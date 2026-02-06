A nagyváradi Don Orione Líceumba látogatott az egyházmegyei Caritas küldöttsége

Az Isteni Gondviselés Kis Műve – más néven orionisták – nagyváradi közössége Don Orione Líceumában tett látogatást a nagyváradi egyházmegyei Caritas Catolica küldöttsége január 29-én. A katolikus segélyszervezet és az egyházi szellemben működtetett kongregációs tanintézmény évek óta együttműködik, közös segélyakciók formájában.

A nagyváradi egyházmegyei Caritas Catolica küldöttségét – Rajna József főigazgatót, Dunai József ügyvezető igazgatót és Szombati-Gille Tamás külkapcsolati referenst – Francisc Lacatus kalauzolta végig az iskolában, bemutatva a Don Orione Karizmatikus Közösség sokéves munkája révén elért fejlődést.

A január 29-i találkozó apropója is az együttműködési lehetőségek feltérképezése és a közös akciók kitalálása volt.

A Caritas Catolica delegációja nemcsak egy a közelmúltban – határon átívelő projektekből – modernizált és jól működő tanintézményt láthatott, hanem elsősorban egy erős közösséget, melyben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkinek organikus szerepe van az egészben, és feladatait nem pusztán kötelességnek tekinti, hanem proaktívan részt vesz a közösségi életben. 


Mint az elhangzottakból kiderült: a magas fokú szociális érzékenységéről közismert, és halála óta modern szentként tisztelt olasz pap, Luigi Giovanni Orione által alapított kongregáció 1991-ben vetette meg lábát Nagyváradon, majd 1996-ban Bukarestben, 1998-ban pedig Iaşiban (Jászvásár) nyitottak szemináriumot.


A nagyváradi Don Orione Líceum jelenleg nyolcszáz diáknak biztosít minőségi oktatást az óvodától egészen az érettségiig, miközben igyekszik nemcsak tudással, hanem szellemi értékekkel is felvértezni a fiatalságot. 

Ennek része a lelkiélet, valamint a szociális és közösségi tevékenység, amelyben együttműködnek a Caritassal – s reményeik szerint ez a kapcsolat a közeljövőben tovább-bővülhet.

