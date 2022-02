A Lengyel Püspöki Konferencia elnöke elítélte az orosz támadást, és kiállt Ukrajna mellett

Az ukrajnai orosz invázió kapcsán a lengyel püspöki testület elnöke, Stanisław Gądecki poznańi érsek határozottan elítélte Oroszország és Vlagyimir Putyin fellépését mint elfogadhatatlan és szégyenletes barbár cselekedetet, amely egy független állam szuverenitása ellen irányul. Ugyanakkor az egész lengyelországi egyházzal együtt szolidaritását fejezte ki minden ukránnak Lengyelországban és Ukrajnában, biztosítva őket közelségükről, imádságukról és segítségnyújtásukról.

Ferenc pápa felhívásával kapcsolatban a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke arra kérte a főpásztorokat és minden hívőt, hogy hamvazószerdát az Ukrajna békéjéért és az ország iránti szolidaritás böjt- és imanapjaként tartsák meg a helyi egyházban. „Kérek minden lengyelországi plébániát, hogy imádkozzanak a békéért és az ukránokért, hogy az Úr vigasztalja meg szívüket a jelenlegi tragikus helyzetben” – fogalmazott Stanisław Gądecki érsek felhívásában.

A lengyel egyház anyagi segítséggel is támogatni kívánja az ukrán népet. Ennek érdekében a püspöki konferencia elnöke kihirdette, hogy vasárnap, valamint hamvazószerdán minden szentmise végén gyűjtést rendeznek. Az adományokat a Caritas Polska, a lengyel karitász közvetítésével az ukrajnai háborús menekültek megsegítésére fordítják. A lengyel katolikus egyház segítségét folyamatosan és szervezetten biztosítják a karitatív intézményeken keresztül. Stanisław Gądecki érsek felhívásában arra buzdította a híveket és minden jóakaratú embert, hogy legyenek nyitottak a menedékre szorulók iránt. Ukrajna és Lengyelország sorsát a Béke Királynőjére bízta, majd mindenkit lelki közelségéről és imáiról biztosított.

A lengyel karitász február 24-én sajtóközleményben tette közzé a hírt, hogy 100 ezer złotyval azonnal hozzájárul az ukrán karitászszervezetek munkájához. Az összeget egyenlő arányban osztják el az ukrán Caritas (Ukrajnai Görögkatolikus Egyház) és a Caritas-SPES (Ukrajnai Római Katolikus Egyház) között, hogy biztosítsák a legsürgősebb szükségleti cikkeket a válsághelyzetben a gondozásukban lévő központokban és létesítményekben. Ezek közé tartoznak az élelmiszerek és higiéniai cikkek, de matracok, hálózsákok, takarók biztosítása is. A gyermekek pszichológiai támogatására is szükség lesz, akik számára a közelmúlt eseményei különösen traumatikusak voltak. A helyzet továbbra is nagyon változó, és a segítségnyújtás köre is bővülhet. Mindkét ukrajnai karitászszervezet felméri a szükségletek mértékét, a katonai akció veszélyének kitett emberek esetleges kitelepítése esetén is. „Szolidaritást vállalunk keleti szomszédunkkal, és reméljük, hogy további katonai tevékenység nem következik be” – hangsúlyozta Marcin Iżycki atya, a Caritas lengyelországi igazgatója.

A lengyel karitász olyan helyeket készít elő, amelyek ideiglenes menedékként szolgálhatnak az Ukrajnából érkező menekültek számára, miután korábban egyeztették a feltételeket a helyi önkormányzatokkal. „A nemzeti hatóságokkal együttműködve megállapítottuk, hogy kétezer Ukrajnából érkező menekültnek tudunk szállást biztosítani” – nyilatkozta a lengyel Caritas igazgatóhelyettese, Małgorzata Jarosz-Jarszewska. A határőrség egyelőre nem észlelt megnövekedett mozgást a lengyel–ukrán határon.

A lengyel Caritas támogatása folyamatos az ukrajnai konfliktus 2014-es kezdete óta. Többek között a Donyeckből és a Krím-félszigetről otthonukat elhagyni kényszerültek megsegítésére irányul, valamint az egészségügyi és szociális segélynyújtás lehetőségének elősegítése formájában valósul meg. 2021-ben támogatták a szolidaritási rendszer fejlesztését, a szociális és orvosi segélyek biztosítását, valamint oktatási kezdeményezéseket: iskolán kívüli foglalkozásokat, gyerekek kirándulásait és óvodák fenntartását a kijevi római katolikus egyházmegyében.

