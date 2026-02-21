A norvég Erik Varden püspök tartja az idei nagyböjti lelkigyakorlatot a Vatikánban

XIV. Leó pápa nagyböjt első vasárnapján délelőtt Róma püspökeként apostoli látogatást tesz és szentmisét mutat be a Termini pályaudvar mellett fekvő Szent Szív Plébánián, majd a déli Úrangyala ima után 17 órakor kezdődik pápasága első nagyböjti lelkigyakorlata a dolgozószobája melletti Pál-kápolnában. A lelkigyakorlaton részt vesznek a Római Kúria tagjai, köztük a Rómában székelő bíborosok, a dikasztérumok prefektusai és a nagyobb szerzetesrendek legfőbb elöljárói. Leó pápa felkérésére a nagyböjti lelkigyakorlatok elmélkedéseit Erik Varden trappista szerzetes, trondheimi püspök tartja Rejtett dicsőség által megvilágítva címmel.

Elmélkedések

A lelkigyakorlat öt napja során naponta két elmélkedést tart Erik Varden püspök. Reggel kilenc órakor imádkozzák együtt a Pál-kápolnában a délelőtti imaórát, melyet az első elmélkedés követ. Délután öt órakor kezdődik a második elmélkedés, mely után közös szentségimádáson vesznek részt a lelkigyakorlatozók, majd befejezésül a vecsernyét, az egyház esti imáját mondják.

A vasárnap esti nyitó elmélkedés címe: Belépni a böjtbe. Minthogy a trappista rend valójában reformált ciszterci rend, így a nagy alapítóról, Clairvaux-i Szent Bernátról két elmélkedést is tart Erik Varden: az elsőt hétfőn reggel Szent Bernát a realista, míg a másikat csütörtökön Szent Bernát az idealista címmel. A többi elmélkedés témái: Isten segítsége; szabaddá válás; az igazság ragyogása; ezren fognak elesni; „Én megdicsőítem őt”; Isten angyalai; és végül a záróelmélkedés a Reményt kelteni címet viseli.

A norvég trappista püspök

A most 52 éves Erik Varden atya 1974. május 13-án született Norvégiában, az Oslói Egyházmegyéhez tartozó Sarpsborgban. Filozófiát és teológiát Angiában, Cambridge-ben tanult, ahol a teológia doktora lett, majd a római Pápai Keleti Intézetben a keleti egyháztudományokból szerzett licenciátust. 2002-ben belépett a trappista rendbe, 2007. október 6-án tette le ünnepélyes fogadalmait a Leicestershire-i Szent Bernát-hegyi apátságban. 2011. július 16-án szentelték pappá. Ezt követően a római Szent Anzelm Pápai Athenaeumban tanított, miközben a Vatikáni Rádió skandináv szerkesztőségében is dolgozott, ezért a rádió is munkatársaként tartja számon.

Római szolgálata után visszatért a közép-angliai Szent Bernát-hegyi apátságba, ahol 2013-tól átvette ideiglenes megbízatással az elöljáró tisztséget. 2015-ben a Szent Bernát-hegy apátjává választották, majd négy évvel később, 2019-ben Ferenc pápa a norvégiai Trondheim püspökévé és prelátusává nevezte ki. 2020-ban püspökké szentelték. 2023 óta a Tromsøi prelatúra apostoli adminisztrátoraként is tevékenykedik, 2024 óta pedig a Skandináv Püspöki Konferencia elnöke. 2025-ben XIV. Leó pápa a Papi Dikasztérium tagjává nevezte ki.

