A pápa a munkanélküli fiatalokat segítő szervezethez: Olaszországnak és Európának szüksége van rátok

Az evangélium, az Egyház társadalmi tanítása az iránytű a kezükben, a közösség pedig erőt ad a sikeres folytatáshoz. Szentek és tanúságtevők példáját követve álmodjanak szép jövőt, az Egyház nevében dolgozzanak a társadalomban – buzdította a szervezet tagjait a Szentatya a vatikáni Kelemen teremben tartott audiencián szombaton délelőtt.

Az elmúlt harminc évben rengeteg jót tettek – a társadalomban és a politikában elkötelezett fiatalok, az evangélium és az Egyház szociális tanítása által újra motivációt nyert életek tanúskodnak erről. Számos alkalommal nemet mondtak a korrupcióra, a munkahelyi kizsákmányolásra és az igazságtalanságra; a maffiától elkobzott javakat a szociális szférában fektették be, szövetkezetek alakultak, melyek városokat és területeket virágoztattak föl; sok fiatalt segítettek vállalkozói tevékenységük megteremtésében – sorolta az elért eredményeket a pápa. – Órákat töltöttek iskolákban és plébániákon, hogy a munka és az igazságosság szellemére neveljék, a békére és a közjóra érzékenyítsék a fiatalokat.

Begyógyították a peremre szorult, csalódott, foglalkoztatás nélkül maradt fiatalok sebeit.

Köszönet mindazért, amit szárba szökkentettek, hogy segítettek a fiataloknak megvalósítani álmaikat és jobbá tenni a világot

– hangsúlyozta a szervezet tagjaihoz intézett beszédében a Szentatya.

Kovászként a társadalomban

A Policoro Projekt 1995-ben jött létre – az Olasz Püspöki Konferencia ifjúságpasztorációs bizottsága és a Karitász összefogásából – azért, hogy segítő kezet nyújtsanak a déli régió fiataljainak. A munka világát érintő evangelizációs projekt idővel tizenöt olaszországi régióra terjedt ki.

Ma is szükség van szolgálatukra a demográfiai csökkenés idején, az elvándorlásra kényszerülő, motiválatlan és bezárkózásra hajló fiatalok érdekében – mondta XIV. Leó.

Biztos iránytű a kezükben az evangélium, mert ez az igazi erő, amely átalakítja az emberek szívét és a világot

– állapította meg beszédében a pápa. – A másik fontos támpont az Egyház társadalmi tanítása, melynek tanulmányozása révén szeretni tudják ezt a kort, és eszközöket nyújthatnak a valóság értelmezéséhez.

A Szentatya arra buzdította a szervezet tagjait, állítsák a középpontba az emberi személyt, a közjót, a szolidaritást, a szubszidiaritást, a javak közös elosztását, a részvételt, az átfogó ökológiát és a békét, mert ezek vezetnek minket egy olyan társadalom építéséhez, mely megfelel Isten emberiség számára alkotott szeretettervének.

Közösség, jó kapcsolatok

A harmadik erőforrás, amelyből meríthetnek: a közösség. A mai kultúra hajlamos elszigetelten és versengőként gondolni az emberre – fogalmazott XIV. Leó. – Ellenben a munka, a gazdaság, a politika és a kommunikáció nem magányos vezetők géniuszára támaszkodik, hanem a szociális kapcsolatok szakértőire.

Amikor növekszik a közösségi élet a társadalomban és az Egyházban, akkor megteremtettük a feltételt ahhoz, hogy kicsírázzon az élet – hangsúlyozta Leó pápa.

Az intelligencia, a tehetség, az ismeret, a társadalmi szerveződés, a dolgosság a jó kapcsolatok révén fejlődik ki.

„Ha együtt álmodtok, ha időt szántok a közös utak építésére, ha szeretitek városaitokat, olyanná váltok, mint a só, amely ízt ad mindennek.”

Ha együtt álmodnak, ha időt szentelnek a közös utak építésére, ha szeretik városukat, olyanok lesznek, mint a föld sója.

Szentek és tanúságtevők

A pápa végül azokról a szentekről és tanúságtevőkről beszélt, akik Olaszország-szerte példát jelenthetnek a mai fiatalok számára és azoknak, akik gondjaikba veszik őket. A társadalmi elkötelezettség, az állampolgári és karitatív megújulás alakjai voltak, mint Assisi Szent Ferenc, Sienai Szent Katalin, Bosco Szent János, Szent Bartolo Longo, Cabrini Szent Franciska, Luigi Sturzo (szicíliai származású pap és politikus – a szerk.), Szent Pier Giorgio Frassati, Giorgio La Pira (Firenze legendás polgármestere, a hit és ima embere, a béke valódi építője volt – a szerk.), Aldo Moro (tragikus sorsú olasz kereszténydemokrata politikus – a szerk.)... és még sorolhatnánk – mondta XIV. Leó.

Érdemes megismerni életrajzukat és másoknak is beszélni róluk – emelte ki a pápa.

Az életszentség folyója ez, mely termékennyé tette közösségeinket. Annak konkrét jele, hogy Isten soha nem hagy magunkra minket.

Mindig szeretett, most is szeret, és nem fárad bele, hogy jelen legyen olyan hús-vér emberek által, akik képesek átalakítani a társadalmi életet és evangelizálni a munka világát – fogalmazott a Szentatya a Policoro Projekt szervezet tagjaihoz intézett beszédében, hozzáfűzve: tőlük bátorságot tanulhatnak és azt, hogy mindennap nyitottak legyenek a kegyelemre.

Olaszország és Európa

„Kedves barátaim! Folytassátok együtt bizalommal! Olaszországnak és Európának szüksége van rátok és a lelkesedésetekre.

Ne szűnjetek meg álmodni és kapcsolatokat létesíteni európai és más földrészen élő fiatalokkal, akik úgy szeretik az Egyházat, ahogy ti, és az Egyház nevében dolgoznak a társadalomban!” – buzdította a szervezet tagjait Leó pápa, majd apostoli áldását adta rájuk.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír