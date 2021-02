A közösség megmaradását is segíti a szombathelyi karitász a földrengés sújtotta Sziszekben

A Szombathelyi Egyházmegye plébániái és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász folyamatos segítséget nyújtanak a sziszeki egyházmegye földrengés sújtotta területén; a csütörtökön útnak indított segélyszállítmányukat újabb is követni fogja. A karitatív szervezet ezúttal építőanyagokat – blokktéglát, tetőcserepet, csempét, járólapot és hőszigetelőanyagot –, készételkonzervet, almát, valamint gyermekjátékokat szállított a sziszeki adománygyűjtő központba. A szállítmányt indulás előtt Székely János megyéspüspök áldotta meg.

Az szombathelyi szervezet képviselőit Kristina Radić, a Sziszeki Egyházmegyei Karitász igazgatója fogadta. Elmondta, hogy most, az újjáépítés, a felújítás fázisában is hatalmas köszönet illeti a segítő szervezeteket, különösen a Katolikus Karitászt, benne pedig a Szombathelyi Egyházmegyei Karitászt, mely az elsők közt reagált a problémára, és indított segélyszállítmányt a földrengés sújtotta Sziszekbe.

Kiemelte, a Horvát Karitász (Hrvatski Caritas) 100 konténerlakást biztosít a fedél nélkül maradottaknak, amihez csatlakozott a magyarországi karitász 2 lakókonténerrel, nemsokára pedig a Szombathelyi Egyházmegye és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász közös adományaként egy 25 négyzetméteres, 3,3 millió forint értékű összkomfortos mobilházzal fog bővülni az ideiglenes otthonok köre. Szólt arról is, hogy az újjáépítést követő harmadik segítségnyújtási fázisban terveik szerint pénzbeni segítséget biztosítanak – voucherek formájában – a már lakáshoz jutottak otthonainak berendezéséhez.

Kristina Radić elmondta: Sziszek-Monoszló megye középső részét érintette leginkább a földrengés; Sziszek, Petrinja és Glina városok, valamint a környező falvak szenvedtek hatalmas károkat. Hogy mennyi időt vesz igénybe a teljes helyreállítás, azt nehéz megmondani, abban bíznak, hogy az állam nagyon gyorsan elindítja a felújítási folyamatokat, és az alapvető helyreállítási munkák hamarosan befejeződnek. Ezek hatására az itt élők talán nem hagyják el ezt a régiót, félő ugyanis, hogy a rengések okozta károk miatt akár lakatlanná is válhat Sziszek és környéke. A karitász az itt élők helyben maradásáért, a megmaradásukért is küzd. Ezért is különösen hálásak a magyarországi karitász szervezetek támogatásáért a sziszeki egyházmegyében.

A Székesfehérvári Egyházmegye plébániáin és közösségein kívül a szállítmányozási és építőipari cégek segítőkészsége is nagyban hozzájárult a sikeres segélyakcióhoz. A négy szállítmányozási cég, a Galambos Trans, a Domino Trans, a Terra-Cargo és a VoleiSped díjmentesen vállalta a sziszeki fuvart, sofőrjeik – Nagy Csaba, Erdős Tibor, Szilvási Gellért és Fekete József Márió – egymást segítő hozzáállása pedig egybecseng a cégek karitatív szerepvállalásával.

Az egyházmegyén kívülről is érkezetek segítők, akik közreműködtek a most csütörtöki segítségnyújtásban: két Balaton környéki vállalkozó, Surányi Norbert és Németh Péter körülbelül 800 kilogramm készételkonzervet ajánlott fel és szállított ki a sziszeki önkéntesek étkeztetésére. 1,5 tonna, kedvezményes áron beszerzett almát is vitt a karitász a segélyszállítmányban, amit egy egyházmegyén belüli, alsószenterzsébeti termelőtől, Molnár Ferenctől vásárolt.

Az adományátadás talán legvidámabb pillanatai azok voltak, amikor a sárvári és a harkai karitászcsoportok kezdeményezésére gyűjtött játékokat vitte el a szombathelyi csapat a sziszeki Braća Ribar Általános Iskolában tanuló gyermekeknek. A két mikrobusznyi játékadomány gyűjtésében oroszlánrészt vállalt Ördög Mónika, a sárvári katolikus általános iskola tanára és Dobos Tiborné, a Harkai Plébániai Karitász vezetője. A „Gyermekek a gyermekekért” projekt részeként sárvári és környékbeli gyerekek gyűjtöttek játékokat a földrengés sújtotta területeken élő társaiknak. A zsákokba és dobozokba csomagolt adományt az iskola igazgatója, Vesna Šebek köszönte meg a diákok nevében és kiemelte, minden tanulót biztosan boldoggá tesz ez a kedves figyelmesség.

Ha az előbbi a legvidámabb, az ezt követő a legszívszorítóbb momentuma volt a csütörtöki napnak. Az átadás utolsó helyszíne Sziszek Petrinjska utcai lakókonténer-negyede volt, ahol 23 család él átmeneti otthonban. Az itt élőknek elsősorban almát és játékokat vittek a szombathelyi karitász munkatársai, és felkeresték az egyik családot, akik két hete költöztek be az átmeneti otthonként szolgáló lakókonténerbe, mely a Katolikus Karitász adománya. Fatima és Ramiz, egy idős bosnyák házaspár – a férfi éppen aznap ünnepelte 77. születésnapját, nagyon örült a szombathelyi karitász látogatásának.

A házaspár ismét köszönetét fejezte ki az adományért, ami jelenleg nagyban megkönnyíti lakhatásukat. Elmondták, azért kellett kiköltözniük a konténertelep melletti lakóházból, mert az a rengés következtében megsüllyedt. A lakótömb eleinte narancssárga jelzést kapott, ami azt jelentette: átmenetileg használhatatlan – saját felelősségre használható. Ám néhány nap múlva piros státuszú lett, azaz bontásra ítéltnek minősítette a szakhatóság, így az ott élő másik 22 családdal egyetemben ki kellett költözniük onnan a konténerházakba – amelyekből két dolog hiányzik: a víz és az áram. A konténerházaknak közös konyhájuk van, illetve van egy sátor, amelyben a tartós élelmiszereket tárolják, így az étkezés többnyire megoldott. Fatima és Ramiz reménykedik abban, hogy addig maradhatnak ideiglenes otthonukban, amíg végleges lakhatásuk meg nem oldódik.

A sziszeki adományátadás zárásaként Tuczainé Régvári Marietta szombathelyi karitászigazgató – a testvérvárosi összetartozás jegyében – Szent Kvirin szombathelyi emlékeiről összeállított képes kiadványt adott át Kristina Radić-nak.

A segítés nem ér véget, a plébániai karitászok továbbra is gyűjtenek a horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére. Ennek érdekében nagyon sok temploban külön perselyt helyeztek ki. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász pedig akkor fog ismét segélyszállítmányt vinni Horvátországba, ha további építőanyagokat tud a befolyó összegből vásárolni – tudtuk meg Tuczainé Régvári Mariettától.

A héten még mindenképpen meglátogatják Szombathely testvérvárosát, hogy átadják a már említett 25 négyzetméteres mobilházat, amely egy bajbajutott 4-5 fős család átmeneti otthona lesz.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegyei Karitász; Vaskarika.hu

Fotó: Büki László

Magyar Kurír