A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség imakilenceddel készül Szent István ünnepére

Kilenc napon keresztül reggel hatkor jelenik meg egy-egy bejegyzés a pozsonyi katolikusok Facebook-oldalán, valamint honlapján, mely naponta más-más személy által megfogalmazott fohászt is tartalmaz. A Kárpát-medence különböző pontjain élő magyar testvéreket kértek fel az egyes imák előkészítésére, melyhez egy mindennap ismétlődő rész is kapcsolódik. Természetesen ki-ki a maga által jónak látott személyes imát, szentmise-felajánlást, böjtölést, az irgalmasság valamely cselekedetének elvégzését is hozzákapcsolhatja a bejegyzésekben kínált imákhoz.

Az ünnepekre jó felkészülnünk. Nem véletlen, hogy a liturgikus naptárban Jézus Krisztus születésének ünnepét megelőzi az adventi készületi idő, a húsvétre pedig a nagyböjti hetekben készülünk fel. De a születés- vagy névnapok, kerek évfordulók, valamilyen siker elérésének megünnepelésére is készülünk a családban, baráti körben, közösségünkben. Ezért fontos a nemzeti ünnepünkre, augusztus 20-ra is készülnünk, hogy a lelkünk mind jobban megérkezzen az igazi ünneplésbe.

Ám már maga a készület is formál, hatással van a készülődőkre. Ennek az imakilencednek is célja, hogy hatással legyen minden bekapcsolódó testvérre, és hatást gyakoroljon mindazok életében, akikért összefogva imádkozunk.

Az ima csiszolni tud minket, a kitartó ima edzi a hűséget, az imának ereje van, az együtt és egymásért felajánlott ima által mindenki gazdagodik.

Mi, magyarok – éljünk bárhol – pirosbetűs ünnepként tartjuk számon augusztus 20-át. Pedig sokunk mai országában nem munkaszüneti nap, nem ünnep. Ám szíveinkben igenis az. A Felvidéken is. S hogy ezt mind többen, mind jobban tudatosítsuk, az imakezdeményezést el kívánják juttatni az anyaországba, Erdélybe, Kárpátaljára, Délvidékre is, s minden egyéb helyre, ahol magyarok élnek, rámutatva: igenis van mit ünnepelnünk, ott is ünneplünk e napokban, ahol „a többség” nem, illetve, hogy van miért az imában nekünk, ma élőknek is összefognunk, kik egyformán Szűz Mária oltalmába ajánlott nemzettársak vagyunk.

„A test ugyan egy, de sok tagja van… Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele…” (1Kor 12, 12a. 26a) – olvassuk a Szentírásban. Kárpátaljai testvéreink a jelenben különösen is a magyarság testének szenvedő tagját jelentik. A bibliai tanítás szerint is kötelességünk mellettük állnunk! Külön öröm, hogy az ott élő magyarok közül is vállalták a kilencedbe való bekapcsolódást.

Az első nap imáját a június közepén „híressé vált” palágykomoróci görögkatolikus templom parókusa fogalmazta meg, de olvasható lesz majd özv. Bíró Máriának, a ráti Szent Mihály Gyermekotthon alapítójának fohásza is. Kárpátaljai testvéreink mellett erdélyi, vajdasági, anyaországi és felvidéki hívek és lelkipásztorok is fogalmaztak meg imádságokat a kilenced valamely napjára.

A kilenced utolsó napján, augusztus 19-én ünnepi koncert lesz a pozsonyi ferences templomban.

A kilenced lezárulása után sem szűnhetünk meg imádkozni. Ünnepeljük imádságos lelkülettel Szent István király szentévi ünnepét!

A pozsonyi programokról bővebb információ a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség honlapján érhető el.

Itt olvashatnak a „Határtalan IMA – Imaszövetség Nemzetünkért” elnevezésű kezdeményezésről is, melyben egy konkrét ima 2026. augusztus 20-ig, vagyis (legalább) egy éven keresztül történő napi elimádkozására való elköteleződésre hívnak.

Szöveg: Molnár Tamás, a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség lelkipásztora

Forrás: Felvidek.ma

Fotó: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség

Magyar Kurír