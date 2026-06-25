A Katolikus Szeretetszolgálat Jézus Szíve-búcsúi zarándoklata Mátraverebély-Szentkúton

A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét megelőzően Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, a szentmise elején pedig Orosz Lóránt OFM kegyhelyigazgató köszöntötte a zarándokokat, valamint a szentmise főcelebránsát, Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspököt.
A szentmisén többen koncelebráltak a zarándokokat elkísérő papok közül is, kifejezve az Egyház közösségét és a betegek, idősek iránti különleges figyelmet.
Homíliájában Mohos Gábor püspök Jézus Szívének titkáról elmélkedett.
Krisztus emberi szívet vett magára, amely képes megtisztítani és meggyógyítani az embert
– mondta.
Jézus Szívének legmélyebb üzenete az ingyenes, feltétel nélküli isteni szeretet, amely minden embert megszólít és magához von
– emelte ki a szentmise főcelebránsa.
A búcsú egyik legmeghatóbb pillanata a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása volt.
A jelen lévő papok kézrátétellel imádkoztak a hívekért, majd kiszolgáltatták a szentséget azoknak, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt kérték azt, és megfelelően felkészültek a fogadására.
A betegek kenete Krisztus gyógyító és megerősítő szeretetének különleges jele, amely reményt, vigaszt és lelki erőt nyújt a szenvedők számára.
A Katolikus Szeretetszolgálat közössége számára a Jézus Szíve-búcsú évről évre kiemelt lelki alkalom – a feltöltődés mellett – a találkozásra is.
A közös imádság, a szentmise és a szentségek ünneplése megerősíti az intézmények lakóit, munkatársait és önkénteseit abban a küldetésben, hogy a mindennapokban Krisztus szeretetét közvetítsék egymás felé.
Az idei zarándoklat ismét megmutatta, hogy a hit, az összetartozás és az imádság közössége különleges erőforrás mindazok számára, akik életük és embertársaik nehézségeit hordozzák, és Isten gyógyító szeretetében keresnek reményt és megerősítést.
Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat
Magyar Kurír
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