A Nagybecskereki Egyházmegye is támogatta a horvát földrengés károsultjait

A Nagybecskereki Püspökségi Caritas minden begyűjtött dinárhoz hozzátett még egyet.

A 2020. december 29-i horvátországi földrengés és annak számos utórengése, amely főként Petrinját és Sziszeket érintette, hatalmas károkat okozott, és emberáldozatokat is követelt. A természeti katasztrófa következtében emberek veszítették el otthonaikat, de az egyházi épületekben is hatalmas károk keletkeztek. A sziszeki egyházmegye több temploma, kápolnája, plébániája, valamint a sziszeki papi otthon is felújításra szorul a károk következtében.

Lébhaft Mária, a Gazdasági Hivatal munkatársa elmondása szerint a hívek nagylelkűek voltak, különösen annak tudatában, hogy Bánát hívő népe is viszonylagos szegénységben él. Az itt élő emberek valaha egy országhoz, Jugoszláviához tartoztak azokkal, akiket most a természeti katasztrófa sújtott. Különösen megérintették őket a hallottak, látottak, hiszen a médiumok és a világháló is megrázó felvételeket, helyszíni tudósításokat közölt a horvátországi földrengésről.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye

Magyar Kurír