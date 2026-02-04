A hűség szabadsága – Vasárnap kezdődik a házasság hete

A Nagy-Britanniából indult és a már több mint húsz országban jelen lévő mozgalom a házasság, a család értékeire, a párkapcsolatok tudatos gondozására kívánja ráirányítani a figyelmet, segítséget nyújtva a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek is.

Hazánkban idén a hét mottója: A hűség szabadsága. Az országos rendezvénysorozat fókuszába a hűség témája került – hogy

a házastársak közötti hűség hogyan lehet biztonság, szabadság, közös szárnyalás és épülés egyben.

A házasság hete országos weboldalára eddig beérkezett események szerint már most több mint 60 településen közel 200 programmal várják országszerte és határon túl is az önkéntes szervezők az érdeklődőket; és az elérhető alkalmak száma folyamatosan bővül.

A hűség megtartó ereje

Kutatások is alátámasztják, hogy a párkapcsolati hűség a mentális egészség szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, és alapvetően hozzájárul a megfelelő stresszkezeléshez és a tartós lelki egyensúlyhoz. A kapcsolat kiszámíthatósága ugyanis csökkenti a bizonytalanságból fakadó szorongást – érzelmi biztonságot és stabilitást nyújt. Egy megbízható társ jelenléte csökkenti a mindennapi stresszhelyzetekkel járó lelki terhelést, kihat az önértékelésre is, hiszen az egymás iránti kölcsönös elköteleződés megerősíti a személyt abban, hogy értékes, illetve lehetővé teszi önmagunk felvállalását is, ami a mély, gyógyító erejű emberi kötelékek alapja.

A házasság hete rendezvénysorozat idei tematikája a hűség témájáról kíván párbeszédet kezdeményezni; számos előadás, kapcsolatgazdagító alkalom várja országszerte és határon túl is a párokat.

A párok életében általában a hűségről leggyakrabban két alkalommal esik igazán mélyen szó: a kapcsolatuk elején, amikor még egy boldog, reményteli jövő kapcsán fogadnak egymásnak örök hűséget, majd leginkább abban az esetben, amikor ez sérül – mondta az eseménysorozat kapcsán Herjeczki Kornél, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója.

Mint fogalmazott: a Házasság Hete Mozgalom az idei évre azt tűzte ki célul, hogy a hűség fontossága, megtartó ereje és a mentális egészségre gyakorolt hatása most egy hétre fókuszba kerülhessen; hogy számos házaspár, illetve közismert szakértő tapasztalatán keresztül megmutathassák, hogy a házasságban igenis meg lehet élni az elkötelezettség melletti szabadságot, hogy a hűség mindennapi jelenléte egy kapcsolatban biztosítja a párkapcsolatok stabilitását – biztonságot ad, felvértez.

Manapság az általános közbeszédben a hűség vagy az úgynevezett hűségidő többnyire a különböző szolgáltatók felé való elkötelezettséget jelenti, amit ilyenkor a szabadságunk korlátjaként fogunk fel. A házasságban azonban a hűség a társunkhoz való ragaszkodást, az ígéretünk megtartását jelenti, amely életmentő korlát is egyben; és amelyet, ha átlépünk, az akár generációkon átívelő lelki terhet, sebzettséget és anyagi romlást hoz magával. Két ember egymás iránti személyes elköteleződése azonban a kölcsönös kibontakozás, a biztonságos élettér terepe – emelte ki az országos koordinátor.

Központi és helyi programok

A szervezők a tematikához kapcsolódva a házasság hete 2026 könyvének Mihalec Gábor párterapeuta most megjelent A hűség kódja című kötetét választották, amely kimondottan a megelőzésre fókuszál, és a kölcsönös hűségre és elégedettségre épülő kapcsolatok kialakításának segítését tűzte ki célul – nemcsak pároknak, hanem azok számára is, akiknek még nincs társuk, de ha lesz, hűségben szeretnének élni vele.

Idén a házasság hete központi programsorozata ünnepi istentisztelettel veszi kezdetét az Érdi Református Gyülekezet templomában, ahol igét hirdet Somogyi Péter, a Dunamelléki Egyházkerület lelkészi főjegyzője.

A hetet ünnepi szentmise zárja a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban – a szentmisét bemutatja Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense.

Az országos rendezvénysorozat központi programjairól EZEN A LINKEN tájékozódhatnak.

Ezeken kívül számos magyarországi és határon túli településen – többek között Győrben, Szegeden, Kecskeméten, Miskolcon, Székesfehérváron, valamint Székelyudvarhelyen, Szatmárnémetiben – előadásokkal, beszélgetésekkel, zenés estekkel, páros kalandtúrákkal, egyházi programokkal várják az önkéntes szervezők az érdeklődőket.

A rendezvénysorozat folyamatosan frissülő eseménynaptára a www.hazassaghete.hu oldal programfelületén érhető el, ahol több száz program közül válogathatnak az érdeklődők, akár a lakóhelyük közelében lévő események, vagy kedvelt előadójuk, akár dátum szerint keresve.

Forrás és fotó: Házasság Hete mozgalom

