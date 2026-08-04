A Porciunkula-búcsú előestéjén tartották az augusztusi Mária-köszöntőt Csíksomlyón

Külhoni – 2026. augusztus 4., kedd | 11:51
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A Porciunkula-búcsúhoz kapcsolódóan tartották az elsőszombati Mária-köszöntőt augusztus 1-jén a csíksomlyói kegytemplomban. Az imaalkalom középpontjában Isten irgalma, a megtérés és a Krisztussal való személyes találkozás állt, amelyről Timár Sándor Asztrik ferences szerzetes, a kegytemplom igazgatója elmélkedett.

Az eseményről Biró István ferences sajtóreferens írt beszámolót, melyet az alábbiakban szerkesztve közlünk.

A hónapról hónapra a csíksomlyói kegytemplomban tartott Mária-köszöntő ezúttal az Angyalos Boldogasszony- (Porciunkula) bazilika ünnepének előestéjéhez kapcsolódott.

A Porciunkula Assisiben, az Angyalos Boldogasszony-bazilikában található kis kápolna, amelyet Assisi Szent Ferenc saját kezével épített újjá, és amely a ferences rend bölcsőjének számít. A Porciunkula ünnepe a teljes búcsú és Isten irgalmának különleges kegyelmi alkalma.

Az első imaórát a gyimesvölgyi hívek, a másodikat a Pécsváradról és környékéről érkezett zarándokok vezették.

„A mai ünnep egyik legfontosabb kérdése: Mi a mi porciunkulánk? – hívta fel a zarándokok figyelmét elmélkedésében Timár Sándor Asztrik OFM. – Hol találkozunk igazán Istennel? Van-e hely és idő az életünkben, ahol elcsendesedünk? Van-e olyan pillanat, amikor őszintén letesszük elé bűneinket, félelmeinket, terheinket?

Van-e bennünk vágy arra, hogy ne csak vallásos emberek legyünk, hanem Jézus Krisztus tanítványai?

A Porciunkula nemcsak Assisiben létezik.

Minden templom, gyóntatószék, őszinte imádság, megtérő szív lehet Porciunkula, ahol Isten irgalma otthonra talál”

– hangsúlyozta az augusztusi Mária-köszöntőn elhangzott szentbeszédében Timár Sándor Asztrik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója.

A szentmise után a a Pécsváradról és környékéről érkezett hívek vezetésével a dicsőséges rózsafüzért imádkozták a résztvevők. 

A gyertyás körmenetben is a pécsváradi zarándokok vitték a csíksomlyói kegyszobor másolatát.

A következő Mária-köszöntőt szeptember 5-én tartják a csíksomlyói kegytemplomban.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

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