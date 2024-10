A közös felelősség csodája – Búcsúi szentmise Kecskemét-Műkertvárosban

Finta József általános érseki helynök, a kecskeméti főplébánia plébánosa és Péntek Zsolt, a kápolna lelkésze köszöntötték a kecskeméti születésű Tóth Tamás atyát.

Az MKPK titkára így kezdte szentbeszédét: „Az oltártérben látható kereszt is emlékeztet bennünket rá, hogy húsz évvel ezelőtt a kecskemétiekben megmozdult a gondolat, hogy itt, Műkertvárosban legyen egy kápolna.”

Bábel Balázs érsek rögtön a kezdeményezés élére állt, így megvalósulhatott az elképzelés, és 2007. szeptember 30-án felszentelhette a kápolnát. „Magától értetődő volt a helyiek számára, hogy a vadaskert mellett ki másnak is szentelhetnék ezt a kápolnát, mint Assisi Szent Ferencnek. Az ő természet iránti vonzalma, tanítása, természetközelisége mindannyiunk számára példa” – fogalmazott prédikációjában az MKPK titkára.

A Kecskeméti Vadaskert területén elhelyezkedő mediterrán hangulatú építményt Borbély Lajos Koós Károly-díjas építész tervezte. Az eredeti elképzelést Fekete László építtető – aki akkor a vadaskert kuratóriumának elnöke volt – egyeztette Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsekkel.

A főpásztor kéréseire Fekete László így emlékezik vissza: „Legyen »olaszos« stílusú, rövid toronnyal; legyen benne görbület, és a nyílászárók »templomos kivitelben« készüljenek el.”

„Kecskemét Műkertváros városrészében nem volt templom. A hetente imádkozni összegyűlő asszonyoknak a Művésztelepen – amelynek 1975-től 33 évig voltam a vezetője – biztosítottam helyet, hogy legyen hol imádkozniuk. Ők kértek meg, hogy építsek nekik templomot” – mondta Fekete László építtető. Létrehozták a kecskeméti Assisi Szent Ferenc Kápolnát Építő Egyesületet, és a 2004-es alapkőletétel után elkezdődhettek az építési munkálatok – ismertette.

Az ólombetétes üvegablakokat a Kecskeméten élő Holtság Károly ólomüvegmester tervezte és készítette. Szent Ferenc Virágoskert című írásából ismerjük a történetet, amikor jó útra térítette a gubbiói farkast. Ezt jeleníti meg a bejárat feletti ablak.

Az oldalablakokon pedig a szentek képmásai helyett állatábrázolások láthatók.

„A kápolna üvegablakai, a képek a falakon, vagy ha kitekintünk az ajtón, minden arra emlékeztet bennünket, hogy mi is részei vagyunk a minket körülvevő világnak, és felelősek vagyunk érte; külön-külön is, és együtt is – hangsúlyozta szentbeszédében Tóth Tamás. – Ahogy az ember nézi a teremtett világ szépségeit, vagy sétál itt a parkban, óhatatlanul is közel kerül ahhoz, hogy megértse, mit jelent az, hogy mi, emberek egy nagy egész részei vagyunk, Isten teremtett világának a részei.”

Szent Ferencet tisztelve, „az ő példáján felbuzdulva mi is a teremtett világban Isten szépségét akarjuk csodálni. Arra vagyunk hivatva, hogy őrizzük ezt a szépséget, amelynek mi is részei vagyunk. Ferenc pápa Laudato si' (Áldott légy) kezdetű enciklikájában is Szent Ferenc szavaival arra akar bennünket hívni, hogy

lássuk a teremtett világon keresztül a teremtő Istent, és viseljük gondját mindannak, amit ránk bízott”.

Minél városiasabb az ember, minél inkább mesterséges munkarend szerint él, természetesnek véve az áramot, a meleg vizet, a hűtési-fűtési lehetőségeket, annál inkább hajlamos arra, hogy elfeledkezzen arról, hogy a természettel együtt kell lélegeznie. „Felelősek vagyunk a ránk bízott világért, és ezt komolyan kell vennünk, gondját kell viselnünk, figyelnünk kell rá, úgy, ahogyan ezt Assisi Szent Ferenc is tette.”

A beltéri kerámiastációkat – amelyek megrendelésre készültek egy dunántúli faluba, de végül adományként kerültek ide – Magyar Márta keramikus iparművész készítette Budapesten.

A kertben, a kápolnát szinte körülölelő 14 stációból álló keresztút – amelyet 2014-ben szenteltek fel – a kecskeméti Lőrincz László képzőművész alkotása.

Az évfordulóra, Kalán Józsefné és családja adományának köszönhetően, elkészült a tizenötödik állomás is, amelyet Tóth Tamás a szentmise után megáldott.

„Köztudott, hogy a kápolna közadakozásból készült el. Mindenki beletette a magáét, erejéhez mérten azt, amit jó szívvel adni tudott: pénzt, munkát, alapanyagot. Ha most körülnézünk, ez a kápolna már majdnem húsz éve kész van, és Isten dicsőségét hirdeti. A szentmiseáldozat bemutatásának a helye. Minden vasárnap délután összegyűlünk itt, és együtt áldjuk az Urat. Ez a csoda a közadakozásnak, a közös felelősségnek a csodája; épp az, amire Szent Ferenc is tanított bennünket.

Mindenki tegye meg a világért azt, amit meg tud tenni. Mindenki adja bele a közösbe azt, amit bele tud tenni. És ezzel lesz szebb ez a világ”

– zárta szentbeszédét Tóth Tamás, az MKPK titkára.

Fotó: Lambert Attila

Ujváry-Radics Gabriella/Magyar Kurír