy minden közösen eltöltött évre képesek legyenek közös hálaadással visszatekinteni, és hogy a jövőben eljövendő éveket is meghittségben, egymás iránti odaadottságban, a hűségben, kitartásban, egymás iránti feltétlen szeretetben tudják megélni.

Zárásként a főpásztor Ady Endre Őrizem a szemedet című versét idézte:

Már vénülő kezemmel

Fogom meg a kezedet,

Már vénülő szememmel

Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán

Ősi vad, kit rettenet

Űz, érkeztem meg hozzád

S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel

Fogom meg a kezedet,

Már vénülő szememmel

Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig

Maradok meg még neked,

De a kezedet fogom

S őrizem a szemedet.

A szentbeszédet követően a házaspárok megerősítették egykor elhangzott házastársi esküjüket, majd az elbocsátó áldást követően átvehették jubileumi oklevelüket.

A szentmise résztvevői teljes búcsúban részesültek.

Szerző: Horogszegi-Lenhardt Erika



Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír