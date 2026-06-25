A Katolikus Szeretetszolgálat Jézus Szíve-búcsúi zarándoklata Mátraverebély-Szentkúton

A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét megelőzően Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, a szentmise elején pedig Orosz Lóránt OFM kegyhelyigazgató köszöntötte a zarándokokat, valamint a szentmise főcelebránsát, Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspököt.

A szentmisén többen koncelebráltak a zarándokokat elkísérő papok közül is, kifejezve az Egyház közösségét és a betegek, idősek iránti különleges figyelmet.

Homíliájában Mohos Gábor püspök Jézus Szívének titkáról elmélkedett.

Krisztus emberi szívet vett magára, amely képes megtisztítani és meggyógyítani az embert

– mondta.

Jézus Szívének legmélyebb üzenete az ingyenes, feltétel nélküli isteni szeretet, amely minden embert megszólít és magához von

– emelte ki a szentmise főcelebránsa.

A búcsú egyik legmeghatóbb pillanata a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása volt.

A jelen lévő papok kézrátétellel imádkoztak a hívekért, majd kiszolgáltatták a szentséget azoknak, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt kérték azt, és megfelelően felkészültek a fogadására.

A betegek kenete Krisztus gyógyító és megerősítő szeretetének különleges jele, amely reményt, vigaszt és lelki erőt nyújt a szenvedők számára.

A Katolikus Szeretetszolgálat közössége számára a Jézus Szíve-búcsú évről évre kiemelt lelki alkalom – a feltöltődés mellett – a találkozásra is.

A közös imádság, a szentmise és a szentségek ünneplése megerősíti az intézmények lakóit, munkatársait és önkénteseit abban a küldetésben, hogy a mindennapokban Krisztus szeretetét közvetítsék egymás felé.

Az idei zarándoklat ismét megmutatta, hogy a hit, az összetartozás és az imádság közössége különleges erőforrás mindazok számára, akik életük és embertársaik nehézségeit hordozzák, és Isten gyógyító szeretetében keresnek reményt és megerősítést.

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat

Magyar Kurír