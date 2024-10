A nagyszentmiklósi katolikus templom felszentelésének kétszázadik évfordulóját ünnepelték

A nagyszentmiklósi német ajkú római katolikus közösség idén ünnepelte templomuk felszentelésének 200. évfordulójá, ebből az alkalomból nagyszabású ünnepséget szervezett a Nagyszentmiklósi Német Demokrata Fórum, valamint partnerei és támogatói a város régi mozitermében – a Nagyszentmiklósi Szerb Egyesület jelenlegi székhelyén –. Az egykori moziterem szélső folyosóin több, a templom építését dokumentáló fénykép volt látható, a színpad előtt pedig régi miseruhák, liturgikus tárgyak, valamint misekönyvek, imakönyvek és címerek. Ezek között volt a nagyszentmiklósi plébániatemplom makettje, amelyet 1974-ben készítettek a Wolf család Németországba való kitelepülése alkalmából a szülőföld templomának emlékére. A tárgyak az archívumból és a plébániáról származnak, amelynek jelenleg Andó Attila a plébánosa.

A római katolikus közösség, amely nemcsak németeket, hanem románokat, magyarokat, bolgárokat és más nemzetiségűeket is magában foglal, jelenleg mintegy ezer hívőt számlál.

Az ünnepi esemény házigazdája Dietlinde Huhn, a nagyszentmiklósi Német Demokrata Fórum elnöke, nyugdíjas német tanárnő, a „rendezvény lelke” volt, ahogy Dănuț Groza polgármester nyilvánosan nevezte. Ő volt az, aki gondoskodott arról, hogy a templom évfordulóját széles körben megünnepeljék, és nemcsak bánsági sváb stílusban, hagyományos felvonulásokkal és tánccal, hanem olyan kísérőprogrammal is, amely Nagyszentmiklóst és történetét helyezi a középpontba. Ide tartozott a régi moziban rendezett ünnepség, amelyen politikusok, diplomaták, a média képviselői, helyiek és sok olyan német vett részt, akik Nagyszentmiklósról települtek ki, de soha nem veszítették el kapcsolatukat a szülőföldjükkel.

Ezzel összefüggésben Dănuț Groza polgármester megemlítette a helyi katolikus egyház és a német közösség kiemelkedő jelentőségét Nagyszentmiklós életében. „Köszönöm a német közösségnek, amit a városunkért tett. Sok német időközben kivándorolt, de mi, akik itt maradtunk, még mindig élvezzük mindazt, amit hátrahagytak. Nemcsak anyagiakat hagytak ránk, hanem fontos értékeket is megtanítottak nekünk, például a fegyelmezettséget” – hangsúlyozta a polgármester, aki egy nappal az ünnepi esemény előtt a városházán fogadta a német vendégeket, és városnézést szervezett nekik. A polgármesteri hivatal szállásról is gondoskodott a testvérváros, Burgkirchen an der Alz küldöttségének. Az ünnepi eseményen részt vettek Burgkirchen önkormányzata és a nagyszentmiklósi szociális központot támogató Altenhilfe Großsanktnikolaus egyesület képviselői.

Regina Lochner temesvári német konzul üdvözölte a vendégeket: „Egy ilyen templombúcsú sokféle célt szolgál. Alkalmat ad a hagyományos népviseleti felvonulásra, ünnepi misére, táncra és társasági életre. De lehetőséget nyújt a kulturális önmegerősítésre is, annak meghatározására, hogy honnan jövünk és mik vagyunk. Ezt manapság nem szabad alábecsülni.”

A Romániai Német Demokrata Fórum (DFDR) nevében Ovidiu Ganț német parlamenti képviselő és Paul-Jürgen Porr országos elnök szólt a teremben megjelent vendégekhez. A római katolikus templom felszentelésének 200. évfordulója „rendkívül fontos alkalom a sváb közösség szempontjából. Gyakran jövök Nagyszentmiklósra, mert a helyi iskola és a fórum nagyon közel áll a szívemhez” – mondta Ovidiu Ganț. „A Bánságban a svábok a nehéz időkben mindig a templomuk köré gyűltek. A templom volt és maradt a társadalmi élet központja” – mondta Paul-Jürgen Porr országos elnök, aki először látogatott el Nagyszentmiklósra.

