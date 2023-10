A jezsuita rend történetének erdélyi vonatkozásai – Tárlat a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban

Nem először ad helyet a Haáz Rezső Múzeum ilyen eseménynek: korábban a pálosokat bemutató kiállítást rendezték meg, ami egy felekezeti szempontból vegyes összetételű városban figyelemre méltó; a múzeum munkatársai sem csak katolikusok. Ezen a rendtörténeti kiállításon nagy szakértelemmel dolgoztak együtt a munkatársak, igazi összeszokott és jól működő csapatként – mondta el a kiállítás egyik kurátora, a gyulafehérvári főegyházmegye főlevéltárosa, Bernád Rita.

A jezsuita kiállítás megnyitóját a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-templomban tartották. A múzeum termeibe a köszöntők után a kiállítás megtekintésére tértek vissza a nagy számban megjelent érdeklődők.

Az ünnepélyes esemény házigazdája Miklós Zoltán, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum igazgatója volt. Közreműködött Pap Attila orgonaművész és Faluvégi Chripkó Krisztina szoprán.

Az ünnepi alkalomra összegyűlteket elsőként Márton József főesperes-plébános köszöntötte, aki a jezsuiták egyik erényeként az idők jeleinek felismerését említette, és örömmel összegezte az egykori jezsuita jelenlét Székelyudvarhelyen máig érzékelhető kisugárzását mind az iskola, mind a plébánia vonatkozásában.

A főegyházmegye nevében Tamás József nyugalmazott segédpüspök mondott köszönetet a szervezőknek, a jezsuitáknak, a marosvásárhelyi közösségnek és a kiállítás létrehozóinak, azt kívánva, hogy a legnagyobb köszönet legyen a sok látogató. A püspök felidézte az elmúlt időszak több jeles évfordulóját a jezsuita rend életében, amelyek sorában kevéssé ismert, hogy XI. Piusz pápa a lelkigyakorlatok védőszentjének nevezte ki Szent Ignácot.

Hegedűs Enikő művészettörténész, a kiállítás egyik kurátora a kiállításon látható festményekről, kelyhekről és más értékes látnivalókról beszélt, amelyeket sok helyről gyűjtöttek egybe, több plébánia adta kölcsön a saját liturgikus tárgyai közül. A munkában igen jelentős a restaurátorok szerepe, akiknek jóvoltából több különleges kép megújult, többek között a Pázmány Pétert ábrázoló.

Jakabos Barnabás SJ elöljárója, a helyi születésű András Attila üdvözletét tolmácsolta. Felidézte: nemrég itt, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-templomban ünnepelhetett a közösség jezsuita papszentelést. Rezonancia van a jezsuiták és Udvarhely között – fogalmazott Jakabos Barnabás SJ, azt kívánva a megnyitó résztvevőinek, hogy ez a rezonancia jöjjön létre a kiállítást nézők és a kiállított tárgyak, emlékek között is.

Szent Ignác imaélete és a rendalkotmány is egy irányba mutat, és ez az irány, a jezsuiták fő tájékozódási iránya három kulcsszóban foglalható össze: szentháromságos, eucharisztikus jellegű és a vigasz nyújtására irányul – mondta a jezsuita szerzetes.

A köszöntők után a jelenlévők – immár a múzeum termeiben – megtekinthették a kiállítást, elidőzve egy-egy szobor, kép, relikvia, könyv, jegyzet vagy egyéb emlék előtt.

A századok viszontagságait, köztük az erdélyi meghívást, majd az Erdélyből való kitiltást is felidéző út a közelmúlt olyan időszakába is elkalauzolja a látogatót, amikor Erdélyben minden jezsuita szerzetes börtönben ült, és a kommunista korszakot csak Puni Emil és Godó Mihály élte túl. A tárlat a börtönlét tárgyait is megmutatja: a cellában font rózsafüzért, a vécépapírra készült teológiai jegyzetet. A szűk térben kézzelfogható a falak szorítása..., közben két nyelven hallhatóak a rabság éveit felidéző emlékezések.

A kiállításon látható Nemeshegyi Péter SJ Japánban viselt reverendája; és filmkockák idézik fel a nemrég elhunyt Mustó Pétert.

A figyelmes látogató észreveszi a kiállításon végigkalauzoló, a padlóra rajzolt ösvényt, amely évszámokkal, jelentős események megnevezésével kalauzol, irányít és eligazít, vezet a kezdetektől a máig, gyönyörködtető és hátborzongató úton, amelyen az Erdély földjén élt, Erdély lelki térképét gazdagító jezsuiták jártak – írta a kiállításmegnyitóról szóló beszámolójában Bodó Márta.

Szász Hunor történész a jezsuiták erdélyi jelenlétének főbb vonatkoztatásairól, valamint a székelyudvarhelyi kiállításról: „Omnia ad maiorem Dei gloriam! Mindent Isten nagyobb dicsőségére!” – hangzik a jezsuita rend jelmondata már öt évszázada. 1521-ben, a zord baszk hegyek között álló Loyola várában egy sebesült fiatal nemes, Iñigo Lopez hosszas lelki őrlődés után Istennek ajánlotta életét. Megtérése nem csupán saját életében hozott fordulópontot; elindította őt azon az úton, amely a jezsuita rend 1540-es megalapításához vezetett. Iñigo, aki később Szent Ignácként vonult be a történelembe, Jézus Krisztust állította példaképként maga elé. A Jézus nevét viselő társaság sok szempontból eltért a hagyományos szerzetesrendektől. Örök engedelmességet fogadva a pápának, térítő missziókat indítottak a világ minden tájára, iskolákat, kórházakat alapítottak, lelkigondoztak, tanítottak szegényeket és gazdagokat, keresztényeket és nem keresztényeket egyaránt. A jezsuita rend kisebb-nagyobb megszakításokkal a 16. század végétől Erdélyben is jelen volt, gazdagítva a magyar szellemi örökséget. A 16–17. század során az országgyűlés négyszer űzte ki a rendet Erdélyből. A jezsuiták azonban, a fejedelmi hatalom és a katolikus nemesség támogatását élvezve, minden alkalommal visszatértek. Magyarország és Erdély a jezsuita rendi szervezet keretein belül 1909-ig az osztrák rendtartományhoz tartozott; ekkor alakult meg az önálló magyar rendtartomány. A jezsuiták tevékenysége Erdély egyház- és művelődéstörténetét is jelentősen meghatározta. Az október 10-én nyílt székelyudvarhelyi kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a világ keresztény kultúrájában kimagasló szerepet betöltő szerzetesrend történetét erdélyi kontextusba helyezve tárja az érdeklődők elé. A tárlat kronologikusan haladva mutatja be a társaság történetét az alapítástól és kezdetektől, az erdélyi megtelepedés nehézségein és sikerein át a 18. századi fénykorig és feloszlatásig, majd az újraalakulástól kezdve, a 20. századi totalitárius elnyomáson keresztül egészen napjainkig. A gazdag múltból táplálkozik a rend aktívan alkotó és szolgáló jelene is: a lelkigondozás, a szociális és humanitárius szolgálat, gyermek- és szegénymissziók, a kulturális és oktatási tevékenység mind-mind a Szent Ignác-i lelkület 21. századi továbbélése. A kiállításnak a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum ad otthont, amelyet a múzeum a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományával együtt valósított meg. A hangsúlyt a jezsuiták erdélyi tevékenységére helyezve kiemelt szerepet kap a gazdag egyházművészeti anyag, amely az egykori jezsuita rendházakból és templomokból érkezik Székelyudvarhelyre. Éppen ezért koncepciójában hagyományosabb, de látványban annál gazdagabb kiállításélményben van része a látogatóknak.

Forrás: romkat.ro



Fotó: Bodó Márta

Magyar Kurír