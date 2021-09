A miskolci roma szakkollégium is részt vett az integráció kérdéseit tárgyaló konferencián

A szeptember 22–24. között megtartott konferencián részt vettek a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium vezetői: Makkai László, az intézmény igazgatója és szakmai vezetője, illetve Csorba Mónika tanulmányi vezető.

A háromnapos rendezvény célja az volt, hogy számba vegye azokat a változásokat és fejleményeket, amelyek az elmúlt tíz évben az Európa Tanács tagállamaiban, valamint az Európai Unióban a társadalmi felzárkózás és a roma integráció területén történtek.

A konferencián a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javításával foglalkozó neves szakemberek visszatekintettek az elmúlt tíz évben a roma integráció terén elért eredményekre.

A szakkollégium munkatársai a konferencia második napján vettek részt, melynek témája az oktatásban jelentkező halmozódó hátrányok megjelenése és ezek gyakorlati megoldásának kérdései voltak.

Szó volt a kora gyermekkorral kapcsolatos kutatásokról, a tanodák és a nemzetiségi középiskolák programjairól. Több előadó is beszélt a romák oktatásáról, arról, hogyan jelenik meg a tantervekben és tananyagokban a romák történelme, illetve a romákra vonatkozó ismeretek.

A délutáni kerekasztal-beszélgetésen Kocsis Fülöp érsek-metropolita, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke; Hadnagy József, az Egri Roma Szakkollégium igazgatója; Antal István, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) Társadalmi Kutatóközpontjának vezetője, valamint roma szakkollégiumi hallgatók beszélgettek a kollégiumok szerepéről, társadalmi felelősségvállalásáról.

A kerekasztal-beszélgetésen felmerült kérdésként, hogy milyen szerepet játszik a vallásosság a szakkollégiumok életében, mit adnak a kollégiumok a diákjaiknak. A hallgatók hozzászólásaiból kiderült, hogy az intézmények milyen sokat segítettek nekik, az otthonias, családias légkör jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy tanulmányaikat biztonsággal végezzék. Azt is elmondták, hogy nem biztos, hogy enélkül sikerült volna elvégezniük az egyetemet. De nem csak kaptak a kollégiumoktól, ők is visszaadnak abból, amit kaptak, hiszen azzal, hogy fiatalabb diákokat mentorálnak, segítik az utánuk következő generációkat, és példaképként is szolgálnak nekik.

Szerző: Sike Krisztina

Forrás: Miskolci Egyházmegye



Fotó: TEF/Facebook



Magyar Kurír