Johann Fernbach, a Bánsági Német Demokrata Fórum (DFDB) elnöke volt a következő felszólaló, aki hangsúlyozta: „Amit ma itt ünneplünk, az több, mint a német vagy a katolikus közösség ünnepe. Alapvetően ez a város ünnepe, mert a katolikus templom 200 éves fennállása egyben a város 200 éves történelmét is jelenti.”

A nagyszentmiklósi születésű Peter-Dietmar Leber, a Landsmannschaft der Banater Schwaben egyesület elnöke beszédében betekintést nyújtott a jelenlévőknek az Avilai Szent Teréz tiszteletére felszentelt római katolikus templom történetébe. „1724-ben Mathias Öchsel engedélyt kapott arra, hogy sörfőzdét építsen a faluban. Azért említem őt, mert ez a Mathias Öchsel, egy gazdag családból származó osztrák hivatalnok szintén kérelmet nyújtott be egy katolikus templom építésére Nagyszentmiklóson. Ez a 18. század közepén épült.” Tehát már 300 évvel ezelőtt is volt templom a helységben. A templom, amely idén ünnepli 200 éves fennállását, más helyen áll, mint az első fatemplom, amelyet a 19. század elején az árvíz súlyosan megrongált.

Az új katolikus templomot 1824. október 17-én szentelte fel Kőszeghy László csanádi püspök. Akkoriban a csanádi egyházmegyében csak négy templomot szenteltek fel: a székesegyházat, az óbesenyői katolikus templomot, a máriaradnai kolostortemplomot és a nagyszentmiklósi templomot. A többit 1951 és 1986 között csupán megáldották – írta Hans Fidelis Deschu nagyszentmiklósi esperes, plébános.

A HOG Großsanktnikolaus elnöke, Erwin Gallmann és az Altenhilfe Großsanktnikolaus egyesület elnöke, Johann Schüssler is üdvözlő beszédet mondott. Az évfordulós ünnepségek programjában szerepelt még egy halottakról való megemlékezés a város két római katolikus temetőjében, valamint egy ima Hans Röhrich neves sebészorvos, a város szülötte emléktáblájánál.

A legjobban várt esemény azonban az ünnepi szentmise volt, amelyet szombat délután mutattak be az Avilai Szent Teréz-templomban.

A nagyszentmiklósi gyermekek és fiatalok hagyományos bánsági sváb népviseletben, a Dietlinde Huhn vezette Buntes Sträußchen tánccsoport tagjai vonzották a tekinteteket.

Az ünnepi szentmise előtt a párok felvonultak a városközpontban, a burgkircheni Piusbläsern fúvószenekar kíséretében.

Az ünnepi szentmisét Martin Roos nyugalmazott temesvári főpásztor mutatta be. Koncelebrált többek között Johann Dirschl általános helynök, Andó Attila helyi plébános, Johann Ghinari egykori nagyszentmiklósi plébános és Gál Márton szalvatoriánus szerzetes.

Az ünnepi esemény előtt külön az évfordulóra kórus alakult, amely régi német népénekeket adott elő a templomban. Hegedűn Johann Fernbach, a Bánsági Német Demokrata Fórum elnöke, orgonán Erich Gagesch zenész játszott.

A szentmise végén a templomban megáldották a menekülés és a két deportálás áldozatainak kétnyelvű emléktábláját, amelyet a helyi Német Fórum adományozott.

Szombaton este a programban szerepelt egy kora hajnalig tartó bál, amelyen több mint négyszázan vettek részt; a vendégek fele Németországból érkezett – árulta el Dietlinde Huhn szervező. A rendezvény konklúziója nagyon pozitív. „Megfelelt, sőt felülmúlta az elvárásaimat” – zárta mondandóját Dietlinde Huhn, a nagyszentmiklósi Német Demokrata Fórum elnöke, az ünnepi esemény házigazdája és megszervezője.

Szöveg: Raluca Nelepcu

Fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Forrás: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

(A cikk az Allgemeine Deutsche Zeitung, 32. évf./ 7917 számában jelent meg, Bukarest, 2024. október 8., 7. o.)