A megbékélés hangja volt – Leó pápa II. Illés grúz katolikoszról

II. Illés (grúzul: Ilia Meore) katolikosz, a Grúz Ortodox Egyház pátriárkai rangú vezetője március 17-én, 93 évesen, egyházfői hivatalának 50. évében elhunyt. A hírt a Grúz Patriarkátus tette közzé, „mély fájdalmát és részvétét” fejezve ki az egyházi vezető halála miatt, akit súlyos gyomorvérzés miatt szállítottak az intenzív osztályra a tbiliszi Kaukázusi Orvosi Központba.

A szeretetközösség hangja, amely a zene erejével még mélyebben képes visszhangra találni, ösztönző erő az egység keresésére, amely még inkább szükséges a nehéz időkben és a korszakos változásokban, amelyekkel szemben Grúzia nem maradt közömbös – ez II. Illés katolikosz, a Grúz Ortodox Egyház pátriárkai rangú vezetőjének öröksége, akiről XIV. Leó megemlékezett a temetési szertartáson Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Előmozdításának Dikasztériuma prefektusa által felolvasott üzenetében, melyet március 22-én, vasárnap tettek közzé.

Jóság, bölcsesség és evangéliumi erő

Leó pápa csatlakozik a grúz egyház Szent Szinódusa és az egész Grúz Ortodox Egyház részvétnyilvánításához, emlékezve a „pásztorra és atyára”, aki március 17-én, kedden este, 93 éves korában hunyt el.

Üzenetében a Szentatya rámutat: a grúz katolikosz „jósággal, bölcsességgel és evangéliumi erővel” vezette népét hosszú éveken át – miután 1977-ben a Grúz Ortodox Egyház katolikosza lett, egész Grúzia katolikosz pátriárkája, Mcheta-Tbiliszi érseke, valamint Picunda és Szuhumi-Abházia metropolitája címekkel –, még a „nehéz időkben” és a „mélyreható korszakos változásokban” is. Soha nem veszítette el a hagyományok iránti szeretetét; megnyitotta a szíveket és a közösségeket a remény felé.

„A megbékélés hangja”

XIV. Leó pápa II. Illésnek a zene iránti nagy szenvedélyét is felidézi, amely „ösztönző volt Isten szépségének keresésére”; olyan eszköz, amely képes egyesíteni a népeket, közel hozni egymáshoz az egyházakat a kulturális és teológiai különbségeken túl.

Üzenetében Leó pápa felidézi II. Illés találkozását II. János Pál pápával – amely történelmi nap volt az ökumenizmus számára, mivel ez volt az első alkalom, hogy a grúziai apostoli egyház katolikosza ellátogatott a Vatikánba, hogy Róma püspökével békecsókot váltson – és Ferenc pápával „a szívélyesség és a testvériség szellemében”. „Sokak számára lelkiatya, a megbékélés hangja és az egység fáradhatatlan építője volt” – fogalmaz XIV. Leó.

A Szentatya arra buzdít: ne adjuk át magunkat a veszteség miatti kétségbeesésnek, hanem nyíljunk meg annak a bizonyosságnak, „hogy az élet nem vész el, hanem átalakul”. „Amikor e hűséges szolgát az Úrra bízzuk, erőteljesen visszhangoznak Pál apostol szavai, emlékeztetve minket arra, hogy Jézus feltámadása hitünk alapja és reményünk forrása” – hangsúlyozza Leó pápa.

Végül XIV. Leó pápa Sio Mudzsiri metropolitához, a patriarkális szék helytartójához fordul, és azért imádkozik, hogy Istentől származó világossággal, megkülönböztetéssel és erővel vezesse a grúz ortodox egyházat ugyanazzal a lelkipásztori szeretettel, amely áthatotta a néhai katolikoszt.

A temetési szertartás

Március 17-én a Facebookon megjelent egy imafelhívás II. Illés életéért, akinek állapota kritikus volt.

Az elhunyt katolikosz emlékére március 18-án tartották a grúz egyház Szent Szinódusának ülését, majd aznap délután ravatalozták fel Tbiliszi új székesegyházában (Szentháromság-székesegyház), ahova a pátriárkai rezidenciától körmenettel mentek a gyászolók.

Találkozók a pápákkal

II. Illés (grúzul: Ilia Meore), eredeti nevén Irakli Gudusauri-Siolasvili 1933-ban született az észak-oszétiai Ordzsonikidzében (mai nevén: Vlagyikavkaz). 1977-ben választották a Grúz Ortodox Egyház katolikoszává. Az egyházfő teljes titulusa: Őszentsége és Őboldogsága, egész Grúzia katolikosz-pátriárkája, Mcheta-Tbiliszi érseke, Picunda és Szuhumi-Abházia metropolitája (az utóbbi területen a joghatósága részben politikai okokból vitatott).

Emlékezetesek a pápákkal folytatott jelentős találkozói: az 1980-as vatikáni és az 1999-es grúziai találkozója II. János Pállal, valamint a 2016-os grúziai találkozója Ferenc pápával.

András és Péter örökösei

1980. június 6-án látogatott először a Grúz Ortodox Egyház katolikosz-pátriárkája a Vatikánba, hogy békecsókot váltson Róma püspökével. „Testvérként találkozunk” – mondta II. János Pál pápa ezen az alkalmon.

„A grúz egyház nagyra becsüli Szent András prédikációit; a római egyházat Szent Péter beszédei alapították. András és Péter vér szerinti testvérek voltak, de lélekben is testvérekké váltak Jézus Krisztus, Isten Fiának és »a sok testvér között az elsőszülöttnek« (Róm 8,29) a hívására adott válaszuk révén, aki magára véve minden ember természetét, »nem szégyellte őket testvéreinek nevezni« (Zsid 2,11). András és Péter örököseiként ma Krisztusban testvérekként találkozunk” – hangsúlyozta II. János Pál találkozásuk alkalmával.

Az apostoli testvériség szépsége

Közel húsz évvel később, 1999. november 8-án II. Illés és II. János Pál ismét találkoztak Tbilisziben, Grúziában, II. János Pál kaukázusi apostoli látogatása során. 2016. szeptember 30-án II. Illés fogadta Ferenc pápát Tbilisziben, akivel testvéri ölelést váltott.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; Wikimedia Commons

Magyar Kurír