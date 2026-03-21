A pécsi püspökség is bemutatkozott a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program konferenciáján

Az Emlékhelyek párbeszédben – Tapasztalatok és jó gyakorlatok az emlékezetpedagógiában című kerekasztal-beszélgetés során a résztvevők arról osztották meg tapasztalataikat, miként válhatnak a történelmi és egyházi emlékhelyek élő tanulási terekké a diákok számára, és hogyan segíthetik a fiatal generációkat abban, hogy személyes élményeken keresztül kapcsolódjanak a történelemhez.

Orbók Emőke kiemelte, hogy a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program a pécsi püspökség számára is jelentős lehetőséget teremtett. A programnak köszönhetően 2025-ben közel 30 százalékkal több diák vehetett részt a püspökség múzeumpedagógiai foglalkozásain, mint 2024-ben. A 7–11. évfolyamos tanulók számára így lehetőség nyílt arra, hogy ingyenesen látogassák meg a pécsi történelmi emlékhelyeket, és élményszerű formában ismerkedjenek meg azok történetével és kulturális örökségével.

A püspökség múzeumpedagógiai programjai kötetlenebb, élményalapú tanulási formát kínálnak a diákok számára. A foglalkozások játékos és interaktív módszerekkel dolgoznak, így a tanulók nemcsak hallanak a történelemről, hanem „tapintható” közelségbe kerülnek múzeumi tárgyakkal, műalkotásokkal és műemlék épületekkel is. A tapasztalatok szerint ezek az élmények kíváncsivá teszik a gyerekeket, kérdéseket ébresztenek bennük, és segítik a tanultak mélyebb megértését.

A program egyik legnagyobb értéke, hogy olyan diákok is eljuthatnak a történelmi emlékhelyekre, akik egyébként – anyagi vagy földrajzi okok miatt – valószínűleg nem látogatnának el ilyen intézményekbe. Különösen a kisebb településekről érkező, hátrányosabb helyzetű diákok számára jelent ez fontos lehetőséget. A tapasztalatok szerint a programnak köszönhetően az ország különböző részeiből érkeznek csoportok Pécsre, így sok gyermek először találkozik személyesen olyan jelentős történelmi helyszínekkel, mint a pécsi székesegyház.

A foglalkozások során a diákok nem hagyományos tanórai keretek között, hanem cselekvő részvételre épülő módszerekkel dolgozzák fel a tananyagot. A csoportmunka, a dramatikus elemek, a vizuális segédanyagok és a játékos feladatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek aktív résztvevői legyenek a tanulási folyamatnak. A közös élmények erősítik az osztályközösségeket, miközben a diákok kulturális érzékenysége és történelmi érdeklődése is fejlődik.

A pécsi program különlegessége, hogy három jelentős történelmi helyszínt kapcsol össze: a pécsi székesegyházat, a püspöki palotát és a Középkori Egyetemet. A Középkori Egyetem fenntartója a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., ezért a program megvalósítása partneri együttműködésben történik: a Pécsi Püspökség és a világörökségi helyszín múzeumpedagógusai közösen, összefogva mutatják be a diákok számára ezt a hármas történelmi emlékhely-együttest.

A program a pedagógusok számára is értékes tapasztalatokat nyújt. A múzeumpedagógiai módszerek sok tanár számára inspirációt jelenthetnek a tanórai munkában, miközben a kezdeményezés erősíti a kulturális intézmények és az iskolák közötti kapcsolatot is. Számos pedagógus számára a program révén vált ismertté, hogy a pécsi püspökségen a pécsi székesegyház és a püspöki palota gazdag múzeumpedagógiai kínálattal várja a diákcsoportokat, és az itt megszerezhető ismeretek jóval túlmutatnak a hagyományos vallási témákon.

A nemzeti emlékhelyeket bemutató múzeumpedagógiai programok nem kizárólag a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program keretében érhetők el. A foglalkozások a hét minden napján megrendelhetők osztálykirándulások, gyermekcsoportok, valamint akár csapatépítők vagy felnőttcsoportok számára is.

Szöveg: Pécsi Püspökség/Orbók Emőke

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Pécsi Egyházmegye, Nemzeti Örökség Intézete

