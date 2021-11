A káld patriarkátus nemzeti párbeszédet szorgalmaz, hogy elkerülhető legyen a katasztrófa Irakban

„Ha nem keveredünk ki gyorsan a káoszból”, amelybe az iraki nemzet az októberi általános választások után került, „az országnak szembe kell néznie a »legrosszabbal«, és mindannyian tudjuk, hogy Irak már nem bírja tovább”. A káld patriarkátus november 16-án nyílt levélben fordult az ország nemzeti kisebbségei felé, követelve, hogy tegyék félre a gonosz viselkedést, és ne rántsák a szakadékba az évtizedek óta tartó háború és konfliktus által végkimerülésbe hajszolt nemzetet.

A patriarkátus felhívásában megfogalmazott javaslat egy „őszinte és bátor nemzeti párbeszéd”, amelybe minden olyan nemzeti szereplő – politikai vezetők, de értelmiségiek és vallási vezetők is – bekapcsolódnak, akik érdekeltek a választási folyamat megbízhatóságának és a szavazási eredmények tiszteletben tartásának garantálásában. A káld katolikus egyház hivatalos kommunikációs csatornáin közzétett üzenetében ez áll: „Csak ezen az úton haladva lehet elfogadható megoldást találni az iraki alkotmánnyal és törvényekkel összhangban, hogy felgyorsuljon egy olyan nemzeti kormány megalakulása, amely képes korrigálni az irányt, küzdeni a korrupció ellen, megvédeni az ország szuverenitását és egységét, valamint megőrizni az iraki nép biztonságát és méltóságát.”

Az október 10-i iraki parlamenti választásokon a Muktada al-Szadr síita vezető által vezetett Szadrista Párt az új parlamenti közgyűlés 329 mandátumából 73-at szerzett meg, és egyértelmű vereséget szenvedett az Irán-barát síita Haszd Sábi milíciához közel álló Fatah blokk, amely állítólag csak 15 helyet szerzett, szemben az előző parlamentben a mostani koalícióban részt vevő csoportok által ellenőrzött 48 mandátummal. A szavazásra jogosultak mindössze 41%-a járult az urnákhoz, ami a Szaddám Huszein rezsimjének végét követő 2003 óta eltelt hat iraki parlamenti választás során a legalacsonyabb arány.

Amióta az első pletykák kiszivárogtak a médiába a szavazás eredményéről, a Fatah vezetői nem voltak hajlandóak elismerni a választási eredményeket, és arra szólították fel támogatóikat, hogy vonuljanak az utcára. Bagdadban a tüntetők megpróbáltak betörni a biztonsági zöld zónába – ahol a kormányhivatalok és nagykövetségek vannak – , az eredmények meghamisításával vádolták a független választási bizottságot. A szavazatok újraszámlálása folyamatban van néhány választókerületben, ahol megbízható dokumentumok alapján fellebbezéseket nyújtottak be.

November 5-én erőszakos összecsapásokra került sor a rendvédelmi erők és a Fatah tüntetői között, akik megpróbáltak behatolni a zöld zónába. Orvosi beszámolók szerint az összecsapásoknak két halottja és 125 sebesültje van. November 7-én pedig Musztafa al-Kadhimi iraki miniszterelnök rezidenciáját dróntámadás érte. Szerencsére a terrorista akció nem követelt emberéleteket, de fennállt a veszélye, hogy az incidens az országot polgárháborús káoszba sodorja, és újra kiújul a szunniták és síiták közötti közvetlen összecsapás.

Kezdettől fogva többé-kevésbé burkolt vádakkal illették a támadás elkövetőit, az országban jelen lévő Irán-barát síita milíciákat. Ezt a feltevést olyan elemzők is megkérdőjelezték, akiket nem gyanúsítanak Irán-barát szimpátiával, mint például Zvi Bar-el izraeli újságíró, aki a Haaretz napilapban rámutatott, hogy „a jelenlegi erőszakos összecsapások nem szolgálják Teherán érdekeit, amely most egy Irán-barát politikai koalíciót próbál létrehozni a kormányalakításhoz. Úgy tűnik, hogy ez semmissé teszi a [síita milíciák által al-Kadhimi miniszterelnök ellen elkövetett] merénylet célját, hacsak nem az a cél, hogy polgárháborút vagy legalábbis erőszakos összecsapásokat szítsanak nemzeti szinten, ami megkönnyítené egy ideiglenes szükségkormány megalakítását. De még ha ez így is lenne, sem a milíciáknak, sem Iránnak nem volt semmiféle garanciája arra, hogy a politikai eredmény az ő céljaikat szolgálja.”

Fordította: Varga Judit

Forrás és fotó: Fides

